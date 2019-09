DAKO-CZ rozjíždí v Lounech výrobu vagónů. Do konce roku chce nabrat dalších sto dělníků

Nejprve se zaměstnanci po vyklizení a úklidu areálu začali od srpna věnovat opravám vagónů, o měsíc později byla zahájena výroba nových vagónů. Do konce roku jich odštěpný závod DAKO-CZ v Lounech plánuje vyrobit sto, vzhledem k zakázkové naplněnosti plánuje do konce roku získat stejný počet zaměstnanců do výroby.

„Obnovení výroby jede podle plánu. Areál je již uklizený a z velké části i vyklizený. Materiál a výrobky společnosti Legios Loco, která měla areál pronajatý před naším příchodem, byly uskladněny do jedné haly,“ říká Vojtěch Vágner, ředitel odštěpného závodu DAKO-CZ v Lounech, a doplňuje: „Rozjezd výroby byl náročný, ale díky obětavosti zaměstnanců se nám podařilo dodržet všechny závazky, které jsme našim odběratelům garantovali.“

Během srpna dělníci dokončili opravy téměř čtyřiceti vagónů, které firma předala zákazníkům. Na opravách aktuálně pracuje téměř sedmdesát lidí a jejich počet neustále roste. Poptávka po opravách, revizích a modernizacích vagónů je vysoká. Podle probíhajících obchodních jednání se v této oblasti jeví i výhled do dalšího období.

„Začátkem září jsme zahájili výrobu podvozků a nyní startujeme výrobu kontejnerových vozů. Na rozdíl od oprav, které realizujeme většinou pro české zákazníky, směřuje novovýroba z devadesáti procent do zahraničí. Do konce roku máme plán mít vyrobeno a rozpracováno více než sto vozů, a to pro zákazníky z Německa, Francie, Itálie a Švýcarska,“ uvádí Vojtěch Vágner.

Protože je DAKO-CZ v areálu HMS v pronájmu, platí insolvenční správkyni měsíčně sjednanou částku. Kromě toho hradí náklady na ostrahu objektu a nejvyšší položku tvoří mzdy zaměstnanců. Ti ve výrobě jsou zaměstnanci HMS a smlouvy mají uzavřené s insolvenční správkyní HMS, přímo pro DAKO-CZ pracují pouze někteří technickohospodářští pracovníci.

„Aktuálně máme přes 400 kmenových zaměstnanců a 50 agenturních. Poptávky jak u oprav vagónů, tak v novovýrobě mnohonásobně převyšují naše schopnosti vyrobit tolik vozů, takže o práci pro lidi strach nemáme. Jinak řečeno: práce by byla, teď ještě mít lidi, kteří ji odvedou. Z toho důvodu musíme do konce roku nabrat minimálně 100 lidí do výroby. Ty pokryjeme jak z agentur, tak posílením počtu kmenových zaměstnanců,“ doplňuje ředitel závodu.

autor: Tisková zpráva