CzechTrade umožňuje firmám využít exportní příležitosti na maximum

„Těší mě, že můžeme v současné náročné době pomoci firmám využít jejich potenciál naplno. Usnadnění vstupu českých firem na zahraniční trhy a vytvoření nových obchodních vztahů či udržení těch stávajících je nyní pro opětovný rozjezd byznysu pro některé firmy naprosto klíčové,“ uvádí generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Současná situace citelně zasáhla obchod po celém světě, avšak tvrdá opatření se v mnoha zemích začínají pozvolna uvolňovat a místní vlády zavádějí balíčky k rychlému nastartování ekonomiky. Identifikovat obchodní příležitosti a obnovit nebo rozjet podnikání v zahraničí pomáhá exportérům agentura na podporu obchodu CzechTrade.

Exportujete? Musíte znát specifika teritoria

Každé teritorium má svá specifika a každá země volí vlastní cestu, jak bojovat s pandemií COVID-19. Například Francie byla v zavádění opatření proti šíření nemoci v určitém zpoždění oproti zemím ve střední Evropě. O to striktnější však nařízení jsou a o to déle zde tzv. dekarantenizace bude trvat. Ekonomiku země galského kohouta tvoří především domácí spotřeba, hlavními tahouny HDP jsou letecký a automobilový průmysl, dopravní strojírenství, výroba luxusních výrobků a turismus. Nyní došlo k výraznému propadu poptávky, ten se promítl do téměř 50% poklesu využití výrobních kapacit a celá polovina francouzských firem využívá částečnou nezaměstnanost.

„Nařízenou práci z domova mají všichni, kdo skutečně nezbytně nemusejí pracovat ve firmách. V těchto dnech je tak téměř nemožné dovolat se pracovníkům odpovědným za jednání s novými dodavateli. Nicméně máme větší odezvu na e-mailovou komunikaci od majitelů menších a středních firem, neboť mají více času a nepřenechávají tato vyřizování na zaměstnancích. Naše služby pro české firmy tedy mají smysl, i když kvůli omezeným kapacitám je obtížné našim exportérům vyhovět ve stejném rozsahu jako před krizí,“ říká Vítězslav Blažek, ředitel regionálního centra CzechTrade v Paříži.

Nezbytnou podporu ze strany pařížského zastoupení agentury potvrzuje předseda představenstva ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU a.s. Jaroslav Pehal a komentuje dosavadní spolupráci: „Chci vám poděkovat za vaše aktivity, které ve Francii realizujete pro naši společnost. Velice si vážíme vaší práce a pomoci. V loňském roce jste pro nás realizovali placenou službu, která nám přináší již konkrétní výsledky ve formě živých a komunikujících kontaktů a realizací. Byli bychom rádi, kdybychom s vámi mohli pokračovat ve spolupráci i nadále. O to více si vážíme toho, že nám tyto činnosti nyní poskytujete zdarma.“

Zájem o exportní asistenci v Německu stále přetrvává i navzdory koronavirové pandemii. „Během prvního měsíce bezplatného poskytování služeb se na naši kancelář v Düsseldorfu obrátilo již 51 společností. Během dvou online seminářů jsme zvládli vyškolit 172 českých podnikatelů a zástupců firem. Posluchači se zajímali nejen o aktuální situaci, ale hlavně jak v Německu najít a oslovit vhodného zákazníka nebo distributora,“ komentuje ředitel regionálního centra CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš.

Jeho slova potvrzuje výrobce přírodních doplňků stravy – firma Joalis. „Děkuji za zaslání veškerých informací ohledně dovozních a registračních podmínek potravinových doplňků na německém trhu. Odpověď byla rychlá a natolik informativně bohatá, že jsem jednotlivé odkazy nestihla zatím detailně prostudovat. Každopádně se domnívám, že vaše odpověď je precizní a obsahuje základní potřebné informace, abychom se mohli zorientovat na tomto trhu a vyhodnotili si na základě vašich poskytnutých informací, zda na tento trh vstoupit a za jakých podmínek,“ za spolupráci poděkovala Klára Horzinková, Business development CEE ve společnosti Joalis, s.r.o.

