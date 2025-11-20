DPP pokračuje v modernizaci stavědel v metru na lince C

20.11.2025 16:08 | Tisková zpráva

O víkendu začne DPP s modernizací zabezpečovacích zařízení ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží na trase C.

DPP pokračuje v modernizaci stavědel v metru na lince C
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Jedná se o další etapu investiční akce výměny původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla v úseku Háje – Vltavská. Z tohoto důvodu bude po celou sobotu 22. a neděli 23. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Během výluky DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC.

Kompletní výměnu původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla DPP začal na jaře 2024. V loňském roce DPP zmodernizoval úsek Háje – Roztyly, v letošním roce pak Kačerov – Vyšehrad. Většina z původních reléových stavědel totiž pochází z roku 1974, tj. z doby zahájení provozu nejstaršího úseku metra, a je ve všech ohledech zastaralá.

Modernizace těchto zabezpečovacích zařízení je nezbytnou podmínkou pro připravovanou automatizaci provozu na trase C. V příštím roce DPP plánuje dokončit modernizaci úseku I. P. Pavlova – Hlavní nádraží a bude zbývat vyměnit stavědla v úseku Florenc – Vltavská a v samotném depu Kačerov. Dokončení této investiční akce DPP předpokládá v roce 2027.

Dopravní opatření

Z důvodu opravy tratě bude od soboty 22. listopadu do neděle 23. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Po dobu výluky bude metro na lince C v provozu od Hájů po Pražského povstání a od Letňan na Nádraží Holešovice.

Náhradní autobusová doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
Další detaily k dopravnímu opatření, jako je přesné umístění zastávek náhradní autobusové dopravy, nebo změny v zastávkách autobusů, jsou k dispozici na webu DPP ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Zdroje:

https://dpp.cz

https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/29705

Článek obsahuje štítky

doprava , DPP , metro , MHD , Praha , TZ , modernizacee

autor: Tisková zpráva

