DPP: Začala výstavba nové tramvajové tratě Počernická

Trať bude dlouhá 2,4 kilometru, povede v celé délce Počernické ulice od křižovatky s Vinohradskou po křižovatku s Dřevčickou ulicí, kde bude ukončena smyčkou. Bude na ní šest párů zastávek. Realizace celé investiční akce potrvá 32 měsíců. Zhruba dvě třetiny z ní zaberou přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. Tramvajovou trať Počernická staví sdružení společností Subterra, OHLA ŽS a Pragis. Předpokládané náklady výstavby činí 1,479 miliardy korun bez DPH. Většinu z nich, 85 % uznatelných nákladů pokryjí dotace Evropské unie z Programu Doprava 2021–2027. DPP předpokládá zahájení zkušebního provozu na nové trati na konci roku 2027. Aktuální informace o průběhu stavby budou k dispozici na webu DPP na dpp.cz/ttpocernicka.
Přípravné a předstihové práce na inženýrských sítích v Počernické ulici začaly už na začátku letošního roku. Samotné staveniště si zhotovitelé převzali v polovině července. V současnosti zde probíhají stavební práce v rámci nulté etapy. Na cca 800 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Palouku a Nad Úžlabinou zhotovitelé budují dočasné vozovky a ve stávajícím středovém pruhu provizorní parkovací místa. Doprava v tomto úseku Počernické ulici bude od soboty 16. srpna převedena do severního pásu. V uvolněném jižním pásu začnou od křižovatky ulic Na Palouku a Počernické v rámci první etapy práce na přeložkách kanalizace, od zhruba poloviny září také na přeložkách a rekonstrukci páteřních, tzv. Káranských vodovodů. Oba pocházejí z let 1913 a 1939, zásobují pitnou vodou zhruba třetinu obyvatel Prahy a jsou již za hranicí své životnosti. Práce budou probíhat v ohraničeném plovoucím pohyblivém záboru, který se bude postupně posouvat dle průběhu stavby směrem z centra, tj. k Dřevčické ulici.
Obdobný postup bude následovat od pátku 5. září 2025 v rámci druhé etapy na dalším staveništi u křižovatky Počernické a Dřevčické ulice. Nejdříve zde zhotovitelé vybudují dočasné komunikace pro převedení dopravy, od 22. září pak začnou práce na přeložkách horkovodů a kanalizace. Stavební práce v tomto režimu budou v rámci obou etap probíhat zhruba do jara 2026. V návaznosti na přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci tzv. Káranských vodovodů bude na povrchu, ve stávajícím středovém pásu Počernické ulice postupně vznikat nová tramvajová trať. Její dokončení v celé délce, ale také pokládka nových povrchů vozovek a veškeré sadové úpravy proběhnou v posledním roce stavebních prací.
„Počernická ulice si tuhle tramvajovou trať zasloužila už dlouhá desetiletí. Urbanisticky připravený pás uprostřed silnice tu vznikl už v době výstavby sídliště Malešice, a teprve dnes se ho daří využít ve prospěch moderní a ekologické dopravy. Tato stavba ale není jen o kolejích. Je to komplexní proměna celé oblasti: od obnovy páteřních vodovodů přes úpravy inženýrských sítí až po vznik kvalitního veřejného prostoru. Mám radost, že projekt po letech příprav vstupuje do fáze realizace a že se Praha opět posouvá směrem k městu, které sází na udržitelnost, dostupnost a kvalitu života,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Tramvajová trať v Počernické je přesně ten typ projektu, který posouvá Prahu k udržitelnější, zdravější a dostupnější dopravě. Spojuje chytré plánování s respektem k historii i současným potřebám obyvatel. Místo drahé závislosti na dovozech ropy investujeme do infrastruktury, která zlepší životní prostředí, uleví přetížené silniční dopravě a nabídne kvalitní alternativu k autům. Přínos pro MHD, i díky evropskému financování, bude dlouhodobý – a to vše bez zásahu do šířky ulice nebo stromořadí. Takto má vypadat moderní městská doprava,“ dodává Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
„Když jsme při zahájení výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina říkali, že se Praha po téměř 50 letech konečně dočkala realizace tratě, která byla už v polovině 70. let součástí projektu stavby sídliště na Dědině, v případě Počernické musíme ještě o zhruba dalších dvacet let hlouběji do historie. Plány na výstavbu sídliště Malešice, jednoho z prvních a svého času největších v Praze, koncem 50. let 20. století počítaly s jeho dopravní obslužností tramvajemi. V územním plánu hl. m. Prahy je trať v Počernické ulici zanesena zhruba 30 let. Technické řešení rekonstrukce vodovodů a výstavby tratě se podařilo nalézt díky několika studiím v období let 2017 – 2020, čímž projekt dostal nový impuls. Díky velmi úzké koordinaci se všemi aktéry v území už během projektové přípravy proběhne nezbytná rekonstrukce Káranských vodovodů společně s výstavbou nové tramvajové tratě,“ upřesňuje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
„Jsme rádi, že se můžeme podílet na dalším projektu rozvoje pražské tramvajové dopravy, tentokrát v Počernické ulici. Navazujeme na zakázky jako je trať na Pankráci, nebo nedávná stavba mezi Divokou Šárkou a Dědinou, která byla nejdelší novou tramvajovou tratí v Praze za posledních dvacet let. Stavba v Počernické ulici přináší řadu technických výzev, zejména přeložku dvou historických páteřních vodovodních řadů z let 1913 a 1939 s průměrem 1,1 metru v celkové délce 1,8 kilometru. Jde o takzvaný Káranský vodovod, jeden ze tří klíčových zdrojů pitné vody pro Prahu. Jako lídr sdružení zhotovitelů, spolu se společnostmi OHLA ŽS a Pragis, vnímáme tuto zakázku jako příležitost zúročit naše zkušenosti a přinést městu kvalitní dopravní řešení,“ říká Jiří Tesař, obchodní ředitel společnosti Subterra.
