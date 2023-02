Český rozhlas: Winterbergova poslední cesta od Jaroslava Rudiše v rozhlasové podobě na Vltavě

reklama

Wenzelu Winterbergovi je sto let a rozhodl se vrátit do života. S pečovatelem Janem Krausem se vydávají po železniční trati napříč Evropou po stopách Winterbergovy dávno zmizelé lásky Lenky. Dobrodružná cesta skrze velké i malé dějiny podle baedekru z roku 1913 nevede jen z Berlína do Sarajeva, ale také do vlastního nitra.

„Winterbergova poslední cesta je velký železniční román. A když tuhle atmosférickou rozhlasovou adaptaci posloucháte a zavřete oči, tak ve vlaku z Berlína do Sarajeva skutečně sedíte. Za okny sníh, mlha a střední Evropa. A vedle vás sedí v kupé Oldřich Kaiser jako Winterberg a Vladimír Javorský jako Kraus. Oba jsou tak skvělí, že když na tuhle svoji knihu nyní myslím, slyším ty dva pořád vyprávět,” říká spisovatel Jaroslav Rudiš.

„Je moudrý a tím, jak do detailu zná historii a letopočty, tak může být i otravný. Je to takovej otravnej dědek. Divím se, že mě pan režisér obsadil do takovýho dědka. Moudrýho, to prosím. Vzdělanýho, prosím. Ale starýho?,“ čílí se na oko Oldřich Kaiser. Jednu z rad starého pána, která v románu zazní, ovšem bere za svou: „Je tam text: ‚Měl byste se věnovat historii a dívat se skrz historii než jen číst dnešní tisk.‘ To mě zaujalo a je to pravda. Měl by se člověk dívat skrz historii.“

Kulturní rozhlasová stanice Vltava k románu připravila i publicistický seriál redaktora Davida Hamra, který si posluchači poslechnou v ranním vysílání Mozaiky, a to od pondělí 27. února. Na motivy úspěšného díla zaznějí začátkem března v pořadu Akademie i vídeňské valčíky z 19. století, které doprovázely dějiny rakouské železnice a technologické pokroky. „Osobně jsem moc ráda za naši novou premiéru. Román je už z pohledu doby a ocenění kultovní. Jaroslav Rudiš jednoduše na Vltavu patří,“ říká šéfredaktorka stanice Vltava Jaroslava Haladová. „A taky věřím, že i dalšími slovesnými premiérami zaujmeme naše i nové posluchače. Už v březnu se můžou těšit na Nicka Cavea a jeho knihu A uzřela oslice anděla,“ dodává.

Winterbergova poslední cesta, premiéra 26. února 2023, Český rozhlas Vltava K poslechu ve vysílání i online ZDE.

Hrají: Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Magdaléna Borová, Petra Bučková, Karel Dobrý, Karel Heřmánek ml., Pavla Tomicová, Jakub Žáček, Tereza Dočkalová, Petr Čtvrtníček a další

Režisér: Aleš Vrzák

Dramatizace: Eva Blechová

Hudba: Jan Trojan

Mistr zvuku: Tomáš Pernický

Dramaturgie: Klára Novotná

O autorovi

Za svůj první román napsaný v němčině byl Jaroslav Rudiš v roce 2019 nominován na prestižní cenu Lipského knižního veletrhu. Získal za něj ocenění Chamisso Preis a Cenu Karla Čapka, kterou uděluje český PEN Klub. Román vyzdvihl také německý prezident Frank-Walter Steinmeier, když Rudišovi předával Spolkový kříž za zásluhy, nejvyšší německé státní vyznamenání.

Winterbergovu poslední cestu česky vydalo nakladatelství Labyrint v překladu Michaely Škultéty, která za něj byla nominovaná na Cenu Magnesia Litera. Román se nyní překládá také do dánštiny a angličtiny Po divadelní a rozhlasové adaptaci se nyní chystá i česko-německá televizní minisérie. Práva koupila společnost Negativ, která již v minulosti natočila adaptace Rudišových knih Alois Nebel a Národní třída.

Rudiš píše česky i německy nejen knihy, ale také divadelní a rozhlasové hry a to i pro Český rozhlas. Společně s Petrem Pýchou tak pro rozhlas napsali hry Lidojedi, Salcburský guláš a naposledy komedii Podletí. Ta se odehrává v Lomnici nad Popelkou, ve městě odkud oba pocházejí. Rudiš vystupuje také s kapelou Kafka Band, která právě dokončuje třetí album nazvané Der Process.

