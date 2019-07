DPP a Siemens ode dneška testují v pražském metru nový typ sedaček

11.07.2019 14:17

Nové plastové sedačky si ode dneška mohou vyzkoušet cestující na lince C pražského metra. Společnost Siemens ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) je osadila do soupravy 4147-4148, ve které je už od předloňska ve zkušebním provozu nainstalovaný jiný typ laminátových sedaček. Cestující si tak mohou v jedné soupravě užít jízdu na všech třech typech sedaček. Po vyhodnocení cca ročního zkušebního provozu bude konkrétní typ a verze sedáků, který pražskému provozu vyhoví nejvíce, nasazen trvale do všech souprav typu M1.