České dráhy: Za dvacet let přepravila Pendolina už 20 milionů spokojených cestujících

Od té doby už Pendolina přepravila zhruba 20 milionů cestujících. Stále drží český železniční rychlostní rekord 237 km/h, jsou nejrychlejším a nejpohodlnějším spojením Prahy a ostravské aglomerace a v roce 2025 se mohou stát prvními pravidelnými vlaky, které u nás svezou cestující rychlostí 200 km/h.

Ve čtvrtek 23. prosince 2004 svezlo Pendolino své první cestující na rychlíku 772 z pražského Masarykova nádraží do Děčína a odpoledne se na dalším pravidelném rychlíkovém spoji vrátilo zpět do Prahy. Dnes tak uplynulo 20 let o zahájení přepravy cestujících v rychlovlacích Pendolino Českých drah, během kterých oblíbené vlaky přepravily už zhruba 20 milionů cestujících.

Doménou Pendolin se stalo spojení Prahy a Ostravy, kde dodnes nabízejí nejrychlejší a nejpohodlnější cestování. Během dvou dekád provozu však obsluhovala také spoje do Vídně nebo Bratislavy a Žiliny. V současnosti zajišťují vedle spojení Prahy a Ostravska také spoje z Bohumína a Ostravy do Plzně, Mariánských Lázní, Chebu a Karlových Varů. Po dokončení instalace ETCS se zhruba v polovině roku 2025 vrátí také na linku Košičan z Prahy do Košic.

Pendolina mají nejblíže k tomu, aby se stala už během roku 2025 prvními vlaky, které v České republice svezou cestující na pravidelné lince rychlostí 200 km/h. Bude to možné mimo jiné díky speciální technologii aktivního naklápění vozové skříně.

Pendolino v číslech

České dráhy převzaly od společnosti Alstom 7 jednotek Pendolino a po nehodě jedné z nich v roce 2022 v Bohumíně nyní provozují zhruba 6,5 jednotky. Dohromady už najezdily zhruba 39 milionů kilometrů, v průměru připadá na každou z jednotek cca 5,5 milionu kilometrů. To odpovídá asi 7 cestám z Prahy na Měsíc a zpět.

Jedna jednotka má 7 vozů, z toho 4 jsou hnací a 3 vložené bez pohonu. Délka vlaku je 185 metrů a kapacita 331 míst k sezení, z toho 52 míst v 1. třídě, 1 místo pro osobu na vozíku a disponuje také 3 místy pro jízdní kola. Celý vlak má 16 hnaných náprav a celkový výkon 4 000 kW. Maximální konstrukční rychlost je 230 km/h, v současnosti je maximální provozní rychlost vlaku 200 km/h a na našich tratích jezdí aktuálně nejvíce 160 km/h. Hmotnost celého sedmivozového vlaku je 385 tun. Vybaven je pro provoz na tratích s napájecími soustavami 3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC a 15 kV 16,7 Hz AC. Jednotky jsou vybaveny systémem aktivního naklápění vozové skříně, což jim umožňuje projíždět oblouky vyšší rychlostí, než mohou klasické soupravy.

Pendolina nabízejí klimatizované velkoprostorové oddíly, dětské kino, bistro, palubní Wi-Fi síť a možnost napájet cestovní elektroniku během cesty z elektrických zásuvek 230 V. Dále se ve vlaku nachází palubní zábavní a informační portál a audiovizuální informační systém nebo tichý oddíl. Plánuje se vybavení repeaterem pro snazší příjem telefonních hovorů. V současné době jsou jednotky vybavovány novým vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS, přitom několik jednotek už tento systém využívá.

Vlaky Pendolino nebo odvozené typy s aktivním naklápěcím systémem jezdí například v Itálii, Švýcarsku, Portugalsku, Finsku, ve Velké Británii, Slovinsku nebo v Německu.