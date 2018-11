Český rozhlas spustil další dva nové FM vysílače pro stanice ČRo Plus a ČRo Dvojka

Český rozhlas spustil v pátek 9. listopadu dva nové FM vysílače pro Jindřichův Hradec a okolí. Jeden získá stanice mluveného slova Český rozhlas Plus a druhý Český rozhlas Dvojka.

Na základě individuálního oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem byly oba nové vysílače spuštěny 9. listopadu 2018 ve 13 hodin z lokality Jindřichův Hradec – Vajgar. Vysílač pro stanici ČRo Plus byl spuštěn na kmitočtu 99,5 MHz s výkonem 100 Wattů ERP a pro stanici ČRo Dvojka na kmitočtu 89,6 MHz s výkonem 100 Wattů ERP. Oba vysílače budou provozovány s vertikální polarizací. „Jednou z priorit Českého rozhlasu je rozšiřování vysílání do zatím nepokrytých oblastí. I nadále se budeme snažit zlepšit pokrytí v ostatních částech České republiky,“ uvedl ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka. Nové FM vysílače tak obyvatelům Jindřichova Hradce a okolí zajistí poslech celoplošných stanic Český rozhlas Plus a Český rozhlas Dvojka.

autor: Tisková zpráva