„V rámci akcí Pražské vodohospodářské společnosti bude řešena obnova vodovodních řadů z roku 1927 a propojů v dimenzi DN 100 – DN 500 v celkové délce 1215 metrů, v uličním profilu silnice Počernická v koordinaci s výstavbou TT. Dále dojde k rekonstrukci 1030 metrů kanalizačních stok v dimenzi DN 300 a DN 400. Na základě kamerového průzkumu stávající kanalizační sítě budou poškozené části kanalizace sanovány a v některých místech dojde ke zkapacitnění stok v souladu se současnými požadavky,“ doplňuje Pavel Válek, předseda představenstva a generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti (PVS).
„Evropská unie dlouhodobě podporuje čistou a bezemisní dopravu. Konkrétní kroky, jak zabránit nevratným změnám klimatu, totiž mohou mít také podobu nových stanic metra, tramvajových či trolejbusových tratí, nebo dobíjecí infrastruktury pro posílení elektromobility. To vše se už v?Praze za evropské podpory postavilo. Z?Fondů soudržnosti můžeme vyčerpat do roku 2027 na dopravní projekty až 120 mld. Kč. I to je evropská solidarita v praxi. I to je Evropská unie, jíž jsme více než dvacet let plnou součástí,“ uzavírá Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v České republice.
O tramvajové trati Počernická
Na tramvajové trati Počernická vznikne šest párů zastávek: Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice. Tři z nich, Na Palouku, Plaňanská a Sídliště Malešice, budou sdružené, tj. budou sloužit pro společné odbavování tramvajových a autobusových spojů.
Nová tramvajová trať bude v maximální míře odhlučněna. Její povrch bude z větší části zatravněn nebo osázen rozchodníky mimo prostor zastávek, přechodů pro chodce a přejezdů pro auta, které budou vydlážděny nebo vyasfaltovány. Celá stavba je důsledně navržena tak, aby neovlivnila stávající stromořadí podél Počernické ulice. Stromy budou během výstavby ochráněny. Aleje budou v rámci sadových úprav doplněny o až 25 nových stromů dle možností podzemních inženýrských sítí.
Dopravní režim Počernické ulice se po dokončení celého projektu oproti původnímu uspořádání zásadně nezmění, protože už při výstavbě Sídliště Malešice se počítalo s tím, že jej budou obsluhovat tramvaje. Tomu odpovídá velkoryse široké založení Počernické ulice a pro tramvajovou trať připravený středový travnatý pás. Profil Počernické ulice se v rámci stavby nebude rozšiřovat. Po zprovoznění tratě zde zůstanou zachovány pruhy pro auta a cyklisty i parkování v jízdních pásech v obdobné podobě jako doposud. Cílem této investiční akce je zlepšení nabídky MHD současně se zachováním maxima ze stávajícího rázu ulice.
Tramvajová doprava díky větší kapacitě systému i jednotlivých spojů zlepší obsluhu současného sídliště Malešice a bude sloužit pro probíhající i případný další rozvoj přilehlého území. Tramvaje nahradí stávající autobusy ve směru ke stanici metra Želivského. Dvě tramvajové linky, které budou na nové trati jezdit, rozšíří nabídku městské dopravy o přímé spoje k blízkým cílům na Vinohradech a Žižkově, ale také až na Karlovo náměstí či k Hlavnímu nádraží. Autobusová doprava bude zachována ve směrech, kterými tramvaje přímo nepojedou – na Florenc a do Strašnic.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva