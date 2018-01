DPP: Informace o krátkodobých výlukách tramvají v lednu 2018

Od pátku 12. 1. (20:00 hod.) do neděle 14. 1. 2018 (7:30 hod.) a od neděle 14. 1. (10:30 hod.) do pondělí 15. 1. 2018 (cca 0:30 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař.

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna přes Průběžnou na Kubánské náměstí, kde bude ukončena.

Linky č. 97 a 99 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Na Hroudě – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X26 a v nočním provozu linka X97.

V neděli 14. 1. 2018 od 7:30 hod. do 10:30 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Průběžná – Nádraží Hostivař.

Změny tras tramvajových linek

Oproti výluce v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař dochází ke změně pouze pro linku č. 22, která bude ve směru z centra ze zastávky Průběžná odkloněna přes zastávky Strašnická, Vozovna Strašnice a Želivského do zastávky Olšanské hřbitovy, kde bude ukončena (nástupní zastávka Želivského).

Dopravní opatření pro linku č. 26 a zavedení náhradní dopravy X26 zůstává v platnosti.

V noci ze čtvrtka 18. 1. (20:00 hod.) na pátek 19. 1. 2018 (4:55 hod.) bude mimo provoz tramvajová zastávka Malostranská (u metra) pro směr Chotkovy sady.

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linky č. 2 a 18 budou v úseku Staroměstská – Chotkovy sady odkloněny přes zastávky Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

Linky č. 12, 20 a 97 budou v úseku Malostranské náměstí – Chotkovy sady odkloněny přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici), Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

Linka č. 15 bude v úseku Malostranské náměstí – Čechův most odkloněna přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici) a Právnická fakulta.

Linka č. 22 bude v úseku Malostranské náměstí – Královský letohrádek odkloněna přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici), Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

Změny tramvajových zastávek

Po dobu výluky budou zřízeny zastávky Malostranská na nábřeží E. Beneše (pro směr od Čechova mostu) a v Letenské ulici (pro směr od Malostranského náměstí).

Náhradní doprava nebude zavedena.

V pátek 19. 1. 2018 od 0:50 hod. do 2:50 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 91 a 96 budou v úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněny přes zastávky Čechův most, Malostranská (na nábřeží E. Beneše) a Chotkovy sady.

Změny tramvajových zastávek

Zřízena bude pro oba směry zastávka Malostranská na nábřeží E. Beneše.

V trase Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská bude zavedena náhradní autobusová doprava X91.

V noci z úterý 23. 1. (22:30 hod.) na středu 24. 1. 2018 (4:40 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka – Florenc.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 3 bude ve směru od Nádraží Braník zkrácena do zastávky Bílá labuť.

Linky č. 8 a 92 budou v úseku Palmovka – Bílá labuť odkloněny přes zastávky Libeňský most, Maniny, Pražská tržnice, Vltavská a Těšnov.

V trase Palmovka – Invalidovna – Křižíkova – Florenc – Masarykovo nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava X92.

Psali jsme: DPP postaví novou budovu vozovny Hloubětín. Současná dostatečně nesplňuje technické požadavky DPP: Personální změny v dozorčí radě - Petr Dolínek končí na postu předsedy, novým členem se stává Lukáš Kaucký DPP: Pražská strojírna sníží cenu brousícího stroje díky výhodnějšímu financování o 19 milionů DPP garantuje celoročně bezproblémový provoz pražské MHD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva