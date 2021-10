DPP: Podzimní výměna pražců v metru na lince C a prázdninový provoz autobusů

reklama

Z tohoto důvodu bude od čtvrtka 28. října do neděle 31. října 2021 obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum. V úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Od pondělí 1. listopadu 2021 bude metro na lince C opět jezdit bez omezení v celé své trase.

DPP plánuje v rámci letošní podzimní výluky na lince C vyměnit celkem 510 dřevěných pražců za betonové. Pracovat bude na dvou místech – na 2. koleji přímo ve stanici Vyšehrad a v traťovém tunelu na 1. koleji mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum. Kromě toho DPP v obou úsecích vymění také původní kolejnice za nové. V tomto úseku je celkem 6 359 pražců, z čehož více než čtvrtina (1 774) jsou už nové betonové. Proto se DPP do tohoto úseku opět vrátí příští rok během Velikonoc od 15. do 18. dubna, kdy bude pokračovat ve výměně pražců na 2. koleji mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova a na 1. koleji přímo ve stanici Muzeum. Další etapy DPP plánuje zrealizovat v obvyklých termínech na začátku letních prázdnin (2. – 10. července 2022) a na podzim (17. – 20. listopadu 2022).

Během letošní podzimní výměny pražců bude metro na lince C jezdit mezi stanicemi Letňany – Muzeum a Háje – Pražského povstání. V úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání bude DPP vypravovat náhradní autobusovou dopravu XC, která bude jezdit v pátek v intervalu 1 – 2 minut, o státním svátku, v sobotu a v neděli v intervalu 2 minuty.

V pátek 29. října 2021 bude metro na lince C v úseku Letňany – Muzeum v omezeném provozu v intervalu cca 6-7 minut. „Tento interval je dán kapacitou obratu na jedné koleji v úseku Florenc – Muzeum, kterou jsme zachovali pro provoz, abychom zajistili přímé spojení metrem až na Muzeum a přestupní vazbu mezi linkami C a A. V úseku Háje – Pražského povstání bude metro tento pátek jezdit podle prázdninového grafikonu,“ vysvětluje Jiří Vodrážka, vedoucí Organizace provozu DPP a dodává: „Proto doporučujeme cestujícím z oblasti Kobylis, Ládví či Sídliště Ďáblice a okolí, kteří tento pátek plánují cestovat metrem do centra nebo na Florenc a přestupovat na linku B, aby využili alternativní tramvajové spojení linkami 3, 10 nebo 24. Pro posílení alternativního tramvajového spojení ze severu metropole do centra tento pátek prodloužíme dále linku 15 z Výstaviště přes zastávky Nádraží Holešovice, Trojská, Ke Stírce, Kobylisy a Ládví až na konečnou Sídliště Ďáblice.“ Metro na linkách A a B, jakož i tramvajové spoje budou v pátek 29. října 2021 jezdit dle standardních jízdních řádů platných pro pracovní den.

Prázdninové jízdní řády v autobusové dopravě

Vzhledem k podzimním školním prázdninám bude DPP tento pátek (29. října) vypravovat autobusové spoje v rámci PID podle prázdninových jízdních řádů, které jsou k dispozici ve vyhledávačích spojení a na webu dpp.cz nebo pid.cz. Po ostatní dny platí standardní jízdní řády, tj. ve středu 27. října 2021 pro pracovní den (v provozu nebudou pouze školní linky), 28. plus 31. října 2021 jízdní řády jako v neděli či ve státní svátek a 30. října 2021 jízdní řády jako v sobotu.

Dopravní opatření

Z důvodu opravy trati je od čtvrtka 28. října 2021do neděle 31. října 2021 obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání – Muzeum.

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží.

Zastávky linky XC

směr Hlavní nádraží

Pražského povstání – nástupní – v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky 904 směr Sídliště Stodůlky

Vyšehrad – v ulici 5. května, přibližně 50 metrů za křižovatkou s ulicí Lounských

I. P. Pavlova – v ulici Legerova, v zastávce autobusové linky 905 směr Sídliště Čimice

Muzeum – v ulici Legerova, v zastávce autobusové linky 905 směr Sídliště Čimice

Hlavní nádraží – výstupní – v ulici Wilsonova, v zastávce autobusové linky 905 směr Sídliště Čimice

směr Pražského povstání

Hlavní nádraží – nástupní – v ulici Wilsonova, v zastávce autobusové linky 905 směr Jižní Město

Muzeum – v ulici Wilsonova, v zastávce autobusové linky 905 směr Jižní Město

I. P. Pavlova – v ulici Sokolská, v zastávce autobusové linky 905 směr Jižní Město

Vyšehrad – v ulici 5. května, v zaslepeném vyústění ulice U Gymnázia

Pražského povstání – výstupní – v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky 134 směr Dvorce

Změny v provozu tramvají

V pátek 29. října (od 6:00 do 22:00 hod.) je linka 15 (jako součást náhradního spojení při omezeném provozu metra) ve směru od Olšanských hřbitovů prodloužena ze zastávky Výstaviště přes zastávky Nádraží Holešovice, Trojská, Ke Stírce, Kobylisy a Ládví do zastávky Sídliště Ďáblice.

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanice Pražského povstání, doporučujeme využít:

od stanice Pankrác tramvajovou linku 19

od stanic Roztyly a Chodov autobusovou linku 135

Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozy.

S ohledem na rozsáhlou stavební činnost v oblasti Hlavního nádraží doporučujeme v případě zhoršené průjezdnosti využívat k přestupu mezi linkou XC a metrem přednostně zastávku Muzeum.

K výluce metra DPP připravuje informační letáky do vozů a zastávek povrchové dopravy i vitrín ve stanicích metra, nasazení informátorů v reflexních vestách, hlášení ve stanicích metra, hlášení ve vozech metra a dotčených linek povrchové dopravy, úpravy informačního systému v dotčených stanicích metra, informační tabule na konkrétních místech určení, informace na stojanech a v elektronických informačních panelech ve stanicích metra, podrobnější informace se bude možné dozvědět také na webu, sociálních sítích DP, v informačních střediscích DP nebo na telefonické infolince DP.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 7. 2021 DPP vlastnil 1 188 autobusů,1 trolejbus, 811 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2021 celkem 11 192 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 379 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

