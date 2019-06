České dráhy v neděli zavedou zvláštní vlak a další spoje posílí, přidají několik tisíc míst

Cestujícím, kteří nepojedou na demonstraci v Praze na Letné, doporučují naplánovat své cesty tak, aby se vyhnuli zvýšené přepravní špičce související s účastí na demonstraci. Dopravce bude během dne monitorovat zájem cestujících o přepravu a v případě potřeby operativně zajistí posilu vlaků do Prahy i ve směru z metropole.

Přestože v neděli odpoledne vrcholí víkendová přepravní špička, kdy je velký počet posilových vozů nasazen na pravidelné spoje pro cestující vracející se z víkendu, vyčlenily České dráhy pro posílení dopravy řadu vozů a kapacitou několik tisíc míst k sezení.

K posílení podvečerní a večerní dopravy z Prahy na Moravu přispěje především zvláštní vlak s kapacitou více než 600 míst k sezení. Ten pojede z Prahy v 19:58 hod. a i do tohoto vlaku je možné také zajistit rezervaci místa. Zvláštní vlak zastaví v Kolíně, Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě a svou jízdu ukončí v Olomouci. Vlak je určen pro odlehčení spojů z Prahy do východních Čech a na střední Moravu s odjezdem kolem 20. hodiny. Žádáme cestující, aby do výše uvedených zastávek využili přednostně tento posilový vlak.

Posíleny budou i další dálkové vlaky z Prahy. České dráhy plánují největší posílení u posledních večerních spojů z Prahy na střední a jižní Moravu. Například u IC Metropol s odjezdem z Prahy ve 21:56 hod. bude navýšena kapacita o více než 50 procent. Ve směru na Olomouc bude vedle zvláštního vlaku nejvíce posílen poslední večerní vlak Přerovský zubr do Přerova s odjezdem z Prahy 21:24 hod. Operativně se připravuje posílení dalších vozů. České dráhy připravují pro odvoz účastníků demonstrace nejméně 2 000 míst k sezení navíc. K posílení dopravy budou využity záložní posilové vozy i regionální soupravy. Bohužel některé typy ucelených souprav z technických důvodů není možné posílit, např. se jedná o jednotky pendolino na Ostravsko nebo railjet do Brna.

Cestujícím, kteří jedou na demonstraci, doporučujeme, aby své cesty do Prahy rozložili do celého dne a nevyužívali jen spoje s příjezdem po poledni nebo krátce před zahájením demonstrace. Pro návrat pak doporučujeme využít nejen vlaky po ukončení demonstrace, ale také pozdější večerní spoje, aby se frekvence rozložila do většího počtu vlaků.

Cestujícím, kteří naopak na demonstraci nepojedou, doporučujeme odložit cesty do Prahy až na pozdější odpoledne a večer po zahájení demonstrace. Cestujícím z Prahy doporučujeme své cesty naplánovat před ukončením demonstrace, taky aby se nesetkali se zvýšenou frekvencí účastníků demonstrace při jejich návratu domů po skončení akce.

Upozorňujeme cestující, že většina míst hlavně u vlaků na Moravu je již rezervována a i přes jejich další posílení řádově o tisícovky míst k sezení musejí cestující bez rezervací počítat se snížením komfortu cestování a s využitím míst na stání. Bohužel některé typy souprav, např. pendolino nebo railjet, není možné posilovat o další běžné vozy. Cestujícím proto doporučujeme využít i jiné typy spojů.

autor: Tisková zpráva