DPP vypsal tendr na pronájem ploch v metru pro umístění city light vitrín

„Hledáme partnera na dlouhodobý pronájem ploch pro umístění reklamních city light vitrín. Nabízíme desetiletý pronájem s opcí na dalších pět let. Slibujeme si od toho minimálně zdvojnásobení současných příjmů z pronájmu těchto ploch,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP s tím, že zájemci mají šest týdnů na podání nabídek.

City light vitríny jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné na frekventovaných místech v Praze. Poptávkové řízení bude dvoukolové, uchazeči musí složit milionovou kauci. Zadávací dokumentace je na internetových stránkách DPP k dispozici v češtině a angličtině, aby DPP přilákal také zahraniční zájemce. Jediným hodnoticím kritériem výběru partnera bude výše nabídkové ceny. Minimální cena za pronájem jedné plochy pro umístění jedné city light vitríny je 20 000 Kč ročně.

„Spoléháme na zájem velkých hráčů na trhu, kteří mají zkušenost s provozováním podobně velkých souborů reklamních ploch. I pokud by vítězný uchazeč předložil nabídku jen v minimální přípustné výši, získal by DPP za pronájem nejméně 1 196 ploch k instalaci city light vitrín necelých 24 milionů korun ročně. To je o více než dvojnásobek více než v současnosti,“ říká Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod DPP.

Za poslední dva roky se Dopravnímu podniku podařilo vysoutěžit za několikanásobně výhodnějších podmínek pronájem reklamních ploch na některých autobusech a tramvajích DPP. Do budoucna DPP zvažuje, že vypíše velké výběrové řízení na pronájem všech reklamních ploch na svém majetku, které v současné době provozuje společnost Rencar.

Více informací také ZDE

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE

autor: Tisková zpráva