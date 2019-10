České dráhy vypraví speciální vlaky na Regionální den PID ve Strančicích

Na Den PID ve Strančicích se můžou cestující dopravit kromě pravidelných spojů také historickou soupravou řady 451 („pantografem“). Ta pojede v každém směru celkem pětkrát. Z Prahy hl.n. bude odjíždět v 9:47, 11:17, 13:17, 14:47 a 16:17, zpět ze Strančic pak v 10:38, 12:38, 14:08, 15:38, 17:13. Ve vlaku bude platit běžný tarif Českých drah a Pražské integrované dopravy.

Historická souprava patrových vozů řady Btmo v čele s „Brejlovcem“ pojede po trase Čerčany – Říčany – Benešov u Prahy – Strančice – Čerčany. Odtud bude v podvečer pokračovat jako osobní vlak přes Týnec nad Sázavou, Davli a Vrané nad Vltavou na pražské hlavní nádraží. Ve vlaku bude platit tarif Českých drah a Pražské integrované dopravy.

Zajímavý zážitek nabídne také motorový vlak „Hurvínek“. Ten vyrazí v 8:57 z Prahy-Vršovic do Strančic a odtud bude během dne pendlovat po vlečce do pivovaru ve Velkých Popovicích. Celkem je mezi Strančicemi a Velkými Popovicemi připraveno pět jízd tam a zpět. Poslední vlak s odjezdem z pivovaru v 17:00 bude ze Strančic pokračovat až do Prahy-Vršovic. Jednosměrná jízdenka z Vršovic do Strančic nebo naopak bude stát 70 Kč, jízdné v úseku ze Strančic do Velkých Popovic bude 40 Kč za osobu jedním směrem. Počet míst na jednotlivé jízdy je omezen, jízdní doklady do Velkých Popovic budou v prodeji v pokladně ve Strančicích.

Hlavním organizátorem Regionálního dne Pražské integrované dopravy ve Strančicích je ROPID. Součástí akce budou jízdy dalších vlaků a historických autobusů, doprovodný program na nádraží ve Strančicích, prohlídky ondřejovské hvězdárny a památníku Josefa Lady v Hrusicích. Podrobnosti jsou na stránkách Pražské integrované dopravy (ZDE) a Českých drah (ZDE).

Psali jsme: České dráhy posílí vlaky k uctění památky Karla Gotta ČD: Šachový vlak 2019 vyjíždí již tento pátek pod záštitou ministrů dopravy a zahraničí České dráhy nadále hlavním železničním dopravcem ve Středočeském kraji České dráhy: Vlakem na oslavy „30 let bez železné opony“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva