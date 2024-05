CzechTourism: Lázně loni přivítaly téměř milion hostů, letošní sezóna se právě rozjíždí

Celkem 926 tis. hostů loni zamířilo do některého z tuzemských lázeňských ubytovacích zařízení (LUZ). Bezmála 60 % z nich (541 tis.) tvořili domácí návštěvníci, kteří nejčastěji směřovali do Karlovarského, ale i Zlínského, Olomouckého a Jihočeského kraje. Cizinci pak preferovali převážně Karlovarsko.

Lázně v Česku se jich rozhodlo navštívit 384 tisíc, z toho bezmála 372 tisíc právě v Karlovarském kraji. A na návštěvníky se lázně těší i letos. Slibují sezónu plnou kulturních akcí, inovací a zlepšení v lázeňských zařízeních napříč celou republikou.

Léčebné lázeňství zasahuje do oblasti zdravotnictví a cestovního ruchu. Současně je jedním z významných tahounů zahraniční návštěvnosti Česka. Zájem o lázeňské pobyty v Česku je dlouhodobě stabilní. Kromě léčebných pobytů, patří mezi lákadla relaxační programy, ubytování v zajímavých budovách či moderní a regionální gastronomie. Lázně jsou také kulturními centry regionů a lázeňská města se mohou pyšnit zajímavou architekturou. Většinou leží daleko od shonu velkoměst uprostřed krásné přírody a jejich skvělá infrastruktura pro regeneraci a odpočinek nabízí ideální zázemí pro aktivní objevování. Právě proto patří lázeňství mezi hlavní komunikačních témata České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

„Pokud jde o počet příjezdů a přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních (ZDE), jednoznačně vede Karlovarský kraj. Z celkového počtu přenocování tvoří téměř 70 %. V případě cizinců je to dokonce téměř 95 %. A to i přesto, že průměrný počet nocí, které v tomto regionu lidé stráví, je v celorepublikovém srovnání nejnižší. Nejčastěji na Karlovarsko míří za lázeňskou péčí, ale i na dovolenou do hromadných ubytovacích zařízení kromě rezidentů hosté z Německa, Slovenska, Ukrajiny, Tchaj-wanu a Polska,” shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

“Lázeňské resorty (ZDE) často vyhledávají též bonitní turisté z arabských zemí. Proto klademe velký důraz na podporu spuštění linek ze vzdálených, ale i z alternativních trhů, jako třeba Izraele. Už nyní pozorujeme, že naše lázně profitují z přímého leteckého spojení Praha-Dubaj. Pozitivně se podepsalo také spuštění spojení z Tchaj-wanu v loňském roce. Letos v červnu obnoví po několikaleté pauze společnost Hainan Airlines přímé spojení Prahy s pevninskou Čínou, což s největší pravděpodobností opět pomůže přilákat do Česka více návštěvníků ze vzdálených a bonitních trhů. A plusem bude určitě i přímá linka Karlovy Vary – Tel Aviv, která se spouští právě dnes. Každý čtvrtek večer až do konce října zajistí pravidelné spojení s Izraelem,“ dodává Reismüller.

„Pro podporu ještě vyšší návštěvnosti se snažíme ukázat, že lázeňská města jsou skvělým místem pro trávení volného času a vhodnou alternativou k zahraniční dovolené. Lázně už dávno nejsou jen pro „staré a nemocné“, ale stále více je objevují i mladší lidé a rodiny s dětmi. Díky tomu se průměrný věk jejich návštěvníků snižuje. Tento trend akcelerovala zejména covidová pandemie. Kromě kultury nabízí lázně i skvělé sportovní vyžití a stále více se tak profilují jako místa, kam se jezdí také za prevencí zdraví. Lidé si začínají více uvědomovat, že zdraví není samozřejmost, a že je třeba se o něj starat,“ doplňuje Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní (ZDE).

„Lázeňskou péči dlouhodobě prezentujeme jako nástroj prevence, posílení imunity a ideální formu relaxace. Věříme, že lázně mohou hrát klíčovou roli ve zdravém životním stylu, a proto stále častěji pracujeme nejen s nabídkou tradičního léčebného lázeňství, ale také tzv. medical wellness programů. Kombinují moderní medicínu s relaxačními technikami a poskytují komplexní péči pro tělo i duši,“ potvrzuje Petr Židlický, ředitel Destinační agentury pro Karlovarský kraj – Živý kraj (ZDE).

„Těší nás stálý zájem zahraničních návštěvníků, zároveň však s radostí sledujeme rostoucí poptávku ze strany tuzemských turistů. Mnozí z nich využívají lázeňská města jako výchozí bod pro objevování krás našeho regionu. Tento trend nám umožňuje nabídnout bohatší spektrum zážitků a přilákat širší veřejnost. V souvislosti s propagací lázeňské péče realizujeme řadu press a FAM tripů. V nejbližších týdnech přiletí několik novinářů z Izraele. Nově se také rozbíhá letecké spojení mezi Karlovými Vary a Taškentem, a při prvním letu nás navštíví 16 touroperátorů,“ doplňuje Židlický.

