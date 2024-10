DPP doplňuje vozový park retro autobusů o Škodu 706 RTO MTZ

Nejnovější přírůstek vozového parku retro autobusů DPP je totožný s vozidly, které v 60. letech 20. století jezdily v pravidelném provozu veřejné dopravy v Praze. V jihlavském dopravním podniku sloužil do roku 1977, kdy byl odstaven. Následně v roce 1978 jej jihlavský dopravní podnik prodal do nedalekého JZD Dolní Cerekev, kde autobus sloužil jako šatna pro zemědělce na poli. V 90. letech autobus zakoupil soukromý majitel, který s ním v Jihlavě výhledově plánoval retro a zážitkové jízdy. V roce 2021 na vozidle nechal provést kompletní generální opravu.

„Záměr na retro jízdy v Jihlavě nevyšel, kompletně zrenovovaný autobus byl nakonec určen na prodej. Toho jsme využili, protože těchto autobusů po generální opravě v téměř bezvadném technickém stavu už mnoho není. Hodil se do našeho záměru doplnit vozový park retro autobusů DPP právě

o tento typ. Díky tomu můžeme zatraktivnit provoz na lince K, kromě toho jej plánujeme využívat pro zážitkovou turistiku, kterou chceme po úspěšném vzoru u tramvají rozvíjet také s autobusy, například po stopách některých tehdejších autobusových linek,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

V dílnách v garáži Hostivař DPP na vozidle vyměnil jedno rozměrově nepřesné zadní okno a opatřil jej samolepkami tak, aby vypadalo stejně z přelomu 60. a 70. let 20. století. Nově nese symbolické evidenční číslo 4781, které odpovídá poslední sérii tohoto typu autobusů dodané do DPP v roce 1968. Jednalo se tehdy o 39 vozidel, která nesla evidenční čísla 4760–4799. V rámci vnitropodnikové evidence nese evidenční číslo 9008, nejedná se o evidenční číslo v rámci PID.

„Náš, nový‘ erťák poprvé nasadíme do provozu tuto neděli 20. října 2024 na retro lince K. Nahradí na ní kloubovou Karosu ev. č. 6380, kterou naopak plánujeme prodat. Na lince K se bude autobus objevovat pravidelně do konce letošní sezóny, v příštím roce pak opět od března. Zcela určitě bude také součástí slavnostních jízd autobusů u příležitosti 100 let od zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, které si připomeneme o víkendu 21. a 22. června 2025,“ uzavírá Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP.

Stručně o autobusech Škoda 706 RTO MTZ

Tento typ autobusů vývojově navazoval na vozidla Škoda 706 RO. Takzvané erťáky tvořily základ vozového parku dopravních podniků v 60. letech 20. století. Autobusy 706 RTO jsou symbolem zásadního rozvoje autobusové dopravy DPP v 60. letech 20. století. Základ autobusů tvořil podvozek Škoda 706 RTO vyráběný v tehdejším národním podniku LIAZ v závodě v Mnichově Hradišti. Motor, který měl uložen nad přední nápravou, byl vznětový řadový šestiválec s přímým vstřikem paliva, vybaven dynamem a spouštěčem PAL Magneton. Objem válců byl 11 781 cm3, výkon 117,6 kW (160 koní), vozidlo dosahovalo maximální rychlosti 66 km/h.

Sedadla měla latexové polštáře potažené PVC, u pozdější dodávek byl strop tapetován plastickou kůží. Autobusy dodávané od roku 1965 už neměly stanoviště průvodčího. Obsaditelnost vozidel nebyla u všech sérií stejná, lišila se ubíráním či přidáváním sedadel. Jednotlivé dodávky se také lišily provedením okenních ventilací. Některé vozy měly výklopnou nebo posuvnou horní úzkou část ve všech oknech, některé jen u každého druhého okna.

První autobusy Škoda 706 RTO MTZ DPP zařadil do svého vozového parku a na pravidelné linky v roce 1959 (celkem 23 vozů ve dvou sériích, původní ev. čísla 127–151). Poslední sérii 39 vozidel DPP odebral v roce 1968. Celkem DPP odebral a provozoval 489 autobusů tohoto typu. Na dodávky tuzemských autobusů 706 RTO navázaly v letech 1973 až 1975 ještě dodávky licenčně vyráběných autobusů Jelcz MEX 272 shodné, a ve své době již velmi zastaralé koncepce. Provoz typové řady vycházející z typu 706 RTO byl ukončen v roce 1979.