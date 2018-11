Česko-německá novinářská cena putuje do Českého rozhlasu

Dokument redaktora Českého rozhlasu Ostrava Martina Knitla s názvem Sudetské děti ocenila česko-německá porota jako nejlepší příspěvek v kategorii audio v českém jazyce. Hlavními aktéry příběhu jsou dvě dosud žijící tzv. „sudetské děti,“ které se na začátku druhé světové války dostaly do opavského ústavu Marianum a tam prožily téměř celý svůj život. „Redaktoři Českého rozhlasu poskytují veřejnosti denně nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy nejen ze současnosti, ale také z minulých let, které vedou k lepšímu poznání, pochopení a hlavně ponaučení do budoucna. A právě takový je dokument Martina Knitla,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Česko-německá novinářská cena je vyhlašována jednou ročně ve třech kategoriích text, audio a multimédia včetně TV a uděluje se nejlepšímu českému a nejlepšímu německému příspěvku v dané kategorii. Zvláštní cenou Mileny Jesenské je oceněn český anebo německý příspěvek. Cenou chtějí pořadatelé ocenit novinářky a novináře, kteří jsou proti trendu rychlého, povrchního zpravodajství a přispívají tak k lepšímu vzájemnému porozumění.

Psali jsme: Český rozhlas: Jubilejní Prix Bohemia Radio přijímá přihlášky, novinkou je kategorie Multimédia Český rozhlas Karlovy Vary zahájil samostatné vysílání Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlín povede nově Hana Ondryášová Rádio Retro zní hlasem první republiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva