FAEI.cz: Motivovaní zaměstnanci mají o čtyřicet procent menší fluktuaci i nemocnost, říká poradce Petr Sedláček

„Osoba přímého nadřízeného je nejdůležitějším faktorem pro motivaci zaměstnanců. Dobrý šéf je bonus, který lidí opravdu ocení,“ říká Petr Sedláček, zakladatel poradenské společnosti Nespire v rozhovoru pro Finanční a ekonomický institut (FAEI.cz). Pro úspěch manažerů u „jejich lidí“ je důležité, aby především zůstali člověkem. Pokud to nedokážou, u podřízených neuspějí a navíc škodí sobě i své rodině.

„Určitě má smysl jednou za rok změřit zaměstnaneckou náladu profesionálním výzkumem. Dobrý nápad je sledovat míru fluktuace a nemocnosti mezi různými týmy. Podívat se, kolik zaměstnanci přinášejí inovací, zlepšováků - to je také vcelku spolehlivý ukazatel jejich motivace. A také stojí za to popovídat si občas se zaměstnanci,“ popisuje Petr Sedláček v rozhovoru základní možnosti, jak si můžou majitelé firmy nebo její vrcholový management zjistit, zda šéfové na střední úrovni dělají svoji práci dobře.

Mnoho manažerů, celkem bez ohledu na úroveň svého postu, shledává své poslání v „buzerování“ podřízených. Jenže jejich úloha má být jiná. Jen jim to nikdo neřekl. „Šéf má pomáhat svým podřízeným,“ připomíná zakladatel Nespire. Vedoucí, který chce být skutečně dobrý, musí počítat s tím, že na sobě bude pracovat celý život. A začít by měl tím, co už má zdánlivě dávno za sebou. Sebepoznáním. Bez něj totiž na sobě nemůže účinně pracovat.

„Pouze pokud člověk dokáže objevit a definovat svou přirozenost, může s ní pracovat. Do té doby obvykle vychází z přesvědčení, že co je dobré pro něj, musí nutně být dobré i pro zbytek vesmíru,“ zdůrazňuje Sedláček. Dokud totiž neví, jaký je, tak předpokládá, že všichni k životu přistupují podobně jako on. Což samozřejmě není pravda.

Celý rozhovor s Petrem Sedláčkem si můžete přečíst ZDE.

autor: Tisková zpráva