Český rozhlas Radiožurnál slaví 25 let

„Na přelomu roku oslaví Český rozhlas Radiožurnál 25 let vysílaní. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se za poslední uplynulé čtvrt století podíleli a stále podílejí na vysílání této dynamické stanice. Pevně věřím, že dalších 25 let bude minimálně stejně kvalitních. Velké poděkování patří samozřejmě také posluchačům, protože ti jsou zrcadlem odvedené práce,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Poslední slavnostní vysílání stanice Český rozhlas Radiožurnál letošního roku se ponese v duchu oslav 25. výročí, jež začíná už v devět hodin, kdy stanice odvysílá to nejlepší ze Zápisníku Zahraničních zpravodajů za uplynulé čtvrt století.

Speciální program pokračuje pořadem Host Lucie Výborné. V 10:00 hodin přivítá Lucie Výborná moderátora a ředitele Zpravodajství Českého rozhlasu Jana Pokorného, se kterým si přesně v polovině pořadu prohodí role.

V průběhu celého silvestrovské dne se mohou posluchači těšit na pořady, jež v minulosti zněly z éteru právě této stanice. Mezi takové patří například Děti vám to řeknou, Hovory z Lán nebo na Stopě zločinu.

Prostor ve speciálním vysílání dostanou také ti, kteří se na vysílání podílejí, ale jejich hlasy zůstávají posluchačům utajeny. Rozhovory s nimi připravil moderátor a ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný, který řekl: „Výročí 25 let vysílání je mimořádnou příležitostí jak detailněji přiblížit i zákulisí této rozhlasové stanice. Moderátoři, redaktoři nebo sportovní reportéři jsou ti, jejichž hlasy doprovází naše posluchače kdekoliv, ovšem bez editorů, zvukařů či techniků přenosových vozů a dalších profesí by to opravdu nešlo. Vysílání je zkrátka týmová práce, nikoliv one man show.“

Pořad 20 minut Radiožurnálu nabídne od 17:00 to nejlepší, co v pořadu v uplynulých letech zaznělo. Speciální podobu bude mít i Sportžurnál, který po 18. hodině připomene všechny velké úspěchy českého sportu ve vysílání Radiožurnálu. „Sport k Radiožurnálu celých dvacet pět let patří. Proto připomeneme prostřednictvím rozhovorů a reportáží připomene například stříbro fotbalistů z Mistrovství Evropy z roku 1996, zlatou medaili hokejistů ze Zimních olympijských her v Naganu z roku 1998 nebo zlatý hod Barbory Špotákové na Letních Olympijských hrách v Pekingu 2008,“ dodal šéfredaktor stanice Český rozhlas Radiožurnál Ondřej Suchan. Večerním a nočním silvestrovským vysíláním, které poběží od 19:00 do 01:00, provedou posluchače Lucie Výborná a Jan Pokorný.

Psali jsme: Český rozhlas: Sváteční vysílání potěší bohatou programovou nadílkou Ředitelem Programu Českého rozhlasu byl jmenován Ondřej Nováček Český rozhlas má schválený rozpočet na rok 2018 Český rozhlas spustil další nový VKV vysílač

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva