Divadlo DISK: Nebezpečná společenská hra na etiketu hrozí přetečením

Autorská inscenace o etiketě na divadle vznikla coby studentská práce v ateliérech DAMU a po úspěšném uvedení na festivalu Habrovka a v rámci Noci divadel 2021 se zaslouženě přenáší na jeviště. Od 9. ledna 2022 ji mohou diváci zhlédnout v pražském divadle DISK.

Prvním impulsem ke vzniku inscenace bylo téma letošního ročníku festivalu Habrovka Společenské hry, které autory inscenace dovedlo právě k tématu etikety. Ta je totiž tou největší společenskou hrou, kterou nevědomě hrajeme všichni každý den. Samotná návštěva divadla podléhá tolika společenským konvencím a pravidlům, že se zdálo jako naprosto logické využít k promlouvání o tématu etikety přímo divadelního představení.

„Můj prvotní vztah k etiketě byl spíš negativní, všechna ta pravidla mi přišla spíš zbytečná a směšná. Postupem času jsme začali do tématu pronikat hlouběji a začali přemýšlet o tom, co nám etiketa přes svou zkostnatělost přináší,“ popisuje spolurežisérka inscenace Marta Hermannová.

„Etiketa jako taková mě vlastně tolik nezajímá… baví mě si všímat toho, jak moc jsme jako lidé zapletení do nejrůznějších her komunikace, díky kterým si rozumíme. Co vlastně čeká divák od herce a herec od diváka? Jaká jsou pravidla jejich setkání?“ dodává Matyáš Míka, spolurežisér.

Nebezpečí přetečení vás nepřenese do jiné reality, právě naopak – pracuje se situací, ve které se budete zrovna nacházet, se situací návštěvníka divadelního představení, který leccos nesmí, ale zároveň může cokoli. Inscenace na etiketu nahlíží s patřičným nadhledem, ale zároveň ji bere smrtelně vážně. Právě tato ambivalence je jedna z jejích předních charakteristik.

Jakou roli hraje etiketa v životě každého z nás? Jaký je její hlavní smysl? A jakou roli má mít ve 21. století?

INFORMACE O INSCENACI

„Žijeme ve světě, ve skutečném světě, kde jsme právě teď. Vy a my. My a vy. A je to skutečný, obyčejný svět, ve kterém se všechno děje obyčejně.“

Divadlo je veliká společenská událost, a pokud se jí chceme účastnit, musíme se držet celé řady společenských pravidel, díky kterým si rozumíme. Etiketa říká, že ve společnosti si všichni nejsme rovni, a tak pravidla platí pro každého trochu jinak. Když nám to vyhovuje, pak je to v pořádku. Ale co když je to úplně jinak? Co když nás to sere?

Bryskní, úderná a pečlivě artikulovaná autorská událost studentů KALD.

Autoři: Marta Hermannová, Matyáš Míka

Režie, dramaturgie: Marta Hermannová, Matyáš Míka

scéna/kostýmy: Mariana Bouřilová

produkce: Eliška Nováková

fotografie, grafika: Barbora Žentelová

Hrají: David Bolech, Natálie Havlová, Václav Němec, Martina Znamenáčková

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ: Ing. MgA. Branislav Mazúch, Michaela Homolová, MgA. Jan Bažant, Ph.D., doc. Mgr. Marek Bečka, MgA. Tereza Sochová, MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.

premiéra: 9. 1. 2022 v 19:30 v divadle DISK

nejbližší reprízy: 12. a 21. 1., 10. a 20. 2. 2022

