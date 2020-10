DPP: Veřejnost rozhodla. Stanici metra Opatov ozdobí „Flora a fauna“

reklama

Objekt nouzového výstupu ze stanice metra Opatov, který se nachází na začátku tamního Centrálního parku, ozdobí návrh velkoformátového mural artu „Flora

a fauna“ od Ondřeje Vyhnánka. Rozhodla o tom veřejnost v online anketě pořádané Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a Městskou částí Praha 11. Vítězný návrh získal více než třetinu všech hlasů. Také okolí stanic metra Bořislavka a Nové Butovice a autobusové zastávky Spořilov v nejbližších týdnech oživí nové velkoformátové murály, které zvítězily v projektu MuralArtUM 2020 organizovaném Galerií hl. m. Prahy (GHMP), Hl. m. Prahou, DPP a dotčenými městskými částmi. U stanice Bořislavka svůj návrh ztvární malířka Veronika Zapletalová, na Nových Butovicích graffiti autor tvořící pod pseudonymem Zebone a u autobusové zastávky Spořilov dvojice Karolína Vintrová a Petr Domorád.

Ankety, ve které veřejnost vybírala ze čtyř návrhů velkoformátových murálů na objekt nouzového východu ze stanice metra Opatov, se zúčastnilo celkem 1 491 osob. Námět „Flora a fauna“ Ondřeje Vyhnánka zvítězil s převahou 509 hlasů, tj. získal 34 % všech hlasů došlých do ankety. Celková plocha, kterou mural art na Opatově pokryje, je zhruba 280 m2. Na zhotovení díla bude potřeba cca 110 litrů fasádních barev (šedivá, zelená, oranžová, červená a bílá), dále tónovací barvy a dohromady stovky kusů aerosolových sprejů v různých odstínech (např. oranžový, zelený, pruská modř, šedivý a další). Samotná realizace díla by měla začít poslední říjnový týden a potrvá do konce letošního listopadu v závislosti na počasí. Hotové dílo bude odhaleno současně se zprovozněním modernizované stanice metra Opatov a nových výtahů, které zde DPP buduje.

„Projekt opatovského murálu je součástí naší snahy vrátit do veřejného prostoru umění. Právě názor veřejnosti tak byl pro výběr díla klíčový a já mám radost, že se nám ji prostřednictvím jednoduché internetové ankety podařilo zapojit. Murál Opatov je sice z pohledu celkové rekonstrukce stanice metra drobnost, pro cestující směřující k Centrálnímu parku však půjde o výrazný vizuální prvek,“ řekl Martin Duška, radní Městské části Praha 11 pro dopravu a otevřenou radnici.

Projekt MuralArtUM 2020 a nové mural arty u stanic metra Bořislavka a Nové Butovice

V září letošního roku Galerie hl. m. Prahy (GHMP) ve spolupráci s Hl. městem Prahou, DPP a dotčenými městskými částmi vyhlásila v rámci projektů MuralArtUM 2020 a Umění pro město otevřenou výzvu na podání návrhu streetartových, graffiti a velkoplošných maleb na zadané plochy u stanic metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská, a na zeď u autobusové zastávky Spořilov. Výzvy se zúčastnilo 70 umělců, kteří doručili celkem 116 platných návrhů. Odborná komise, jejíž členy byli historik umění Radek Wohlmuth, koordinátor Signal festivalu Matěj Vlašánek, architekt a designér Michal Froněk (zakladatel studia Olgoj Chorchoj), kurátorka, kritička a historička umění Zuzana Štefková, ale také Anna Švarc, architektka metra, z návrhů vybrala k realizaci celkem tři autorské projekty na plochy u stanic metra Bořislavka, Nové Butovice a u autobusové zastávky Spořilov. Další návrhy, které se umístily na druhých a třetích místech, byly oceněny finanční odměnou.

