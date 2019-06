Do čela společnosti TAWESCO nastupuje Margita Rejchrtová

Margita Rejchrtová působí v Tawescu již 15 let jako obchodní ředitelka. Za jejího působení se tržby společnosti zvýšily z 800 mil. Kč v roce 2004 na 1,9 miliardy Kč v roce 2018. Celkové tržby Tawesca a jeho dceřiných firem, společností Tawesco Automotive a Stecomtra, dosáhly za rok 2018 sumy 3,2 miliardy Kč.

Do funkce obchodní ředitelky v Tawescu jí přivedla náhoda. Margita Rejchrtová vzpomíná.“ Na nákupu jsem se setkala s bývalým kolegou, který mě znal z mého působení ve společnosti Tafonco, jedné z dcer automobilky Tatra, do které mne tehdejší osvícený americký management přijal po roční rodičovské dovolené. Kolega mě vyzval, abych se ucházela o funkci obchodní ředitelky v Tawescu. Tuto výzvu jsem přijala a do dneška jsem bývalým americkým manažerům za tuto příležitost vděčná.“

Důvěra managementy Tatry se vyplatila: Margita Rejchrtová se významně podílela na rozvoji Tawesca; tržby společnosti od jejího nástupu v roce 2004 do roku 2018 vzrostly téměř o 140 procent. „Naší strategií je dodávat zákazníkům komplexní řešení na klíč, což vystihuje slogan ´all under one roof solution´. Zákazník definuje svoji potřebu, my zajistíme design, nástroje a přípravky, výrobu samotného dílu a v některých případech i montáž celků. To z nás dělá výjimečného a oblíbeného dodavatele nejen v automotive ale všude tam, kde najdou uplatnění těžké svařence,“ vysvětluje filozofii Tawesca Margita Rejchrtová.

Margita Rejchrtová patří k manažérům, kteří silně zdůrazňují sepjetí obchodu s výrobou. „Dobrý obchodník nesmí trávit čas jen v kanceláři nebo na schůzkách. Musí chodit do výroby a rozumět jí,“ popisuje.

Nová generální ředitelka Tawesca chce pokračovat ve strategii, na které pracovala v tandemu s odcházejícím Pavlem Lazarem. Závěrem je rozšiřovat portfolio zákazníků zejména v zemědělství, a lesnictví. Margita Rejchrtová uvádí: „Know-how Tawesca se může výborně uplatnit i u lesních harvesterů, kombajnů či manipulační techniky. Je tu potenciál pro pokračování našeho růstu.“

Na uvolněné místo šéf obchodu nastupuje po Margitě Rejchrtové zkušený obchodník a manažér marketingu Přemysl Mikšovský, který v Tawescu působí už přes pět let. „Přijali jsme strategické rozhodnutí povýšit do čela obchodu zkušeného člověka s výbornými výsledky zevnitř firmy,“ komentuje Margita Rejchrtová.

Koníčkem nové generální ředitelky Tawesca je tenis. Má jednoho dospělého syna: „Chtěla bych synovi poděkovat za podporu, kterou mi odjakživa dává. I díky němu jsem mohla dosáhnout v kariéře na místo v čele vynikající české společnosti, v jejímž týmu již 15 let působím,“ uzavírá Margita Rejchrtová.

Mgr. Margita Rejchrtová, MBA (51) po absolvování gymnázia ve Vsetíně vystudovala Filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1993-1994 studovala rok ve Velké Británii a v roce 1998 získala titul MBA na Nottingham Trent University v Brně. Převážně na obchodních pozicích působila ve společnostech Roplasto, Harmonie a Korado. V roce 2002 nastoupila na pozici obchodního zástupce do společnosti Tafonco, tatrovácké slévárny, jež je dnes součástí společnosti Tatra metalurgie. V roce 2004 – po rodičovské dovolené – se stala obchodní ředitelkou společnosti Tawesco. Na této pozici působila až do 31. května letošního roku. Od 1. června se stala generální ředitelkou společnosti. Ve funkci nahradila Pavla Lazara, který se ke stejnému dni stal výkonným ředitelem automobilky Tatra Trucks. Margita Rejchrtová má jednoho dospělého syna, mezi její největší záliby patří tenis.

O společnosti TAWESCO

TAWESCO byla původně nářaďovnou automobilky Tatra. Časem získala statut samostatné společnosti a stala se součástí skupiny PROMET GROUP podnikatele Reného Matery. Ten se později stal 35procentním akcionářem společnosti TATRA TRUCKS. Dnes podnikání společnosti kromě výroby nářadí a přípravků zahrnuje i lisování a svařování.

Pod dlouholetým vedením Pavla Lazara, který přechází do Tatry, se stala významným obchodním partnerem v oboru automotive pro společnosti, jako jsou Škoda Auto, Volkswagen, AUDI, John Deere, Magna, IVECO, VOLVO či Kögel. K těmto zákazníkům putují výrobky nejen z Tawesca, ale i z dceřiných společností Tawesco Automotive a Stecomtra, které byly předmětem akvizic realizované Tawescem v posledních třech letech. Jejím významným zákazníkem samozřejmě zůstala i automobilka Tatra.

