DPP: Praha má novou tramvajovou smyčku Zahradní Město

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes uvedl do provozu novou tramvajovou smyčku Zahradní Město, v noci na zítřek na ní vyjedou první pravidelné spoje.

Dvoukolejnou tramvajovou smyčku Zahradní Město DPP vybudoval pod Jižní spojkou na místě bývalého nevyužívaného prostoru. Smyčka je se stávající tramvajovou tratí ve Švehlově ulici spojena krátkou dvoukolejnou odbočkou, která vede Ždánickou ulicí od světelné křižovatky s Topolovou ulicí. Vnitřní kolej smyčky má kapacitu pro dvě tramvajové soupravy, na vnější kolej se vejde o jeden sólo vůz T3 navíc. Povrchy ve smyčce i na trati ve Ždánické ulici jsou asfaltové,

v místech odstavných kolejí mlatové. Samotná smyčka Zahradní Město nebude mít žádnou zastávku. Nástupní i výstupní zastávkou pro ni bude stávající zastávka Zahradní Město ve Švehlově ulici.

„Praha 10 získá v Zahradním Městě nový důležitý přestupní uzel veřejné dopravy. Správa železnic vybuduje novou stanici Praha – Zahradní Město, ve které budou zastavovat nejen regionální spoje, ale i vybrané rychlíky, a pod ni novou zastávku Nádraží Zahradní Město určenou pro autobusy i tramvaje. Díky nové tramvajové smyčce Zahradní Město, kterou dnes DPP uvedl do provozu, sem budeme moci přivést více tramvajových spojů. Vznikne zde komfortnější a atraktivnější přestupní uzel s větší nabídkou vazeb vlak – tramvaj nebo autobus, než byl ten ve Strašnicích. Pro větší atraktivitu přestupní vazby bude vedle smyčky také P+R parkoviště pro 58 aut, aby lidé mohli z auta přesednout na tramvaj, vlak nebo autobus,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodal: „Společně s DPP se nám daří nejen zrychlovat přípravu projektů nových tramvajových tratí, ale postupně zahajovat i jejich výstavbu. Letos jsme zprovoznili první úsek nové tratě na Pankráci, máme hotovou smyčku Zahradní Město, stavíme novou trať do Holyně a pevně věřím, že trať z Modřan do Libuše začneme stavět také co nejdříve. Běží nám tendry na smyčku Depo Hostivař, na novou vozovnu v Hloubětíně a DPP v nejbližší době vyhlásí veřejnou zakázku také na trať na Dědinu.“

„Tramvajová smyčka se na Zahradní Město vrací po dlouhých 34 letech, kdy se v roce 1987 uzavřela. S kolegy z ODS a radními Prahy 10 elektrifikovanou dopravu podporujeme a jsme rádi, že se smyčka otevírá a bude sloužit nejen lidem, kteří přestupují na vlak. Osobně bych chtěl poděkovat zhotoviteli, DPP i Adamu Scheinherrovi za spolupráci, a hlavně za to, že stavba neměla ani den zpoždění a přesně po 5 měsících jsme mohli dnes pásku slavnostně přestřihnout. Tak ať slouží,“ uvedl Martin Sekal, místostarosta Městské části Praha 10.

„Je to téměř na den přesně 5 měsíců, co jsme zahájili výstavbu tramvajové smyčky Zahradní Město. Mimochodem je to téměř přesně deset let od dokončení předchozího nového obratiště v Praze, což byla na přelomu srpna a září 2011 Podbaba, teď Nádraží Podbaba. Jsem rád, že se zhotoviteli podařilo dodržet termín stavby a novou trať uvádíme do provozu dle plánovaného harmonogramu. Nicméně bych v této souvislosti poukázal na zajímavý nepoměr: tuto relativně nekomplikovanou stavbu jsme sice stavěli jenom 5 měsíců, ale její příprava zabrala neuvěřitelných 5 let. Opět to ukazuje na tristní stav povolovacích procesů staveb v ČR, které slouží veřejné dopravě,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Vracíme smyčku Zahradní Město opět tam, kam patří. Bylo chybou, když byla původní smyčka Zahradní Město v roce 1987 zrušena, vůbec to nepomohlo dopravní obslužnosti Prahy 10. Také mě těší, že díky novému, širšímu mostu nad Průběžnou ulicí, který v rámci sousední stavby realizuje Správa železnic, významně ubude kolizních situací či kolon, zrychlí se tramvajové spoje i průjezd automobilů, a díky vyššímu umístění trolejí by snad mohl odpadnout celoživotní problém s dráty strhanými vysokými kamiony.“

„Jsem rád, že se díky investici Správy železnic vybudovala nová železniční stanice Praha – Zahradní Město, která se po otevření 24. září 2021 stane přestupním terminálem veřejné dopravy. Výrazně se z pohledu železniční dopravy zkvalitní dostupnost oblasti Zahradního Města, kterou dosud obsluhovaly pouze tramvaje a autobusy,“ uvedl Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železnic.

První pravidelný spoj, který zavítá do tramvajové smyčky Zahradní Město, bude v noci z 15. na 16. září 2021 na lince č. 99, která zde bude nově končit. V souvislosti se zahájením provozu smyčky Zahradní Město a ukončením tramvajové výluky v oblasti dochází od 16. září 2021 od zahájení denního provozu k několika trvalým změnám PID.

Změny v provozu tramvají:

Linka č. 4 bude ve směru z centra z dosavadní konečné zastávky Čechovo náměstí prodloužena přes zastávky Koh-i-noor a Slavia do zastávky Kubánské náměstí.

Spoje linky č. 22, které doposud končily v zastávce Staré Strašnice resp. na obratišti Radošovická, budou prodlouženy do zastávky Zahradní Město a budou končit v nové smyčce.

V návaznosti na postupné dokončování stavebních prací na modernizaci železničního koridoru Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží, kterou zde realizuje Správa železnic, a jehož součástí je také rekonstrukce tramvajové tratě v oblasti podjezdu pod novým železničním mostem v Průběžné ulici a výstavba nové zastávky a dopravního uzlu Nádraží Zahradní Město dochází k trvalým změnám zastávek tramvají a autobusů PID:

Pro tramvajové linky č. 22, 26, 97 a 99 již nebude v provozu zastávka Na Padesátém, která byla zrušena v návaznosti na zřízení zastávky Dubečská.

Od 24. září 2021 od odpoledních hodin se společně se zprovozněním železniční stanice Praha – Zahradní Město zřizuje nová zastávka Nádraží Zahradní Město pro tramvajové linky č. 22, 26, 97, 99 a autobusové linky č. 101, 138, 175, 177 a 195, která cestujícím na jednom místě umožní přestup mezi autobusovými, tramvajovými a vlakovými spoji.

