DPP: Novou výstavní halu pro Muzeum MHD ve Střešovicích postaví OHLA ŽS

Nabídková cena vítěze činila 122,45 milionů korun, což je o 27,55 milionů korun méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky. DPP v tendru obdržel nabídky od devíti subjektů. Doba výstavby nové haly je 20 měsíců od předání staveniště. DPP předpokládá její zahájení ještě do konce letošního roku a otevření pro veřejnost v roce 2025.

Nová hala bude sloužit k vystavování historických autobusů a silničních pracovních vozů ze sbírek pražského Muzea MHD, které jsou technickými památkami ČR a v současnosti jsou dočasně odstaveny v chráněných halách v garážích DPP na Klíčově, v Hostivaři a v Řepích. Hala bude dvoupatrová, umístěna na dolním nádvoří vozovny Střešovice a zapuštěna do svahu svažujícího se k ulici Na Ořechovce. Svažitému terénu s komplikovaným přístupem je uzpůsoben projekt samotné haly.

Nájezd do dolního patra, které bude svým provedením připomínat autobusové garáže, bude proto z ulice Na Ořechovce. V horním patře bude showroom, který bude sloužit rovněž pro expozici silničních vozidel, jež se však budou v expozici střídat. Kromě toho zde DPP nechá vybudovat prostor pro pořádání přednášek, seminářů či výstav. Nájezd vozidel do horního patra bude naopak z dolního nádvoří vozovny Střešovice. Vstup do nové výstavní haly pro návštěvníky bude pouze z dolního nádvoří vozovny, bezbariérový, a to přímo do horního patra. Do dolního se pak dostanou výtahem, nebo po schodišti.

„Pražské Muzeum MHD je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí Prahy 6 a jeho obliba roste. V únoru přivítalo už půlmiliontého návštěvníka. Čím dříve bude nová hala stát, tím lépe. Dnes jsme tomu zase o kousek blíže. Právě chybějící autobusy v expozici jsou nejčastěji zmiňovaným požadavkem v průzkumu, který si DPP mezi návštěvníky muzea nechal udělat letos v dubnu. Hromadná doprava je páteří dopravy každého evropského města a technika zase skvělou výpovědí toho, jak daleko jsme během sta let pravidelného provozu autobusů v Praze došli. Zajímavé technické památky v podobě historických autobusů a pracovních vozidel tak brzy dostanou své důstojné místo,” říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Podepsáním smlouvy se zhotovitelem jsme se významně přiblížili zahájení stavby nové haly, která bude do budoucna sloužit expozici našich historických autobusů a silničních pracovních vozidel. Naší ambicí je stavbu zahájit co nejdříve, nejlépe ještě do konce letošního roku, nicméně vysoutěžený zhotovitel musí předtím dopracovat realizační dokumentaci, zajistit veškerá opatření včetně dopravně-inženýrských a další přípravné kroky. Dalším nezbytným krokem po předání staveniště bude také archeologický průzkum lokality. Celková doba výstavby od předání staveniště je 20 měsíců. Pevně věřím, že první návštěvníky budeme moct v expozici v nové hale přivítat již ve druhé polovině roku 2025 v rámci programu k 100. výročí od zahájení pravidelného provozu autobusů a 150. výročí MHD v Praze,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

