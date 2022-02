České dráhy: Vlakem ke sjezdovkám i do běžeckých stop, ušetřit lze na skipasu

reklama

Zastávka Tanvaldský Špičák v Jizerských horách je vzdálená jen 10 minut chůze od lanovky skiareálu SKI Bižu na stejnojmenné hoře. Zhruba stejně daleko je to z šumavského nádraží Špičák do místního skiareálu Ski&Bike Špičák a jen 5 minut ze zastávky Ramzová k nebližší lanovce. Vlak míří i do blízkosti skiareálu na Lipně. Také v našich dalších horách je řada skiareálů v těsné blízkosti železničních stanic a zastávek.

Podobně snadno lze přestoupit z vlaku na běžky a vyrazit v bílé stopě po některé z populárních tras. Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš začínají běžecké stopy hned u nádraží třeba v Harrachově nebo v polských Jakuszycích, v Krušných horách u několika zastávek na Moldavské dráze nebo v okolí Perninku, na Šumavě je to pár minut na běžky v několika zastávkách na Železnorudsku a v případě Vysočiny na Novoměstsku a Žďárecku. Skiarály a běžecké trasy kousek od nádraží najdeme také v Jeseníkách (Kouty nad Desnou) nebo v Beskydech (Frenštát pod Radhoštěm).

Přímé vlaky z velkoměst do hor

Hory a horská střediska jsou často snadno dostupné také vlakem. Například z Prahy míří přímé spoje Českých drah do Železné Rudy. Rychlík Berounka tam dorazí za přibližně 3,5 hodiny. Z Plzně trvá cesta zhruba 2 hodiny. Z Prahy je možné cestovat také do Krkonoš. Rychlíky Krakonoš jezdí mezi Prahou a Trutnovem každé dvě hodiny a cesta trvá zhruba 3 a čtvrt hodiny. Regionálními spoji lze pokračovat dál do Svobody nad Úpou, Vrchlabí nebo Jilemnice. Do Svobody nad Úpou a Trutnova jezdí také přímé spěšné vlaky z Hradce Králové. Přímé rychlíky a spěšné vlaky míří do hor také z Brna, například do Nového Města na Moravě trvá cesta spěšným vlakem 1 a ¾ hodiny a do Ramzové v Jeseníkách je to 3 a čtvrt hodiny.

Vlakem lze vyrazit také z Prahy do Beskyd nebo slovenských horských středisek. Spoje SC Pendolino nabízejí nejrychlejší dopravu z České republiky do oblasti Vysokých a Nízkých Tater a noční vlak Slovakia s lůžkovými a lehátkovými vozy umožňuje noční přejezd. Cestující se večer v půl deváté uloží v Praze do lůžkového vagónu a ráno před sedmou hodinou vystupují v Popradu na úpatí Tater. Do švýcarských středisek je možné cestovat přímým lůžkovým vozem Praha – Curych.

Skipas o 20 % levnější

Při cestě vlakem do skiareálů SKI Bižu Tamvaldský Špičák v Jizerských horách, JONAS PARK Ostružná v Jeseníkách, Ski&Bike Špičák na Šumavě a ve Skiareálu Pernink v Krušných horách lze navíc získat 20% slevu na jedno- nebo dvoudenní skipas. V rámci prémiové služby ČD Yetti na jihu Čech, kde lze kombinovat cestu vlakem z Tábora a Českých Budějovic se skibusem od nádraží v Lipně nad Vltavou do skiareálu, je možné získat voucher na slevu 30 % z běžné ceny skipasu.

Slevu 20 % na dvoudenní skipas lze získat také v populárním skiareálu Ski&Bike Ružomberok – Malinô Brdo. Pro cestu z nádraží do skiareálu je možné objednat také shuttle, který cestující pohodlně sveze až ke sjezdovkám. Cesta vlakem SC Pendolino Košičan trvá z Prahy do Ružomberka 5 hodin, z Olomouce 3 a Ostravy 2 hodiny. Podrobnosti o kombinaci železnice a lyžování v rámci nabídky ČD Ski lze najít ZDE.

