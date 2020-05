České dráhy: V části regionů se od začátku května znovu navyšuje rozsah vlakové dopravy

reklama

Změna se týká od 1. května Pardubického a Olomouckého kraje a od 4. května pak také kraje Moravskoslezského. Opatření v dalších krajích budou postupně aktualizována v průběhu května podle požadavků jednotlivých objednatelů. Omezené jsou i nadále zejména vlaky v okrajových částech dne (tj. ráno a večer), některých posilových spojů v pracovní dny, víkendových a také rekreačních vlaků. Cestujícím doporučujeme, aby průběžně sledovali na webu informace o omezeních dopravy (ZDE) a své spojení si ověřili v elektronických vyhledávačích (ZDE), které jsou průběžně aktualizovány. Za komplikace spojené s omezením provozu se cestujícím omlouváme.

Schéma omezení regionálních linek ČD (stav k 10. 4., 1. a 4. 5. 2020).

V zeleně vyznačených regionech bude k 1. a 4. 5. 2020 částečně nebo zcela obnoven provoz dosud omezených spojů.

Schéma omezení regionálních linek ČD (stav k 01.05.2020) ZDE

Schéma omezení regionálních linek ČD (stav k 04.05.2020) ZDE

Vnitrostátní regionální doprava

Praha a Středočeský kraj – od 1. května obnovení plného provozu na některých regionálních tratích, zahájení provozu víkendových vlaků Praha – Ledeč n. S.

Od víkendu 21. – 22. března je omezen provoz víkendových nočních vlaků. Počínaje nocí 20. / 21. března jsou zrušené tzv. rozjezdy vlaků z Prahy hl.n. ve 2:30 na linkách S1 až S9 do středočeského Kolína, Milovic, Mělníka, Kralup nad Vltavou, Kladna, Berouna, Čerčan a Benešova. Zároveň nejedou ani návratové vlaky k těmto spojům ve směru do Prahy. Každodenní popůlnoční rozjezd vlakových linek S zůstává zachován. Až do odvolání nejedou výletní a rekreační spoje ČD, které měly zahájit sezónu v sobotu 28. března (Cyklo Brdy, Cyklohráček a Český ráj).

Od pátku 3. dubna je omezen provoz vlaků na dalších linkách S. Největší změny se týkají linky S7 v úseku Řevnice – Praha – Český Brod a S9 v úseku Lysá nad Labem – Praha. Na těchto linkách jsou zrušeny vložené spoje, které zkracují základní půlhodinový interval na 10 – 15 minut (vložené vlaky v pracovní dny dopoledne a v poledne mezi Prahou a Říčany nejedou už od pondělí 30. března). Na většině hlavních linek z Prahy do středních Čech (S1, S2+S22, S7 a S9) je po 22. hodině omezen provoz. Ostatních železničních tratí v Praze a Středočeském kraji se změny dotýkají pouze okrajově.

Od 1. května je obnoven plný provoz na trati 212 v úseku Čerčany – Ledeč n. S. a v souvislosti se změnami v Pardubickém kraji se vrací do provozu zrušené regionální vlaky na trati 010 mezi Kolínem a Pardubicemi (s výjimkou jednoho páru vlaků) a na trati 236 mezi Čáslaví a Třemošnicí. Ke stejnému datu je také zahájen provoz víkendových turistických vlaků do horního Posázaví: Os 9211 (Praha hl.n. 08:22 – Ledeč n. S. 11:35), Os 9216 „Posázaví“ (Ledeč n. S. 14:33 – Praha hl.n. 17:35) a Sp 1598 „Želivka“ (Zruč n. S. 16:04 – Praha hl.n. 18:36).

Přehled omezení dopravy v Praze a Středočeském kraji (aktualizace k 01.05.2020) ZDE

