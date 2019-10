DPP: Informace o změnách v MHD – výluka tramvají v úseku Staroměstská – Národní divadlo

V rámci výluky tramvajové trati v Křižovnické ulici a na Smetanově nábřeží dojde k výměně silně opotřebených kolejnic v obloucích na Křižovnickém náměstí. V této souvislosti dojde k předláždění tramvajové trati v prostoru frekventovaného přechodu u vyústění Karlovy ulice, lokálním opravám kolejí v křižovatce u Národního divadla a u Novotného lávky. Tramvajová trať bude v celém vyloučeném úseku strojně přebroušena.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská odkloněna do obratiště Špejchar, kde bude ukončena.

Linka č. 17 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Vozovny Kobylisy bude ze zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Malostranská do zastávky Čechův most a zpět směr Vozovna Kobylisy;

- ve směru od Levského bude zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) – dále pokračuje jako linka č. 18 směr Vozovna Pankrác.

Linka č. 18 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Nádraží Podbaba bude ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) a dále přes zastávku Malostranská zpět směr Nádraží Podbaba;

- ve směru od Vozovny Pankrác bude zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) - dále pokračuje vlevo jako linka č. 17 směr Sídliště Modřany.

Linka č. 93 bude v úseku Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Malostranské náměstí, Hellichova a Újezd.

Posílen bude provoz linek č. 21 a 23.

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 27 v trase Levského – Nádraží Braník – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Národní třída – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Nádraží Braník – Sídliště Modřany.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky:

Malostranská (směr Čechův most): na nábřeží Edvarda Beneše,

Staroměstská (směr Malostranská): na náměstí Jana Palacha, před kolejovou křižovatkou ve směru od Právnické fakulty,

Špejchar (nástupní a výstupní): v obratišti.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Informační opatření

- informační letáky v několika typech (celkem cca 12.500 ks)

- od 27. 10. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti

- ve více než 1.900 vozech povrchové dopravy

- informátoři v prvních dvou dnech výluky na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 12 informátorů

- informace v češtině i angličtině

- k dispozici informační letáky pro cestující

- úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením

- v prvních třech dnech výluky každých 15 min. hlášení ve stanicích metra v českém a anglickém jazyce

- hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek

- v době výluky na konkrétních místech určení 9 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Více informací a schéma je k dispozici ZDE.

