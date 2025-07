Senátor Fischer: I se slovenskou stranou je třeba jednat

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře.

Informace vlády o jednání Evropské rady, která proběhla 26. června, je na našem pořadu jednání jenom několik málo dní poté, co tahle Rada skončila. Já jsem chtěl za to poděkovat. Často se nám totiž stává, že projednáváme závěry Evropské rady týden, měsíc, možná měsíc a půl po tom, co skončila. A tady to je naopak. Děkuji tedy nejenom panu ministrovi, že mezi nás přišel seznámit nás s tímto bodem, s takovou pečlivostí, která mu je vlastní, ale taky jsem chtěl poděkovat Senátu a evropskému výboru zejména za to, že dokázali tuto věc projednat takto rychle. Je totiž něco jiného jednat o těchto aktuálních věcech, když jsou ještě žhavé, a něco jiného dělat takovou archeologii, která se týká něčeho, co je dávno pryč.

Chtěl jsem navázat na svoje předřečníky a upozornit na několik věcí. První se týká Slovenska. Pan ministr velmi správně upozornil na postavení nebo na argumentaci slovenské strany, která začíná, i pod vlivem debaty v Národní radě Slovenska, brzdit sankce, jejich přijímání na adresu Ruska. Je to ale věc, která nás všechny musí zajímat a vlastně nás z bezpečnostního pohledu oslabuje. Nejsou to totiž jenom samoúčelná opatření, je to otázka bezpečnosti.

Ve chvíli, kdy přijímáme sankční opatření vůči Rusku, tedy agresorovi, který svou činností ohrožuje nejenom Ukrajinu, ale doslova celý kontinent, odpovídáme tím nevojenskými prostředky na tu agresi a mimo jiné omezujeme přísun čerstvých financí pro Rusko na financování války. Pokud nepochopíme, že v hledáčku tohoto protivníka už jsme dávno i my jako členové Severoatlantické aliance nebo Evropské unie, tedy včetně Slovenska a České republiky, budeme mimo. Proto se domnívám, že i se slovenskou stranou je potřeba, abychom o těchto věcech jednali právě my na úrovni parlamentní.

Jsem velmi rád, že na to pan ministr ve svém vystoupení upozornil, protože to je věc mimořádně citlivá. Jak dobře víme, i u nás se debatuje o sankcích, o tom, že vlastně přinášejí drahotu nebo zvyšují inflaci, protože by nám Rusko přece jinak mohlo dodávat lacině svoje energetické suroviny. A tady opět oceňuji, že vláda České republiky se dokázala v rekordním čase odstřihnout od ruského plynu, od ruské ropy i od ruského jaderného paliva. Přesně tak, jak to pan ministr připomněl. Nebylo to jenom rozhodnutí české vlády, bylo to rozhodnutí Evropské unie. Já jsem rád, že jsme v tomto smyslu obstáli na jedničku.

O financování obrany pan ministr mluvil, a proto jsem se chtěl zaměřit ještě na dvě otázky, a to je otázka mezinárodního práva, což je v bodě 48. Evropská rada totiž při příležitosti dokonce výročí podpisu Charty OSN, to znamená, máme 80 let výročí tohoto významného dokumentu, kterým se členské státy slavnostně zavázaly, že budou dodržovat pravidla a mezinárodní řád založený na mezinárodním právu, je naším úkolem, abychom nezapomínali, že bez mezinárodního práva rozebereme doslova všechno.

Kdybychom začali znevažovat závazky vyplývající z mezinárodního práva, i samotná Evropská unie, která je založená na dohodách spadajících pod mezinárodní právo, by přestala fungovat. A dokonce i Severoatlantická aliance, která se opírá doslova i ve svém záhlaví, když začneme číst atlantickou smlouvu, o pravidla OSN, tak bychom ohrozili naši vlastní obranu a bezpečnost. To jsou tak vážné věci, že jsem rád, že na to pan ministr upozornil. A je velmi důležité, že o tom mluví Evropská rada i při této příležitosti.

Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je otázka Blízkého východu. Pan ministr k tomu řekl velmi jasné slovo a já jsem chtěl jenom citovat z těch závěrů následující teze. Budu mluvit o bodu 5. Evropská rada vyzývá k okamžitému nastolení příměří v Pásmu Gazy, k bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích vedoucím k trvalému ukončení nepřátelských akcí, vyjadřuje hluboké politování nad zoufalou humanitární situací v Pásmu Gazy, nepřijatelným počtem civilních obětí a mírou hladovění. Vyzývá Izrael, aby úplně zrušil blokádu Pásma Gazy, umožnil do Pásma Gazy a po celém jeho území okamžitý a neomezený přístup k humanitární pomoci a její nepřetržitou distribuci v potřebném množství a umožnil OSN a jejím agenturám, jakož i humanitárním organizacím pracovat nezávisle a nestranně s cílem zachránit životy, zmírnit utrpení.

Izrael musí v plné míře dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva, včetně mezinárodního práva humanitárního. Evropská rada připomíná, že je zcela nezbytné vždy zajistit ochranu veškerého civilního obyvatelstva, včetně humanitárních pracovníků, jakož i civilní infrastruktury, a to i zdravotnických zařízení, škol a prostor pracovníků, pardon, škol a prostor OSN. Evropská rada vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Hamás odmítá předat zbývající rukojmí.

Evropská rada bere na vědomí zprávu o tom, jak Izrael dodržuje čl. 2 dohody o přidružení mezi EU a Izraelem. Vyzývá Radu, aby v červenci 2025 pokračovala v jednáních o případných navazujících činnostech, a to s přihlédnutím k vývoji situace na místě. Nakonec v bodě šest, s odkazem na své závěry ze 17. října 2024, Evropská rada znovu opakuje, že důrazně odsuzuje eskalaci situace na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, k níž dochází v návaznosti na nárůst násilí ze strany osadníků, rozšiřování nelegálních osad a izraelskou vojenskou operaci.

Evropská rada znovu vyzývá Radu, aby pokročila v práci zaměřené na další omezující opatření vůči extremistickým osadníkům a vůči subjektům a organizacím, jež je podporují. Rovněž vyzývá k další práci na omezujících opatřeních vůči Hamásu. Konec citace. Tyto věci jsou velmi důležité právě proto, že do Pásma Gazy nemají přístup jenom humanitární pracovníci, ale nemají tam přístup ani novináři, proto ani nevíme, co se tam pořádně děje. Chtěl jsem panu ministrovi ještě jednou poděkovat za to, že mezi nás přišel a takovým velmi přesným způsobem nás seznámil s jednáním, které se opravdu dotýkalo doslova celého světa a naší bezpečnosti na prvním místě.

Děkuji.