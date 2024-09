CzechTourism: Česko si drží pozici na špici světového pivního turismu

Pivní stezky a exkluzivní zážitky táhnou turisty do Česka

Tuzemsko je vyhledávanou destinací pro milovníky piva z celého světa. Díky dlouhé tradici pivovarnictví, pestrým zážitkům a propojení pivní kultury s historií a místními tradicemi, se stává centrem tzv. pivní turistiky. Tento trend potvrzují rostoucí počty návštěvníkům stejně jako nové pivní produkty, které lákají nejen na ochutnávku piva, ale i na kulturní a historické zážitky. Tak například Pivovar Radegast (ZDE) v Moravskoslezském kraji loni zaznamenal v meziročním srovnání nárůst počtu turistů o 188 %. Pro jeho návštěvu se rozhodlo 19 600 lidí. V uplynulém roce také výrazně stoupla obliba Muzea pivovarnictví v Táboře (ZDE), Pivovaru Velké Popovice (ZDE) ve středních Čechách nebo třeba Návštěvnického centra Budějovického Budvaru (ZDE). A výrazně se zvýšila návštěvnost i v případě klíčových míst souvisejících s pivem v oblasti Žatce.

„Česko má výjimečný potenciál v oblasti pivního turismu, díky své dlouhé historii vaření piva, unikátním pivovarům a současnému trendu zážitkového a udržitelného turismu. Naším cílem je ukázat, že cestování za pivem může být nejen o ochutnávce skvělého piva, ale také o poznávání české kultury, tradic a historie. Tuzemské pivovary nabízejí zážitky, které kombinují tradici s moderními inovacemi, což je klíč k lákání bonitních turistů,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „K dobrému pivu neodmyslitelně patří také dobré jídlo. A Česko nabízí unikátní spojení vynikajících pokrmů a vychlazené sklenice pěnivého moku. Zárukou kvality je modré logo na dveřích certifikovaných restaurací, které jsme na vlastní chuťové buňky vyzkoušeli v rámci našeho projektu CzechSpecials (ZDE). V seznamu certifikovaných provozoven s tou nejvyšší kvalitou najdeme i několik pivovarů a minipivovarů napříč republikou.”

Pivní turismus v Česku získává i mezinárodní uznání. Jedním z jeho vrcholů je prohlídková trasa v Plzeňském Prazdroji (ZDE), která letos v březnu získala v rámci 31. ročníku soutěže WorldTravel Awards 2024 (ZDE) prestižní ocenění v kategorii Europe's Leading Beer Tour Visitor Experience 2024 za nejlepší pivovarskou návštěvnickou trasu v Evropě. Překonala tak nejslavnější pivovary světa, jako je irský Guinness, belgická Stella Artois nebo holandský Heineken. Ročně ji navštíví statisíce návštěvníků z řad našinců i cizinců. Což potvrzuje fakt, že Česko je atraktivní turistická destinace.

Žatec – světově unikátní chmelová krajina pod ochranou UNESCO

Významným přínosem pro český pivní turismus bylo loňské zařazení Žatce a krajiny žateckého chmele na seznam UNESCO (ZDE). Žatec je tak prvním místem na světě, kde je chmelařská krajina chráněna tímto prestižním statutem. Návštěvníci regionu se mohou procházet chmelnicemi, navštívit Chmelařské muzeum (ZDE) nebo ochutnat piva hned z několika pivovarů, kde je vaří z místního chmele. Jeho jedinečnost, historie pěstování a tradice sahají několik století zpět a činí tak z Česka výjimečné místo na pivní mapě světa. Každý rok město láká návštěvníky na Žateckou dočesnou (ZDE). Ta letošní proběhne ve dnech 6. – 7. září 2024.

A že je o Žatec a jeho okolí čím dál větší zájem, potvrzují i data. Za posledních 14 let desetinásobně stoupl počet lidí, kteří se rozhodli pro návštěvu zdejšího Chrámu Chmele a Piva. Zatímco v roce 2010 jich na toto místo zamířilo 1 464, loni to bylo už 15 728. Stejně velký nárůst počtu návštěvníků zaznamenal v tomto regionu během uplynulého desetiletí i Zámek Stekník, který patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Loni ho navštívilo 14 344 turistů. Kromě tradičních zámeckých okruhů nabízí příchozím také možnost dozvědět se řadu zajímavostí o historii piva, a to v rámci výstav věnovaných chmelové tématice s názvem „Jak se češe do věrtele“.

Praha propojuje pivo a kulturu

Nově přistupuje k propagaci piva i česká metropole. Prezentaci malých pivovarů spojuje s návštěvou čtvrtí mimo historické centrum. Podporuje tak autenticitu regionu a lokální zážitky. Prostřednictvím nových komentovaných prohlídek mají turisté možnost ochutnat piva z menších pivovarů, dozví se o historii pivovarnictví a navštíví klášterní pivovary. Praha tak láká na unikátní propojení piva s kulturními akcemi a expozicemi, které reflektují bohatou historii města.

Trendy v pivní turistice: vzestup craft beer tourism

Pivní turismus neboli „craft beer tourism“ není jen doménou hlavního města. Nové tematické pivní stezky (ZDE) a pivní lázně (ZDE), které nabízejí autentické a lokální zážitky najdou vyznavači pěnivého moku po celém Česku. Trendem je pak především cestování za menšími řemeslnými pivovary (ZDE). Nabízejí nejen kvalitní a originální piva, ale i zážitky spojené s jejich výrobou a místními tradicemi.

„Čeští pivovarníci se stále více zaměřují na kvalitu a udržitelnost, což přitahuje náročnější turisty. Naši členové spojují výrobu piva s místními tradicemi a nabízí tak komplexní zážitky, které zahrnují nejen pití piva, ale také prohlídky pivovarů, exkurze do chmelnic či workshopy vaření piva. Příležitost vyzkoušet speciální druhy piv přinese i významná událost pro všechny pivovarníky – Svatováclavská slavnost, která se koná každoročně v září a odstartuje Dny českého piva, které jsou svátkem všech milovníků piva, hospod a gastronomie. Během nich řada našich pivovarů nabídne pivní speciály a kulturní události,“ říká Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven (ZDE).

Cílem všech těchto aktivit je snaha ukázat, že české pivo je víc než jen alkoholický nápoj. Je to součást bohaté kulturní tradice, spojené s místními zajímavostmi a gastronomií. Turisté jsou tak vedeni k tomu, aby si užívali pivo v kontextu místní kultury a historie, a zároveň se chovali zodpovědně a s respektem k daným regionům. Přehled pivních stezek, pivovarů, pivních lázní, muzeí a dalších objektů spojených s pěstováním či ochutnávkou piva přináší agentura CzechTourism na svém portále Kudy z nudy (ZDE). Zájemci o tuto oblast mohou vybírat ze značného množství zážitků – od návštěv klášterních pivovarů až po účast na pivních workshopech, kde si turisté mohou zkusit, jaké to je uvařit si vlastní pivo.

