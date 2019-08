České dráhy otevřely nové pokladny na Masarykově nádraží

Tento významný dopravní uzel, kde se páteřní železniční doprava kříží s linkami tramvají, metra a také městských a dálkových autobusů na sousední Florenci, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V budoucnosti by tu měla začínat také rychlodráha na pražské letiště.

„Podíl zákazníků, kteří si jízdní doklady nakupují přes e-shop nebo mobilní aplikaci, postupně roste. Přesto pokladny stále mají svůj význam, zejména v Praze,“ říká Radek Dvořák, místopředseda Představenstva ČD, a.s., a pokračuje: „Na Masarykově nádraží byly historicky umístěny daleko od odjezdové haly, nástupišť a současné hlavní přístupové cesty od výstupů ze stanice metra a od tramvají v Havlíčkově ulici. Proto jsme je v rámci rekonstrukce budovy přesunuli hned k prvnímu nástupišti. Odbavení bude rychlé a pohodlné.“

Zákazníci mají k dispozici 6 přepážek – mezinárodní pokladnu, vnitrostátní pokladny, informace a noční vnitrostátní pokladnu s okénkem do chodby. Součástí zařízení jsou také odjezdové monitory a dva dotykové elektronické informační panely s informacemi o odjezdech a příjezdech vlaků, jízdním řádem a řazením vlaků, které byly doposud řešeny papírovými vývěskami. Při výstavbě nových pokladen, které přišly na zhruba 14,5 milionu korun, vzniklo i nové zázemí pro pokladní a personál stanice. V souladu s harmonogramem dalších fází rekonstrukce začnou České dráhy směrem k Hybernské ulici v nejbližších týdnech budovat čekárnu a úschovnu zavazadel. „Předpokládané náklady jsou kolem 3,6 milionu korun,“ upřesňuje Radek Dvořák a připomíná další záměry Českých drah: „Velkou investici aktuálně chystáme v takzvaném traktu B směrem ke vstupu do metra. Opravíme malou secesní sloupovou dvoranu v přízemí a prostory v patrech budou sloužit jako nocležny pro naše zaměstnance a jako kanceláře. Předpokládaná cena této etapy rekonstrukce je kolem 100 milionů korun.“

Masarykovo nádraží prochází rozsáhlou rekonstrukcí už od roku 2011, kdy Penta Real Estate dokončila opravu zastřešení odjezdové haly a skleněné průčelí do Havlíčkovy ulice. Následovala modernizace technologií, žulová podlaha v hale, nové toalety, prostory pro nové obchodní jednotky a aktuálně jsou to nové pokladny s infocentrem. „V příštím roce ještě vrátíme velkou restauraci do prostor, které na dlouhou dobu zabralo kasino. Zároveň do ní obnovíme přístup z Hybernské ulice, jako tomu bylo v době první republiky,“ říká Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu Penta Real Estate, a dodává: „Nádraží by nemělo sloužit pouze cestujícím. Chceme, aby se stalo skutečnou součástí života místních obyvatel i návštěvníků Prahy. Do dvou let proto otevřeme další obchodní jednotky v jeho budově podél Hybernské ulice.“

České dráhy i Penta Real Estate v konsorciu Masaryk Station Development postupně vrací nádraží důstojnou podobu. Celkové náklady na jeho rekonstrukci do roku 2021 vysoce přesáhnou částku čtvrt miliardy Kč.

autor: Tisková zpráva