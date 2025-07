Zálom (Svobodní): Zelené cíle jsou v každém ohledu zlem

Ať už byl rozsáhlý blackout způsobený čímkoliv, jedno je jisté. Bez ohledu na to, jestli primárním důvodem je postupná likvidace naší energetiky a přenosové soustavy ve jménu zelené politiky a tzv. dekarbonizace, je potřeba si uvědomit, že jde o MORÁLNÍ IDEÁL ENVIRONMENTALISTŮ. Blackout představuje jejich vytoužený standard fungování civilizace - tedy nikoliv dostupné, efektivní a levné energie, nýbrž energie jako dočasný a občasný luxus.

Cílem environmentalistů není primárně jakási "záchrana planety", nýbrž přiblížení lidské civilizace zpět k pravěkému barbarismu, tak blízko, jak to jen půjde. Tak blízko, jak to lidé dovolí. A v tom je ten zakopaný pes: nezávisí to na nenávistných environmentalistech ani na na ně napojených politicích, závisí to na nás jako na občanech.

Na nás jako na zdroji politické legitimity a síle, která udává směr politice. Jestliže si bude většina lidí myslet, že zelené cíle jsou zároveň cíle morálně dobré a jsou ze možná jen nějaké dílčí chyby a přešlapy, které lze řešit malými změnami v parametrech a reformami, pak nestojí environmentalistům nic v cestě.

Je potřeba si uvědomit, že zelené cíle jsou v každém ohledu zlem. Nelze je uchopit pozitivně, nelze cestu k nim nějakým způsobem reformovat. Je to čiré zlo vyplývající z nenávisti vůči dobru za to, že je dobrem. Uvízli jste během blackoutu v metru nebo třeba ve výtahu? Nemohli jste kvůli výpadku elektřiny pracovat nebo prostě dělat to, co jste měli v plánu? Pak jste mohli ten čas využít k přemýšlení.