Export za hranice Schengenského prostoru

Další specifickou zemí je také Ázerbájdžán, který je vysoce importní a potřeba dovozu zboží je pro obyvatele existenčně důležitá. Kancelář CzechTrade v Baku pomáhá exportérů především s vyhledáváním kontaktů, jejich prověřením, se zjištěním zájmu o český produkt či službu.

„Zatím sjednáváme schůzky přes Skype, což nám umožňuje eliminovat partnery, kteří nemají skutečný zájem o spolupráci. Řekněme, že jde o předkolo jednání a až firmy zemi navštíví, budou hovořit s relevantními partnery o konkrétní spolupráci. To velmi šetří drahocenný čas i náklady našich exportérů. Nyní však čekáme na uvolnění opatření v letecké dopravě, abychom mohli všechny předjednané schůzky zrealizovat. První obnovený let do Ázerbájdžánu by se měl konat 20. května, ale v současné situaci není nic jisté,“ doplňuje Pavel Zelenka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Baku pro Ázerbájdžán a Gruzii.

„Velmi ráda bych tímto poděkovala za naprosto mimořádnou podporu našich exportních aktivit v období COVIDU v Ázerbajdžánu a Gruzii. Jako exportér jsme se samozřejmě obávali, že naše aktivity na rozvíjení nových trhů se díky pandemii zastaví, ale opak je pravdou. Obzvláště ale musím vyzdvihnout práci zastoupení CzechTrade v Ázerbajdžánu a Gruzii, kde se pan Zelenka a jeho tým nenechali zaskočit situací a organizují původně naplánované osobní schůzky formou videokonferencí. Děkuji a velmi si vážím podpory CzechTrade. Osobně bych chtěla poděkovat ještě za lokální podporu paní Adriany Dohnalové, senior exportní konzultantky CzechTrade pro firmy z našeho oboru, která je s námi ve velmi úzkém kontaktu a snaží se pro nás hledat řešení, která nám významně usnadňují orientovat se v situaci a získávat velmi důležité aktuální informace z jednotlivých lokalit a podporovat český export odsud z Prahy,“ svěřuje se Jitka Cenková, Business Development Director ve společnosti FIDE s.r.o.

Rady a tipy exportérům od zahraničních specialistů v živém online vysílání

Exportéři vedle služeb zahraničních kanceláří na individuální bázi hojně využívají i online vzdělávací semináře. Přihlásilo se na ně již více než 570 a tato platforma se stala oblíbenou nejen pro ně, ale i pro samotné přednášející.

Webový seminář o obchodních příležitostech ve Skandinávii hodnotí Tomáš Rousek, ředitel zahraniční kanceláře ve Stockholmu: „Velikou výhodu spatřuji v tom, že plnohodnotně můžeme nahradit reálné prezentace v době, která nám nedovoluje se sejít osobně. Také se mi líbila možnost pořádat ankety a vést dialog s pozvaným hostem.“

Naopak jistou nevýhodu Tomáš Rousek spatřuje v tom, že není možné se bezprostředně po skončení prezentace na chvilku separátně sejít s těmi účastníky, kteří mají soukromé dotazy či zájem o konkrétní spolupráci. „Přeci jen je to lepší, než řešit jejich potřeby telefonicky nebo e-mailem až posléze. Velmi mile mě překvapilo, že se na začátku prezentace připojilo sedmdesát účastníků a vydrželi až do konce,“ dodává stockholmský zástupce agentury.

„S CzechTrade spolupracujeme dlouho a úspěšně. Oceňujeme vhled do fungování globálních trhů, který zaměstnanci CzechTrade dokáží zprostředkovat českou optikou. Nejinak tomu bylo v rámci exportního webináře zaměřeného na Skandinávii, který byl s ohledem na COVID veden online – i to však paní Strömsholm a pan Rousek zvládli s přehledem a poutavě,“ přibližuje své dojmy ze semináře zaměřeného na Skandinávii Jan Blažek z firmy Little Greta.