Obecně platí, že pokud člověk vyrazí do lázní, tak si chce užít to, co právě lázně nabízí. V tomto ohledu roste zájem o kratší pobyty tzv. „na zkoušku“, v jejichž rámci si klient může vyzkoušet jím vybrané procedury a poznat, jak to vůbec v lázních chodí. A příště, pokud je spokojený, třeba přijede na delší dobu. A i na tyto klienty české lázně v letošní sezóně cílí. S plnou parádou se tak postupně otevírají lázeňské domy ve všech regionech (více ZDE). Níže přinášíme přehled, jak bude zahájení i letošní sezóna v tuzemských oázách pro zdraví a pohodu vypadat.

Karlovy Vary:

Slavnosti českých lázní odstartovaly začátkem května tradičně v Karlových Varech. V kraji s největší koncentrací léčivých pramenů na světě sahá tradice lázeňské léčby do 14. století. Dnes je region zapsán na seznam památek UNESCO – kromě léčebných procedur a celostního přístupu ke zdraví i za neobyčejnou architekturu, unikátní přírodní zdroje a bohaté společenské vyžití, které ho řadí mezi významná evropská kulturní centra. Více informací najdete ZDE.

Mariánské Lázně:

Letošní zahájení sezóny se během druhého květnového víkendu neslo v duchu klimatických lázní. Hlavním tématem byly přírodní léčivé zdroje města – minerální vody, rašelina, zřídelní plyn a léčivé klima. V rámci programu vystoupil Západočeský symfonický orchestru, proběhla mše a slavnostní žehnání pramenům. Více informací najdete ZDE.

Konstantinovy Lázně:

O týden později začala 221. lázeňské sezóna i v tomto městě a doprovázel ji pestrý kulturní program. Jedním z hlavních bodů bylo svěcení léčivého pramene Prusík. Více informací najdete ZDE.

Horské lázně Karlova Studánka:

Nově zrekonstruované interiéry lázeňských domů Opava a U lesa nyní nabízejí modernizované pokoje, koupelny a nové sauny. Novou podobu získala také původní finská sauna a parní komory, další inovací bazénového komplexu je populární Kneippův chodník, příznivě ovlivňující dolní končetiny a oběhový systém. A před dokončením je brouzdaliště a úpravy okolí Hudební haly. Více informací najdete ZDE.

Luhačovice:

Areál Slunečních lázní v Luhačovicích prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nyní nabízí unikátní expozici věnovanou dílu slovenského architekta Dušana Jurkoviče a také vztahu hudebního skladatele Leoše Janáčka k Luhačovicím. Tato lokalita nyní snoubí historickou architekturu s moderním volnočasovým pojetím. Areál má ambici stát se dalším turisticky atraktivním místem Luhačovic. Kromě standardního návštěvnického využití by měl poskytovat ideální zázemí pro konání kulturních akcí. Více informací najdete ZDE.

Lázeňský hotel NIVAMARE v Luhačovicích:

I letos nabízí holistický přístup k léčbě a v rámci celostního programu Health Balance propojení síly přírodních léčivých zdrojů s odborností zdejších lékařů a moderními technologiemi v rehabilitaci. Více informací najdete ZDE.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.:

Oficiálně zahájí tento víkend letošní sezónu i tyto věhlasné lázně na jihu Čech. Lázeňský dům Aurora zvyšuje kapacitu a komfort stravovacích prostor. První hosté si zde pochutnají na pokrmech připravených lázeňskými kuchaři už v červenci 2024. Klienti budou mít v brzké době příležitost využít služeb nového lymfologického pracoviště, které strategicky doplní služby lázní nejen při léčbě pohybového aparátu. A těšit se mohou i na saunové ceremonie a peelingy v Třeboňském saunovém světě. Více informací najdete ZDE.

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku:

Novinkou jsou procedury využívající mořskou sůl a solno-jodo-bromové roztoky a jejich efekty v balíčku Moře zdraví. Pobytem na horách ve spojení s mořskými procedurami si hosté mohou užít nejen léčebnou kůru, ale také relaxaci a posílit svou imunitu. K dispozici klientům i široké veřejnosti je opět venkovní Balneopark a vodní zahrada poskytující tradiční Priessnitzovy procedury. Více informací najdete ZDE.

Lázně Poděbrady:

Svou 116. lázeňskou sezónu už zahájily i největší středočeské lázně Poděbrady. Na zdejší kolonádě proběhl bohatý kulturní program, který bude pokračovat i v rámci celé sezóny. Tak například pravidelné nedělní koncerty v Havířském kostelíku proběhnou v duchu děl Bedřicha Smetany, který letos slaví 200. výročí narození. Více informací najdete ZDE.

Lázně Libverda:

V rámci letošní sezóny se lázně představí v novém kabátě. Zdejší lázeňská kolonáda právě prochází renovací. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost, spatřit na vlastní oči výstavbu srdce lázní. Více informací najdete ZDE.

Malé lázně v Náchodě-Bělovsi:

Zahájení sezóny proběhne 25. května 2024 s bohatým doprovodným programem, včetně hudebních vystoupení, sportovních aktivit pro děti a dne otevřených dveří v úpravně minerální vody. Letošní novinkou je otevření prameníku Jakub s legendární minerální vodou IDA. Více informací najdete ZDE.

Lázně Hotel Vráž s.r.o.:

zdejší zařízení rozšiřuje svou nabídku péče v rámci indikace I/1 pro klienty po onkologické léčbě. Více informací najdete ZDE.

Lázně Jáchymov:

Už 118. sezónu zahajují lázně Jáchymov, které léčí unikátní radonovou vodou. Letošní návštěvníci se mohou těšit na novinku v podobě ambulantních koupelí. Více informací najdete ZDE.

