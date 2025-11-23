Celní správa: Deset služebních psů celníků umí odhalit fentanyl

Stále se rozmáhající šíření syntetických opioidů ve světě přivedlo české celníky k myšlence uspořádat Mezinárodní kynologický seminář na vyhledávání fentanylu. Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR (dále jen „VZSK“) bylo tím pravým místem. Zde se pod vedením dvou zkušených odborných školitelů z USA a Velké Británie uskutečnil výcvik pro pět kynologických instruktorů z Lotyšska, Lucemburska, Gruzie, Slovenska a České republiky v pachování fentanylu. Dalšími účastníky semináře bylo deset psovodů české celní správy, jejichž čtyřnohým svěřencům specializovaným na vyhledávání omamných a psychotropních látek byl přidán nově i fentanyl.
Účastníci získali nové cenné teoretické znalosti i praktické dovednosti. V prvním i druhém týdnu semináře se opakoval obdobný koncept – jeden den teorie, a následně praktický výcvik služebních psů v pachování fentanylu v ostatních čtyřech dnech. Teoretické přednášky zahrnovaly mj. témata z historie i současnosti výskytu a zneužívání syntetických opioidů, bezpečnost práce se služebními psy ve výcviku i v praxi. Své odborné zkušenosti účastníkům semináře předal i analytik RNDr. Josef Reitmajer z Celně technické laboratoře Generálního ředitelství cel (CTL), který se prakticky denně setkává se syntetickými opioidy.
V rámci praktického výcviku nechybělo ani poskytnutí první pomoci psovodům a psům za použití k tomu speciálních přípravků Narcan/Naloxon. Účastníci pracovali s pachovými vzorky připravenými ve spolupráci s CTL, což je pro tento typ výcviku zásadní. Během semináře školitelé WCO napachovali fentanyl deseti služebním psům celní správy, kteří ho vyhledávali zprvu na jednoduchých pracovištích ve výcvikové hale a později na simulovaných reálných pracovištích ve VZSK. Poté přešli ke složitějším „záložím“ fentanylu. Všichni služební psi se naučili spolehlivě detekovat různé typy vzorků, což potvrdili při závěrečné zkoušce.
Pět vycvičených instruktorů bude předávat nabyté znalosti dalším kolegům v zemích jejich působnosti. Cílem projektu je boj celních správ proti organizovanému zločinu a ochrana společnosti před rostoucí hrozbou syntetických drog. Ta znamená v oblasti služební kynologie rozšiřování schopností detekce těchto látek služebními psy.
autor: Tisková zpráva