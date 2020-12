DPP se rozloučí s legendárními karosami

reklama

Cestující a fanoušci autobusů se nimi v průběhu ranní a odpolední špičky budou moci svézt na vybraných spojích linek: 103, 123, 162, 165, 169, 175, 182, 185, 191 a 225. Městské autobusové spoje pražské MHD díky tomu budou od soboty 5. prosince 2020 plně bezbariérové, budou je zajišťovat pouze nízkopodlažní vozidla. Navíc tím v DPP končí v pravidelném provozu autobusy s normou EURO 3. Karosy z pražské MHD ale nezmizí úplně, od této soboty bude DPP vozy B 951 i kloubové verze B 961 nasazovat o víkendech a svátcích v rámci retroprovozu na vybraných spojích linek 180 a 213. Vyřazené karosy i náhradní díly na ně si zájemci budou moci v nejbližších dnech zakoupit obálkovou metodou na webu DPP.

Karosa B 951 je posledním typem legendární značky autobusů z Vysokého Mýta, který DPP postupně vyřazuje z provozu v rámci pravidelné obnovy flotily v souladu se Standardy kvality PID. Za uplynulé tři roky DPP masivně investoval do nových vozidel a od prosince 2017 do letošního prosince obnovil celkem 500 autobusů. S vyřazením Karos B 951 skončí na pravidelných linkách DPP také provoz autobusů splňujících emisní normu EURO 3. Naprostá většina flotily autobusů DPP tak bude splňovat normu EURO 5/EEV, nebo nejnovější EURO 6. S normou EURO 4 zbývá DPP posledních šest vozidel.

V současnosti DPP disponuje 16 plně provozuschopnými Karosami B 951, 14 z nich (ev. č. 4082, 4089, 4106, 4108, 4109, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4126, 4127, 4137 a 4138) v průběhu pátku 4. prosince 2020 postupně nasadí na následujících pravidelných linkách a pořadích, jedno vozidlo, ev. č. 4999 bude sloužit jako záloha:

103 , pořadí 5, od 5:40 ze zastávky Březiněves, poslední jízda v 19:22 ze stejné zastávky

, pořadí 5, od 5:40 ze zastávky Březiněves, poslední jízda v 19:22 ze stejné zastávky 123 , pořadí 5, od 15:49 ze zastávky Na Knížecí, poslední jízda v 19:29 ze zastávky Šmukýřka

, pořadí 5, od 15:49 ze zastávky Na Knížecí, poslední jízda v 19:29 ze zastávky Šmukýřka 162 a 169 , pořadí 4, od 6:40 ze zastávky Kobylisy, poslední jízda v 19:03 ze zastávky Dolní Chabry

a , pořadí 4, od 6:40 ze zastávky Kobylisy, poslední jízda v 19:03 ze zastávky Dolní Chabry 165 , pořadí 10, od 6:15 ze zastávky Háje, poslední jízda v 18:25 ze zastávky Sídliště Zbraslav

, pořadí 10, od 6:15 ze zastávky Háje, poslední jízda v 18:25 ze zastávky Sídliště Zbraslav 175 , pořadí 6 a 7, od 6:18 ze zastávky Háje, poslední jízda v 19:58 ze zastávky Florenc

, pořadí 6 a 7, od 6:18 ze zastávky Háje, poslední jízda v 19:58 ze zastávky Florenc 182 , pořadí 5, 9 a 12, od 5:32 ze zastávky Kbelský hřbitov, poslední jízda v 19:27 ze zastávky Opatov

, pořadí 5, 9 a 12, od 5:32 ze zastávky Kbelský hřbitov, poslední jízda v 19:27 ze zastávky Opatov 185 , pořadí 3, od 6:24 ze zastávky Kbelský hřbitov, poslední jízda v 19:02 ze stejné zastávky

, pořadí 3, od 6:24 ze zastávky Kbelský hřbitov, poslední jízda v 19:02 ze stejné zastávky 191 , pořadí 16 a 24, od 6:38 ze zastávky Na Knížecí, poslední jízda v 19:34 ze stejné zastávky

, pořadí 16 a 24, od 6:38 ze zastávky Na Knížecí, poslední jízda v 19:34 ze stejné zastávky 225, pořadí 8 a 11, od 6:04 ze zastávky Reinerova, poslední jízda v 19:15 ze zastávky Velká Ohrada

Kompletní jízdní řády všech linek, na kterých budou v pátek jezdit poslední Karosy B 951, jsou k dispozici na webu DPP ZDE. DPP ve spolupráci se Slow TV a Mall TV nabídne všem fanouškům MHD a autobusové dopravy na svém profilu na Facebooku cca 6hodinový on-line přenos posledních jízd Karos B 951 na vybraných linkách.

„Rozloučením s karosami v pražské MHD sice končí jedna éra, ale znamená to začátek éry jiné, modernější. V Praze budeme mít od soboty 100 % bezbariérových autobusů na všech městských linkách. Ocení to nejen běžní cestující, ale zejména maminky s kočárky a lidé s omezenou schopností pohybu. Děláme veřejnou dopravu pohodlnou pro všechny bez rozdílu. Naše standardy kvality PID dělají pražskou MHD jednu z nejkvalitnějších na světě, a díky vyřazení starých karos budeme mít také jednu z nejmladších flotil autobusů v České republice. Ve finále to je skvělá zpráva i pro životní prostředí a vzduch, který v Praze dýcháme. Kromě karos jsme za poslední tři roky s Dopravním podnikem stáhli z provozu stovky autobusů s normou EURO 2 a 3, s normou EURO 4 jich zbývá posledních šest a naprostá většina bude mít normu EURO 5 a 6. Snížili jsme tím celkové emise CO2 v Praze za tři roky o zhruba 3 500 tun a přispěli tak k naplňování Klimatického závazku Prahy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Karosy tvořily v minulosti páteř flotily autobusů DPP, v souladu se Standardy kvality PID a průběžnou obnovou vozového parku se musíme s těmito vozy kvůli jejich věku v pravidelném provozu rozloučit. V DPP tím končí nejen éra legendární značky, ale také vozidel s normou EURO 3 a vysokopodlažních autobusů. Na druhou stranu bude autobusový provoz na městských linkách v Praze čistě bezbariérový. Díky vyřazení starších vozidel dosáhneme historicky nejnižšího průměrného věku naší autobusové flotily, a to 5,5 roku a snížení průměrných emisí NOx o 66 % a průměrných emisí pevných částic dokonce o 80 % za uplynulé tři roky,“ uvedl Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP a dodal: „Pro fanoušky MHD a autobusů zvláště ale máme dobrou zprávu. Od soboty 5. prosince 2020 zahájíme na linkách 180 a 213 retroprovoz autobusů, v jehož rámci budeme střídat celkem sedm vozů (Karosa B 951, B 961, Irisbus City Bus 12M a případně Irisbus Citelis 12M). I když jsme odsouvali ukončení provozu karos na nejzazší možný termín s výhledem možnosti uspořádat pro fanoušky MHD důstojné rozloučení s tímto typem obdobně jako se City Busy na konci letošního srpna, současná protiepidemická opatření nám to bohužel neumožňují. Náhradu ale připravujeme na jaro nebo začátek léta příštího roku, jakmile to mimořádná opatření umožní, speciální akci se všemi historickými typy autobusů DPP, na které se s karosami rozloučíme.“

Retroprovoz autobusů DPP zahájí tuto sobotu, 5. prosince 2020 v 8:18, na lince 213 výjezdem 31. pořadí z obratiště u stanice metra Želivského. Do retroprovozu bude DPP střídat dvě Karosy B 951 ev. č. 4998 a 4999, dvě kloubové verze B 961 ev. č. 6379 a 6380, jeden Irisbus City Bus 12M ev. č. 3468 a alternativně dva vozy Irisbus Citelis ev. č. 3510 a 3512. Retroprovoz autobusů DPP po dohodě s hl. m. Prahou a ROPIDem bude pouze o víkendech a svátcích na linkách 180 jako 33. pořadí a 213 jako 31. a 32. pořadí. Retroautobusy budou označeny speciální samolepkou.

Odkup vyřazených karos a náhradních dílů

Všechny vyřazené karosy DPP postupně prodává zájemcům obálkovou metodou. Rozhodujícím kritériem je nejvyšší nabídnutá cena. Předposlední várka 32 vozidel bude k dispozici na prodej v nejbližších dnech na webu DPP (ZDE) včetně vyvolávací ceny, fotografií a krátkých videí dokumentujících aktuální stav vozidel. Poslední skupinu, včetně 14 plně provozuschopných Karos B 951, DPP nabídne k prodeji počátkem příštího roku. Na prodej budou určeny také nadbytečné náhradní díly k tomuto typu vozidla, a to jak repasované, tak i nové.

Z historie Karosy B 951 a zavádění nízkopodlažních autobusů v DPP

Karosa byla téměř výhradním dodavatelem autobusů pro DPP od roku 1948 do roku 2006, kdy DPP zakoupil poslední vozy Karosa B 951E. Karosa B 951 navázala na typ B 930 a oproti předchůdci byla výrazně modernizována, především v technologii výroby. Znamenalo to opuštění desítky let praktikovaného způsobu montáže už hotových a nalakovaných jednotlivých dílů karoserie k sobě, tj. bočnic, střechy, obou čel a nosného roštu. U Karos B 951 byl nově nejdříve zkompletován celý skelet vozové skříně i podvozek autobusu, až poté byly ponořeny do kataforické lázně, tedy velmi moderního způsobu aplikace antikorozní ochrany. Tato novinka přinesla výrazné prodloužení životnosti nosných částí autobusu. Boční oplechování bylo nově ke skeletu lepeno místo předchozího bodového sváření, překrytého lištami, čímž se opět eliminovala místa pro vznik koroze. Teprve poté byl nalakovaný skelet autobusu vybavován agregáty, elektroinstalací a příslušenstvím. Později výrobce i všechna boční skla autobusů řady B 950 do karoserie vlepoval. Vizuálně se Karosy B 951 od předchůdců vyznačovaly odlišným provedením zadního panelu s lepším využitím vnitřního prostoru. Změna vlastníka vysokomýtské automobilky znamenala také změnu osazovaných motorů, do Karos B 951 se montovaly výlučně hnací agregáty rodiny Iveco.

DPP v letech 2002 – 2006 nakoupil celkem 131 standardních autobusů Karosa typů B 951 a B 951E. Prvním, který DPP zařadil do provozu 1. listopadu 2002, byl vůz ev. č. 4010. DPP jej odstavil loni v dubnu po 16 a půl roku provozu, vyřazen byl před rokem, 12. prosince 2019. Karosy B 951 a 951E byly poslední vysokopodlažní autobusy, které DPP pořídil do své flotily a zároveň poslední, které nesly značku Karosa. Souběžně s nimi DPP již od roku 1996 pořizoval také plně nízkopodlažní autobusy Irisbus City Bus a Citelis. Poslední „vysoké“ Karosy byly určeny převážně k obsluze příměstských linek, případně k posilám přepravních špiček na nejvytíženějších městských linkách.

U některých autobusů typu B 951 DPP v Ústředních dílnách v Hostivaři zrealizoval větší opravy karoserií, aby jim prodloužil životnost.

První nízkopodlažní autobusy ve flotile DPP se objevily už na podzim roku 1994, kdy DPP zakoupil dvě vozidla Neoplan N4014/3, ev. č. 3001 a 3002. Zajímavostí je, že kompletaci obou vozů si DPP dokončil ve svých Ústředních dílnách v Hostivaři a byly to vůbec první nízkopodlažní autobusy nasazené v MHD v celém bývalém Československu. V roce 1995 DPP zakoupil ještě třetí Neoplan N4014/3 ev. č 3003. Vzhledem k jejich poruchovosti začal DPP od roku 1996 nakupovat první sériové nízkopodlažní autobusy Irisbus City Bus. První dva neoplany vyřadil z flotily v roce 2006, poslední v roce 2007.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil. vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