Schéma vlakových linek PID s omezeným provozem (od 03.04.2020) ZDE

Zvláštní jízdní řády od 03.04.2020: trať 011 ZDE, 171 ZDE, 232 ZDE

Zvláštní jízdní řád od 01.05.2020: trať 221 ZDE

Pardubický kraj – na většině tratí od 1. května obnovení plného provozu

Na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje je od 1. května 2020 na většině tratí v regionu obnovena doprava v původním rozsahu. Původní omezení regionálních vlaků ČD platila do 30. dubna. Od 1. května platí omezení už jen na tratích 031 v úseku Pardubice – Hradec Králové (zde je ale rozšířen provoz spěšných vlaků ve špičce pracovních dnů), 238 v úseku Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod a 260 v úseku Česká Třebová – Svitavy – Březová nad Svitavou – Letovice, dále u několika spojů na tratích 010 v úseku Pardubice – Kolín a 017 v úseku Česká Třebová – Moravská Třebová. I nadále také pokračují omezení na tratích 020 Choceň (– Hradec Králové – Velký Osek) a 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad stanovená sousedním Královéhradeckým krajem. K dalším změnám dojde v návaznosti na chystané zmírnění omezení ze strany Královéhradeckého kraje.

Detailní přehled omezených vlaků v Pardubickém kraji (od 01.05.2020) ZDE

Královéhradecký kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje je od 23. března 2020 do odvolání omezen provoz regionálních spojů, od 30. března došlo k dalšímu omezení rozsahu regionální dopravy. Vzhledem k nízkému využití regionálních spojů v době mimořádných opatření a snaze minimalizovat počet zaměstnanců nutných pro zajištění jejich provozu je provoz spěšných a osobních vlaků v regionu podstatně omezen. Počet spojů dálkové dopravy na linkách R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov a R14 Pardubice – Hradec Králové – Liberec zůstává prozatím zachován. Vzhledem k velkému rozsahu změn v pracovní dny i o víkendech doporučujeme cestujícím ověřit si spojení ve vyhledávačích spojení. V souvislosti s ukončením odstávky v závodu Škoda Auto v Kvasinách je od 27. dubna obnoven provoz vlaků do Solnice. Od 1. května je obnoven provoz spěšných vlaků mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, které jedou ve špičce pracovních dnů. K dalším změnám by mělo dojít v průběhu května.

Přehled omezených vlaků v Královéhradeckém kraji (aktualizace k 01.05.2020) ZDE

Liberecký kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

Od 21. března 2020 do odvolání je omezen rozsah dopravy na vybraných linkách v Libereckém kraji. Jsou zrušeny noční vlaky s odjezdem z Liberce kolem 0:35 hod. Dále je zrušením vybraných vlaků prodloužen taktový interval na tratích 034 Smržovka – Josefův Důl a 036 Liberec – Tanvald z původního půlhodinového na hodinový. Od 28. března je na trati 036 omezen provoz vlaků v úseku Desná-Riedlova vila – Harrachov, spojení tu zajišťují jen dva páry vlaků. K prodloužení intervalu dochází od 30. března také u vlaků jedoucích do sousedního Královéhradeckého kraje: mezi Starou Pakou a Jaroměří a také mezi Turnovem, Jičínem a Hradcem Králové. Žádné vlaky až do odvolání nejedou v úseku Lomnice nad Popelkou – Mladějov v Čechách.

Aktualizovaný přehled omezených vlaků v Libereckém kraji ZDE

Jízdní řád pro trať 034 Smržovka – Josefův Důl: od 21.03.2020 ZDE

Jízdní řád pro trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov: od 28.03.2020 ZDE

Ústecký kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

Na vybraných linkách ČD v Ústeckém kraji je od 20. března 2020 do odvolání omezen rozsah regionální dopravy.Omezené jsou zejména vlaky v okrajových částech dne a turistické spoje. V koordinaci s krajským úřadem platí od 1. dubna další změny. Omezené jsou zejména sedlové a vložené posilové spoje a také rekreační vlaky. V pracovní dny tak nejedou některé posilové vlaky v úsecích Ústí nad Labem západ – Litoměřice město, Ústí nad Labem – Chomutov nebo Litoměřice hor.n. – Úštěk. Mezi Mikulášovicemi a Rumburkem, resp. Krásnou Lípou nepojedou žádné rekreační vlaky. Od 1. dubna je z důvodu navýšení přepravní kapacity obnoven provoz vlaků v úseku Děčín hl.n. – Dolní Žleb.

Detailní přehled omezených vlaků v Ústeckém kraji ZDE

Plzeňský kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

V koordinaci s Plzeňským krajem je od 30. března 2020 do odvolání omezen rozsah regionální dopravy v regionu. Na tratích je ve většině případů zachována páteřní síť regionálních vlaků. K větší změně dochází na trati 182 Staňkov – Poběžovice,kde jsou o sobotách, nedělích a svátcích zrušeny vlaky ve stávajících časových polohách a jsou nahrazeny novými spoji v odlišných časech. Tyto nové vlaky mají návaznost na spoje na trati 180 Plzeň hl.n. – Domažlice. Je také zrušenavětšina vlaků tzv. „Plzeňské linky“,tj. vlaků Os 7271 –7283 jedoucích v úseku (Pňovany –) Kozolupy – Blovice a zpět.

Detailní přehled omezených vlaků v Plzeňském kraji ZDE

Karlovarský kraj – obnovení vnitrostátní regionální dopravy v plném rozsahu od 15. května 2020

Od 1. dubna 2020 platí na základě rozhodnutí rady Karlovarského kraje a po dohodě s ČD redukované jízdní řády na většině tratí v regionu. Výjimkou jsou tratě 161 Bečov nad Teplou – Rakovník a 144 Loket předměstí – Nová Role. Celkově došlo na Karlovarsku ke snížení rozsahu regionální vlakové dopravy ČD o cca 20 %. Zůstaly zachovány ranní a večerní spoje pro zajištění cest do práce a z práce, k lékaři a na úřady. Omezení se týkají dopoledních a školních spojů. Od 25. dubna dočasně nejedou víkendové rekreační vlaky (Karlovy Vary –) Krásný Jez – Horní Slavkov-Kounice. Od pátku 15. května 2020 od 00:00 hod. bude na základě objednávky Karlovarského kraje obnoven provoz vlaků v regionu v původním rozsahu, do odvolání nepojedou pouze přeshraniční spoje na tratích 142 v úseku Potůčky – Johanngeorgenstadt, 147 v úseku Plesná – Zwickau, 148 v úseku Aš – Hof a 179 v úseku Cheb – Marktredwitz.

Detailní přehled omezených vlaků v Karlovarském kraji (od 14.04.2020) ZDE

Jihočeský kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

Od 30. března 2020 do odvolání je v Jihočeském kraji omezena regionální železniční doprava ČD v rozsahu cca 21 % spojů. Víkendového provozu se změny téměř netýkají. V pracovní dny jsou omezeny zejména vlaky v sedlových časech, tedy v době mimo návozy do a ze zaměstnání. Zcela zrušeny jsou spěšné vlaky Tábor – Strakonice a většina osobních vlaků Tábor – Písek. Nahrazují je ale původně víkendové zastávkové osobní vlaky Tábor – Ražice, které jezdí denně. Dále jsou omezeny některé přímé vlaky České Budějovice – Písek, stejně jako část zastávkových vlaků na trati České Budějovice – Horní Dvořiště. Ty však nahrazují nové osobní vlaky, které jedou v trasách expresních spojů, takže je zachován základní dvouhodinový interval na trati. Na trati Tábor – Bechyně je mimo ranní období nabídka redukována na dvouhodinový takt. Některé spěšné vlaky České Budějovice – Jindřichův Hradec jedou pouze v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec a zpět. Na lince České Budějovice – Strakonice jsou zrušeny některé doplňkové úsekové vlaky, které nejezdí v celé trati, např. v úseku České Budějovice – Dívčice. Ostatních tratí se redukce dotýká jen v menší míře.

Detailní přehled omezených vlaků v Jihočeském kraji ZDE

Jihomoravský kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

S platností od pondělí 23. března platí na základě požadavku Jihomoravského kraje na všech regionálních linkách IDS JMK včetně vlaků letní prázdninové jízdní řády. Upravené jízdní řády platí na linkách S 2 Křenovice – Brno – Březová nad Svitavou, S 3 (Žďár n. S. –) Tišnov – Brno – Břeclav, S 6 Brno – Kyjov – Veselí n. Mor. – Uherské Hradiště – Staré Město u Uh. H. a S 8 Břeclav – Mikulov na Mor. – Znojmo. Od 28. března nejedou některé víkendové večerní vlaky a dočasně nevyjedou ani víkendové rekreační spoje (Expres Pálava – Podyjí, Pernštejn a další spoje do Mikulova, Nedvědice a Vlkova u Tišnova). Od 3. dubna nejede pár spěšných vlaků mezi Brnem a Vlárským průsmykem (linka R 56) a také pár osobních vlaků mezi Brnem a Zastávkou u Brna (linka S 4). Od 6. dubna pak je omezen provoz vlaků na linkách S 21 v úseku (Skalice n. S. –) Boskovice – Velké Opatovice, S 52 v úseku Hodonín – Čejč – Kobylí na Moravě, S 6 v úseku Veselí n. M. – Kyjov a S 9 v úseku Břeclav – Hodonín. Dočasně nejedou ani nostalgické vlaky mezi Břeclaví a Lednicí, které měly začít jezdit od 1. května.

