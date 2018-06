DPP: Praha bude mít po 46 letech trolejbusovou linku - č. 58. Vyjede od července v úseku Palmovka – Letňany

Trolejbusy vyjely v Praze 28. srpna v roce 1936 jako první v tehdejším Československu. Celkem jezdily trolejbusy pražskými ulicemi 36 let a získaly si řadu příznivců. „V Praze trolejbusy dojezdily v roce 1972. Pozdější úvahy o jejich znovuzavedení na počátku devadesátých let vyšly naprázdno vzhledem k finanční náročnosti, kdy prioritou byla výstavba metra, případně alespoň omezený rozvoj tramvajové sítě,“ uvedl Pavel Fojtík, vedoucí archivu DPP.

Hlavním impulsem pro návrat trolejbusů do pražských ulic byl vývoj a významné zlepšení trakčních baterií v poslední dekádě. Kombinace osvědčené trolejbusové technologie a moderních baterií totiž snižuje rozsah a finanční náročnost trolejové infrastruktury a naopak nabízí lepší podmínky pro dimenzování a nabíjení baterií, než u běžných elektrobusů.

„Systém dynamického dobíjení bateriového trolejbusu se nám ve zkušebním provozu osvědčil. Díky trakčním bateriím může Škoda 30Tr jezdit i bez trolejového vedení. Bateriový trolejbus se nabíjí dynamicky z trolejového vedení v Prosecké ulici, při přestávkách staticky v obratišti Palmovka. Zahájení provozu linky č. 58 jednoznačně ukazuje, že se nám daří zavádět ekologickou dopravu do české metropole,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že v souladu s českou legislativou je linka č. 58 zavedena jako trolejbusová, i když trolejové vedení tvoří jen zhruba 15 procent trasy. Ještě před zahájením zkušebního provozu byla velmi zásadní etapa legislativní přípravy, neboť v podmínkách české legislativy spadá systém dynamického nabíjení do působnosti drážního zákona a legislativně se tudíž jedná o trolejbusovou trať a provozování trolejbusové dopravy. DPP je tudíž z pohledu legislativy od října 2017 také provozovatelem trolejbusové dopravy.

Zkušební úsek Palmovka – Letňany byl vytipován z několika důvodů. Na trase se nachází výrazné a dlouhé stoupání (v Prosecké ulici), které je obvyklé pro mnoho autobusových linek v Praze. Díky tomu DPP může spolehlivě testovat všechny parametry a limity technologie v typických pražských podmínkách. Dalším důvodem je styk s tramvajovou napájecí infrastrukturou (na Palmovce a v lokalitě U Kříže), díky čemu DPP využívá synergií z hlediska napájení. V neposlední řadě se v blízkosti tohoto úseku nachází autobusové garáže na Klíčově, čímž se minimalizují manipulační kilometry z/do garáže.

„Na lince č. 58 budou bateriové trolejbusy jezdit denně přibližně od 9:00 do 18:30 v intervalu 60 minut, v pátek od cca 12:00 do 19:30,“ říká Ladislav Urbánek, dopravní ředitel a člen představenstva DPP s tím, že DPP může přistoupit k úpravám jízdního řádu. Pokud by k tomu došlo, budou informace o takových změnách standardně dostupné na webových stránkách DPP a příslušných dalších informačních kanálech DPP.

DPP již zároveň připravuje budoucí rozšíření provozu bateriového trolejbusu o další úseky pro plnohodnotné pokrytí linky č. 140 Palmovka – Čakovice – Miškovice s předpokladem provozování kloubových vozidel.

Cílem dlouhodobých zkoušek je praktické ověření možností a parametrů technologie dynamického nabíjení, která se jeví jako perspektivní pro elektrifikaci silně zatížených páteřních autobusových linek. DPP by tak výrazně posílil ekologickou dopravu na území Prahy. Postup elektrifikace a její cílový rozsah zatím není fixně stanoven a bude záviset na dalším vývoji technologií (zejména bateriových), finanční bilanci jednotlivých projektů a v neposlední řadě na dotační a daňové podpoře elektromobility.

Více informací včetně schématu naleznete ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

Psali jsme: DPP: Provoz metra A a C bude o prodlouženém červencovém víkendu omezen Vedení DPP se dohodlo s odbory na zvýšení mezd zaměstnanců DPP chystá rekonstrukci tramvajové trati na Vinohradské DPP: Uzavření stanice metra Muzeum A

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva