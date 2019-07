DPP může konečně předat DPP může konečně předat reklamní plochy v metru novému nájemci. Získá za ně čtyřikrát více než dosud

„Spory se společností euroAWK, která plochy využívala neoprávněně, byly pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze ukončeny vloni v listopadu. Jsem velice potěšen, že nyní již nic nebrání tomu reklamní plochy v pražském metru konečně předat novému nájemci v souladu s nedávno podepsanou smlouvou, “ říká Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod DPP.

Na jaře loňského roku DPP vypsal dvoukolové poptávkové řízení na pronájem těchto ploch v pražském metru, které byly v té době neoprávněně užívány společností euroAWK. Vítězem poptávkového řízení se stala společnost BigBoard, která nabídla za pronájem více než 1 200 ploch čtyřnásobně vyšší cenu. Zatímco euroAWK platila za místo pro provozování jedné CLV zhruba 9 200 Kč ročně, BigBoard nabídl částku 38 563 Kč. Za pronájem stejných míst tak DPP díky poptávkovému řízení získá ročně přes 35 milionů Kč víc, než dostával doposud.

Nový nájemce začne od července platit nájem v částce, kterou Dopravnímu podniku sám nabídl. DPP tak za celou dobu kontraktu, který je uzavřen na deset let s opcí na dalších pět let, obdrží více než 600 mil. Kč. Jedná se o částku čtyřikrát vyšší, než by DPP dostal dle staré smlouvy. Dopravní podnik za poslední více než dva roky úspěšně vysoutěžil v otevřených tendrech několikanásobně výhodnější podmínky pro pronájem svých reklamních ploch v autobusech a tramvajích. V této úspěšné praxi proto hodlá do budoucna pokračovat a bude aktivně nabízet své reklamní plochy za tržní nájemné.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2019 bylo ve vlastnictví společnosti 1 162 autobusů, 865 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2019 celkem 10 930 zaměstnanců, z toho 4 265 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

autor: Tisková zpráva