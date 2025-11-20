DPP pokračuje v modernizaci stavědel v metru na lince C

Jedná se o další etapu investiční akce výměny původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla v úseku Háje – Vltavská. Z tohoto důvodu bude po celou sobotu 22. a neděli 23. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Během výluky DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC.
Kompletní výměnu původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla DPP začal na jaře 2024. V loňském roce DPP zmodernizoval úsek Háje – Roztyly, v letošním roce pak Kačerov – Vyšehrad. Většina z původních reléových stavědel totiž pochází z roku 1974, tj. z doby zahájení provozu nejstaršího úseku metra, a je ve všech ohledech zastaralá.
Modernizace těchto zabezpečovacích zařízení je nezbytnou podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C. V příštím roce DPP plánuje dokončit modernizaci úseku I. P. Pavlova – Hlavní nádraží a bude zbývat vyměnit stavědla v úseku Florenc – Vltavská a v samotném depu Kačerov. Dokončení této investiční akce DPP předpokládá v roce 2027.
Dopravní opatření
Z důvodu opravy tratě bude od soboty 22. listopadu do neděle 23. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Po dobu výluky bude metro na lince C v provozu od Hájů po Pražského povstání a od Letňan na Nádraží Holešovice.
Náhradní autobusová doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Další detaily k dopravnímu opatření, jako je přesné umístění zastávek náhradní autobusové dopravy, nebo změny v zastávkách autobusů, jsou k dispozici na webu DPP ZDE.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu.
