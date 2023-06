CzechTourism: Vyšší útrata za kratší dobu. Takové jsou plány Čechů na letní dovolenou

reklama

Dovolenou během června, července a srpna 2023 Češi plánují mít o den a půl kratší než ve stejném období loni. Ze šetření také vychází, že volno v létě v Česku předpokládá o 7 % méně rezidentů než loni. Nejčastěji proto, že v danou dobu jezdí na dovolenou do zahraničí (32 %) a také kvůli nedostatku financí (29 %).

„Největší částku v nákladech na dovolenou si zpravidla vyžádá ubytování. Kolik stojí, se mimo jiné odvíjí od zájmu o jednotlivé kraje v Česku, tedy od obsazenosti ubytovacích zařízení. Podle analýzy DataRhymes z Bookingu je během červencových svátků aktuálně nejvíc rezervací v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Průměrné ceny za dvoulůžkový pokoj v daných regionech jsou 2 991 Kč, 2 689 Kč a 2 836 Kč,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „V průměru je ubytování během červencových svátků v celém Česku rezervováno už z 59,80 % s predikcí, že obsazenosti nakonec bude 85,07 %. Průměrná cena napříč republikou v dané době je aktuálně 2 786 Kč, loni se jednalo o 2 237 Kč.“ (pozn.: Jde o data stažená 2. června 2023)

Češi přitom plánují za letošní letní dovolenou utratit v průměru 8 363 Kč na osobu. Nejvíc peněz jde na ubytování (3 957 Kč) následuje stravování (1 414 Kč) a kultura, sport a památky (1 013 Kč). Struktura výdajů se dlouhodobě příliš nemění, oproti loňské letní sezóně se však celková plánovaná útrata zvýšila o 1 150 Kč na osobu. Nejčastěji chtějí během letní dovolené Češi vyrazit do Jihočeského (26 %), Jihomoravského (18 %) a Libereckého kraje (13 %). Víc než 1/3 domácích turistů kombinuje lokality, tedy chce jich během léta navštívit víc. Nejčastěji Jihočeský spolu s Jihomoravským krajem.

„Při plánování dovolené Češi nejvíc dají na doporučení známých, přátel, kolegů (52 %) a map s vyznačením turisticky zajímavých míst (50 %). Často využívají také sociální sítě (32 %) a tematické/cestovatelské weby (27 %). Dobrou zprávou je, že náš turistický portál Kudy z nudy.cz zná 89 % obyvatel Česka, přičemž 58 % ho alespoň občas využívá. Častěji ženy (62 %) a lidé ve věku 40-49 let (64 %),“ říká vedoucí Institutu turismu CzechTourismu Petr Janeček a dodává: „Z našeho šetření je také zřejmé, že i Češi začínají víc vyhledávat udržitelnost. 44 % dotázaných při plánování letošní dovolené v Česku chce zohlednit ubytování šetrné k přírodě, 40 % využít turistické atrakce podporující udržitelnost a 33 % ekologický způsob dopravy.“

Na turistickém portálu Kudy z nudy (ZDE) jsou proto nejen podrobné informace k udržitelnému cestování (ZDE), ale také tipy na cestování výhodné (ZDE). Radost mohou – díky spolupráci s regiony, městy a obcemi, akademickým sektorem i soukromými subjekty – cestovatelům po Česku udělat slevové a zážitkové karty, společné vstupenky či turistické balíčky.

V zahraničí plánuje podle průzkumu, který pro Institut turismu (ZDE) realizovala agentura IBRS – International Business & Research Services, strávit letošní letní dovolenou 57 % Čechů. Častěji mladší lidé do 29 let (72 %), vysokoškoláci (74 %) a ti, co mají příjmy nad 30 000 Kč (71 % ). Ve srovnání s loňským létem má zájem o volno v cizině o 3 % víc Čechů, zatímco v covidovém roce 2021 plán vycestovat v létě do zahraničí deklarovalo 41 % obyvatel Česka.

