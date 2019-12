DPP: Na Vánoce se svezte za pražskými betlémy historickou tramvají

Tato Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) vypravená historická tramvaj si totiž bere za úkol svézt zájemce k pražským kostelům, ve kterých budou o letošních Vánocích vystaveny betlémy od umělců 21., 20., ale i předchozích století. Zájemci se mohou svézt historickými dvounápravovými vozy ve dnech 25., 26., 28. a 29. prosince 2019 od 13 přibližně do 17 hodin.

Betlém má dnes svou nepopiratelnou úlohu nejen v křesťanském životě, ale patří k vánočním atributům v životě téměř každého z nás. DPP připravil speciální tramvajovou linku, která zájemce přiveze do blízkosti několika pražských kostelů, kde si budou moci prohlédnout ručně vyráběné umělecké betlémy. Cena jízdného bude 100 Kč pro osoby starší 15 let. Děti od 6 do 15 let, děti v kočárku, ZTP a důchodci budou mít jízdenku za 60 Kč.

„Vánoce bez betlémů jsou asi jako Vánoce bez vánočního stromečku. Jsme proto rádi, že se do tohoto projektu můžeme zapojit a usnadnit lidem dopravu mezi konkrétními kostely. Jízdenka, kterou si cestující budou moci zakoupit v den konání přímo v tramvaji, bude platit ve všech spojích mimořádné linky ve vyznačený den. Pojedou-li prvním spojem a u kostela vystoupí, můžou nastoupit bez problémů do dalšího spoje ve stejném nebo v opačném směru,“ říká Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla.

Odjezdy z konečných zastávek Královka a Planetárium Praha budou v následující časy:

13.00, 14.00, 15.00 a 16.00. Linka zastavuje na všech zastávkách na této trase: Královka – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Malostranská – Malostranské nám. – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Václavské nám. – Jindřišská – Náměstí Republiky – Strossmayerovo nám. – Výstaviště Holešovice (Planetárium Praha).

V blízkosti tramvajových zastávek můžou zájemci navštívit následující kostely s betlémy:

Pohořelec – kostel Panny Marie Královny andělů – otevřeno 25. a 26. 12. od 10 do 18 hodin; 28. a 29. 12. od 10 do 17 hodin

Pražský hrad – katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad – 25. 12. od 8 do 18 hodin, 26. 12. od 9.30 do 16 hodin, 28. 12. od 9 do 16 hodin a 29. 12. od 8 do 18 hodin

Malostranské náměstí – kostel Panny Marie pod Řetězem – 26. a 28. 12. od 14 do 16 hodin; kostel sv. Tomáše – 25., 26. a 28. 12. od 9 do 18 hodin a 29. 12. od 9 do 17 hodin; kostel sv. Josefa – 25. 12. od 14 do 17 hodin, 26., 28. a 29. 12. od 10 do 17 hodin

Hellichova – kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské jezulátko) – 26. a 28. 12. od 9.30 do 19 hodin a 29. 12. od 13 do 17 hodin

Národní divadlo – kostel sv. Vojtěcha – 25. 12., 26. 12., 28. 12., 29. 12. od 9 ho 15 hodin

Lazarská – kostel sv. Ignáce – 25. a 29. 12. od 10 do 17 hodin, 26. a 28. 12. od 9 do 17 hodin

Jindřišská – kostel sv. Jindřicha a Kunhuty – 29. 12. od 8 do 18 hodin

Náměstí Republiky – kostel sv. Josefa – 25., 26. a 29. 12. od 15 do 17 hodin; bazilika sv. Jakuba Staršího – 25. a 29. 12. od 8 do 16 hodin, 26. 12. od 8.30 do 16 hodin, 28. 12. od 9.30 do 16 hodin

Strossmayerovo náměstí – kostel sv. Antonína Paduánského – 25., 26., 28. a 29. 12. od 10 do 19 hodin

Bližší informace o betlémech naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP: Vestibul stanice metra a autobusový terminál Českomoravská projdou modernizací DPP: Flotilu retro vozů DPP doplní dvě legendární tramvaje T2 DPP: Historická tramvaj s Betlémským světlem vyjede tuto sobotu DPP podá žádost o stavební povolení na výstavbu metra D, na geologický průzkum bude nově dohlížet svatá Barbora

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.