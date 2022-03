DPP od této soboty zahájí letošní provoz historických tramvajových linek č. 41 a 42

reklama

Obě linky budou letos jezdit pouze o víkendech a státních svátcích v čase od 10:00 do 18:00, linka č. 41 navíc od června do konce srpna i ve středy odpoledne. Některé spoje linky č. 42 budou zajíždět i na obnovenou tramvajovou trať v Opletalově ulici. Obě historické linky budou v provozu do 1. ledna 2023, na žádné z nich neplatí Tarif PID, ale speciální jízdné.

Na historické tramvajové lince č. 41 bude o tomto víkendu jezdit vůz dvounápravový vůz Ringhoffer ev. č. 2172 z roku 1929. Na lince č. 42 na prvním pořadí v sobotu 26. března to bude tramvaj T1 ev. č. 5002, která mimochodem minulou sobotu 19. března 2022 oslavila 70 let od zahájení provozu, v neděli to pak bude nejstarší tramvaj T3 na světě, vůz ev. č. 6102 z roku 1962. Na druhém pořadí linky č. 42 bude po oba víkendové dny jezdit historický vůz Ringhoffer ev. č. 2272 z roku 1931.

Historická tramvajová linka č. 42, kterou společně provozují městské společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Prague City Tourism (PCT), bude mít v letošní sezóně jednotně 40minutové intervaly a cestujícím denně nabídne celkem 12 spojů ve dvou pořadích. Obdobně jako v loňském roce bude možné v zastávce Královský Letohrádek přestupovat navzájem z linky č. 42 na 41

a naopak. Na první pořadí linky č. 42 bude DPP nasazovat historické tramvaje typu T, tj. T1, T2, T3 a Měsíček. Sudé spoje budou zajišťovat historické dvounápravové vozy vyrobené před druhou světovou válkou.

Letos bude linka č. 42 jezdit po trase: Dlabačov – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská – Právnická fakulta – Čechův most – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Národní třída – Národní divadlo – Újezd – Hellichova – Malostranské náměstí – Malostranská – Královský letohrádek – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec a zpět na Dlabačov.

Po zprovoznění zastávky Hlavní nádraží v Opletalově ulici, budou moci cestující využívat i tuto zastávku sudými spoji linky č. 42. Právě v této zastávce budou moci zhlédnout práci průvodčích, na bývalých konečných tramvajových linek.

Celodenní plné jízdné na lince č. 42 činí 250 korun a platí 24 hodin, tzn. pokud si jej cestující zakoupí v sobotu v 15 hodin, platí mu až do nedělní 15. hodiny. Celodenní zlevněné jízdné (pro děti od 4 do 15 let, studenti do 26 let, ZTP, senioři od 65 let) činí 150 korun. Děti do 3 let mají jízdné zdarma. Celodenní jízdenka na linku č. 42 platí i na lince č. 41. Jízdenky jsou v prodeji u průvodčího DPP po nastoupení do tramvaje nebo v informačních centrech Prague City Tourism. Jízdenky je možné uhradit jak v hotovosti, tak i bezhotovostně platební kartou. Celodenní jízdenka je po označení platná 24 hodin pouze na linkách č. 42 a 41, není možné ji využívat na běžných pravidelných spojích pražské MHD.

Historická tramvajová linka č. 41

Historickou tramvajovou linku č. 41 bude DPP v letošní sezóně vypravovat v 80minutových intervalech o víkendech a státních svátcích. Od 1. června do 31. srpna 2022 také ve středy odpoledne od 13:30 do 17:30, tj. v době, kdy bude otevřeno Muzeum MHD.

Linka č. 41 bude letos poprvé jezdit po celou sezónu přes Čechův i Mánesův most po trase Vozovna Střešovice – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště Holešovice – Planetárium Praha – Výstaviště Holešovice – Veletržní palác – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Čechův most – Právnická fakulta – Malostranská – Královský letohrádek – Pražský hrad – Brusnice – Vozovna Střešovice.

DPP bude na ni nasazovat historické vozy pocházejících z let 1908 až 1945. Pro dospělé je cena jedné jízdy 100 korun, pro děti do 15 let, kočárek s dítětem, studenti do 26 let, ZTP a důchodce nad 65 let cena činí 60 korun. Cestující, kteří si zakoupí jízdenku na linku č. 42, ji mohou následujících 24 hodin využívat také na lince č. 41.

Aktuální jízdní řády obou historických tramvajových linek jsou k dispozici na webu DPP ZDE.

DPP zajišťuje v průběhu celého roku také individuální vyhlídkové a okružní jízdy historickými tramvajemi. Zájemci si je mohou pro skupiny či při zvláštních příležitostech pronajmout on-line na webu DPP ZDE.

