České dráhy zakoupily v Rakousku 41 rychlíkových vozů

„Využili jsme další příležitost k rozšíření našeho parku o komfortní rychlíkové vozy typu UIC-Z, které naši rakouští kolegové prodávali. Jedná se sice o starší vozy, ovšem s moderní konstrukcí vybavené klimatizací, oddíly se šesti místy k sezení a schopné provozu rychlostí až 200 km/h,“ uvedl k nákupu vozů v Rakousku Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah odpovědný za techniku, servis a majetek.

České dráhy nasadí většinu vozů do provozu co nejdříve, po provedení příslušných kontrol a revizí. Menší část vozů pak projde před nasazením do provozu rozsáhlejší opravou.

Vozy 2. třídy řady Bmz budou nasazeny na vnitrostátní a mezistátní linky Českých drah. Cestujícím nabízejí klimatizované interiéry, oddíly se 6 místy k sezení s posuvnými polohovatelnými sedačkami a elektrické zásuvky 230 V pro napájení elektroniky.

České dráhy zaplatí za 41 osobních vozů 13,7 milionu EUR.

Národní dopravce v současnosti disponuje téměř 900 osobními vozy pro rychlost 160 km/h a více a 50 lokomotivami pro tyto vysoké rychlosti.