Přehled omezení dopravy v Jihomoravském kraji (aktualizace k 01.05.2020) ZDE

Kraj Vysočina – obnovení některých vlaků Havlíčkův Brod – Hlinsko v Č., ostatní omezení vlaků ČD platí do odvolání

V koordinaci s Krajem Vysočina je od soboty 28. března do odvolání omezen provoz vybraných regionálních vlaků v Kraji Vysočina. Omezení se ve většině případů týká pracovních dnů, kdy jsou zrušené některé regionální spoje v úsecích Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Jihlava nebo Havlíčkův Brod – Telč – Dačice. O víkendu také nejedou spěšné vlaky mezi Jihlavou a Znojmem. Na trati 238 Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách – Pardubice budou od 1. května zrušena omezení v sousedním Pardubickém kraji, v úseku Havlíčkův Brod – Hlinsko v Čechách i nadále některé spoje až do odvolání nepojedou.

Detailní přehled omezených vlaků v Kraji Vysočina ZDE

Moravskoslezský kraj – navýšení rozsahu dopravy, návrat k prázdninovým jízdním řádům od 4. května 2020

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje se regionální doprava od 4. května 2020 vrátí k letním prázdninovým jízdním řádům (tj. bude zajištěna v rozsahu z první vlny omezení od 19. do 25. března 2020). Do 3. května jedou regionální vlaky po celý týden podle nedělních jízdních řádů a nad rámec nedělního provozu jsou v pracovní dny zajištěné další spoje zejména pro cesty do a ze zaměstnání. V souvislosti s přechodem na prázdninové jízdní řády budou některé nyní zrušené spoje z oběhových důvodů v provozu už během neděle 3. května. Od 4. května pak bude rozsah provozu navýšen a oproti běžnému jízdnímu řádu pro rok 2020 nepojedou jen vybrané spoje na linkách S1 v úseku Ostrava-Svinov – Havířov, S2 v úseku Bohumín – Návsí, S5 Frýdlant n. O. – Ostravice, S6 Ostrava – Frýdlant n. O. – Valašské Meziříčí, S10 v úseku Opava východ – Krnov, S11 v úseku Dolní Benešov – Opava východ, S15 Krnov – Jindřichov ve Slezsku, S16 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a S21 Dětmarovice – Petrovice u Karviné. V sobotu a neděli se také po celý den ruší provoz linky R61 v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava hl.n.

Přehled omezení dopravy v Moravskoslezkém kraji (od 04.05.2020) ZDE

Olomoucký kraj – obnovení plného provozu v úsecích Zábřeh na Moravě – Šumperk – Velké Losiny / Sobotín a Dzbel – Moravská Třebová od 1. května 2020

Na základě požadavku Olomouckého kraje je od pondělí 30. března do odvolání omezen provoz regionálních vlaků na Olomoucku. Nejedou zejména tzv. školní vlaky (ranní a odpolední spoje v pracovní dny), zachovány naopak jsou spoje, které slouží k zajištění přepravy do a ze zaměstnání. Osobní vlaky Jeseník – Mikulovice – Zlaté Hory jsou nahrazené autobusovými spoji v odlišných časech. Náhradní doprava tu je denně zajištěna zastavováním autobusů, které jezdí místo spěšných vlaků Sp 1440 – 1447. Od 1. května je obnoven plný provoz vlaků v úsecích Zábřeh na Moravě – Šumperk – Velké Losiny / Sobotín a vlaky znovu jedou také v úseku Dzbel – Chornice – Moravská Třebová.

Detailní přehled omezených vlaků v Olomouckém kraji (od 01.05.2020) ZDE

Zlínský kraj – omezení vlaků ČD do odvolání

Od 24. března 2020 do odvolání jsou na základě požadavku Zlínského kraje zrušené některé spoje zejména na tratích Otrokovice – Zlín střed – Vizovice a Kroměříž – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. V některých případech došlo k časovým posunům nebo je v souvislosti se změnou oběhu vozidel nutné přestoupit v části trasy do jiné soupravy.

Detailní přehled omezených vlaků ve Zlínském kraji ZDE

Mezistátní regionální doprava

Vzhledem k nařízenému omezení dopravy přes hranice České republiky je od půlnoci 13. / 14. března zastavena veškerá mezistátní dálková i regionální doprava a v přeshraničních úsecích není až do odvolání zajištěna žádná náhradní doprava. V regionální dopravě se to týká následujících úseků:

Regionální spoje do Německa

Regionální vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk jedou pouze v úsecích Děčín hl.n. – Dolní Žleb a Dolní Poustevna – Rumburk. Odjezdy ve směru Dolní Poustevna – Rumburk jsou u 7 spojů zhruba o 25 minut později. Cestující ze Šluknovského výběžku mohou pro cesty do vnitrozemí využívat nadále linku U8 přes Českou Kamenici.

Provoz regionálních osobních vlaků v Karlovarském kraji je zajištěn do pohraničních stanic. Vlaky tak jezdí v úsecích Karlovy Vary – Potůčky a Cheb – Aš. Na trati z Chebu do Plesné je místo vlaků zajištěna náhradní autobusová doprava. Spěšné vlaky (v Německu RE) Norimberk – Cheb jsou ukončeny na území Německa a dále do Chebu nejedou.

V Plzeňském kraji je zajištěn provoz regionálních vlaků do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (trať 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín). Na trati 180 Německo – Domažlice – Plzeň jsou osobní vlaky z Německa ukončeny ve stanici Furth im Wald. V úseku Furth im Wald – Česká Kubice – Domažlice jsou mezinárodní osobní spoje odřeknuty bez náhrady.

Regionální spoje do Rakouska

Regionální osobní vlaky v Jihočeském kraji jedou nejdále pouze do pohraničních přechodových stanic. V úseku České Budějovice – Summerau jsou mezinárodní osobní spoje ukončeny ve stanici Horní Dvořiště, vlaky ve směru České Budějovice / Veselí nad Lužnicí – České Velenice jedou do pohraniční stanice České Velenice. Vlaky ÖBB v Rakousku končí jízdu v pohraničních stanicích Summerau a Gmünd (NÖ) a dále do ČR nepokračují.

Regionální vlaky mezi Jihomoravským krajem a Rakouskem zajišťují svými náležitostmi ÖBB a jsou ukončeny ve stanicích na rakouském území. Žádné vlaky nejezdí ani mezi Znojmem a Šatovem (přechod Znojmo – Retz). Cestující mohou použít autobusovou linku č. 818 IDS JMK.

Regionální spoje na Slovensko

Regionální osobní vlaky z Jihomoravského kraje na Slovensko na trati č. 343 Hodonín – Vrbovce jezdí pouze do / ze zastávky Javorník nad Veličkou. Vlaky ze slovenské strany jsou ukončeny na slovenském území. Na trati Břeclav – Kúty nejedou žádné osobní vlaky, tedy ani v úseku Břeclav – Lanžhot. Cestující mohou použít autobusovou linku č. 572 IDS JMK.

Regionální vlaky mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem jsou ukončeny v Mostech u Jablunkova.

Regionální spoje do Polska

Zastavena je také regionální doprava mezi Moravskoslezským krajem a Polskem. Osobní vlaky na Těšínsku končí ve stanici Český Těšín. Na Ostravsku končí jízdu osobní vlaky z Polska ve stanici Chałupki a nejedou do Bohumína.

Spěšné vlaky Lipová Lázně – Jeseník – Głuchołazy – Krnov (trať 292 Šumperk – Krnov) nejedou v úseku Mikulovice – Głuchołazy – Jindřichov ve Slezsku (přes území Polska). V úseku Lipová Lázně – Jeseník – Mikulovice – Jindřichov ve Slezsku a zpět je zajištěna náhradní autobusová doprava. V úseku Jindřichov ve Slezsku – Krnov a zpět jedou tyto spěšné vlaky podle pravidelného jízdního řádu.

V Libereckém kraji je přerušena mezistátní osobní doprava na trati 036 do Szklarske Poręby. Vlaky z Liberce a Tanvaldu končí, resp. zahajují svou jízdu v Harrachově.