„Do prvního kola výzvy MuralArtUM 2020 se sešlo velké množství zajímavých návrhů, ze kterých jsme vybrali, troufám si říct, ty nejlepší pro tři místa: stanice metra Bořislavka, Nové Butovice a autobusovou zastávku Spořilov. Komise neudělila první místo na plochy u stanic metra Vltavská a Černý Most, ani jedna ale nezůstane bez umění. V případě točny Černý Most společně s GHMP a Hl. m. Prahou v současnosti připravujeme druhé kolo výzvy, která bude tentokrát uzavřená. Na Vltavské společně s GHMP chystáme záměr, díky kterému bychom z Vltavských teras vytvořili venkovní galerii. Vzniklo by tak 5 míst, na kterých se pod kurátorským dohledem budou během roku střídat jednotlivá díla, předpokládáme po 2-3 měsících. Plánujeme to jako výzvu pro kurátory, chtěli bychom jich najednou vybrat zhruba 5 až 6. První realizaci na Vltavské bychom rádi stihli ještě do konce letošního roku,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Bořislavka – Veronika Zapletalová

U stanice metra Bořislavka bude svůj návrh malovat Veronika Zapletalová, která na místo citlivě reaguje odkazy na blízkou krajinu – výhled do zelené prázdné krajiny údolí Dejvického potoka s jezery. Návrh byl oceněn také proto, že podporuje intimitu místa a respektuje poměrně malý prostor mezi výstupem z vestibulu metra do uliční úrovně a opěrnou zdí.

Nové Butovice – Zebone

U stanice metra Nové Butovice, ze strany autobusového terminálu, vyhrál návrh známého graffiti autora tvořícího pod pseudonymem Zebone. Návrh abstrahuje téma města a výtvarné pojetí je velmi blízké řešení architektury této stanice. Zapadá do okolního prostředí svou odpovídající barevností i vnitřním významem s motivy okolního sídliště. „Jde o graffiti řešení snažící se barevně navázat na dominantní střechu autobusového terminálu. Bílé linky v návrhu mohou odkazovat na bednění v podhledovém betonu, geometrická kompozice se snaží zapadnout do pravoúhlé konstrukce budovy,“ uvádí Zebone ve svém zdůvodnění.

Autobusová zastávka Spořilov – Karolína Vintrová a Petr Domorád

Třetí lokalitou, kde se bude realizovat vítězný návrh autorské dvojice Karolína Vintrové a Petr Domoráda, je zeď vily u zastávky autobusu Spořilov. Návrh byl oceněn komisí zvláště kvůli vtipnému řešení na zapojení lidí čekajících na autobus do spontánní hry. Motiv labyrintu, který průběžně zahuštěním klikatících se linií nabývá na složitosti a obtížnosti, je zároveň silným dekorativním vzorem. Nekonkuruje sousednímu obydlí zástavbě. Komise ocenila také využití plasticity materiálu, funkční a interaktivní design. „Naším námětem je bludiště. Vybízíme k interakci se stěnou při čekání na MHD a přímo reagujeme na prostředí, ve kterém se stěna nachází. Zeď je určena k pozorování z blízka i z dálky. Zblízka bude interaktivní hrou a z dáli bude působit jako ornamentální gradient,“ zmiňuje Karolína Vintrová, spoluautorka návrhu.

„Program Umění pro město je dřívějším programem 2 procenta na umění ve veřejném prostoru, který založila Praha v roce 2017. Program se primárně soustředí na podporu současného umění a získávání trvale osazených uměleckých děl do veřejného prostoru. To je ale dlouhodobá a multioborová práce, příprava takových projektů trvá roky. Praha potřebuje kontakt s projevy současného umění ve veřejném prostoru hned, posledních 30 let máme v této oblasti velký dluh. Dočasné umělecké instalace rychleji představí široké veřejnosti postupy a vzorce myšlení současné umělecké scény. Krátkodobou instalací můžeme zkusit, zda vybraná lokalita je na vstup současného uměleckého díla vhodná a připravená,“ říká Marie Foltýnová, kurátorka a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP.

Psali jsme: DPP: Praha dočasně ukončí provoz vybraných autobusových linek ve 22:00 DPP: Praha plánuje na Zličíně novou stanici metra, P+R parkoviště, rozšíření a modernizaci depa Zličín DPP: Lanová dráha na Petřín projde pravidelnou podzimní revizí DPP vymění další pražce v metru na lince C a osadí nová svodidla na tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.