FAEI.cz: Nesmíme být jako Němci, varuje před zákazem exportu šéf české zbrojařské asociace

Česká republika by neměla napodobit Německo, které v reakci na kauzu zavražděného novináře Džamálem Chášakdžíhem oznámilo přerušení exportu zbraní do Saudské Arábie.

V rozhovoru pro Finanční a ekonomické informace (FAEI.cz) to uvedl prezident české Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

„Česká republika jako suverénní země má vlastní zahraniční politiku, a tak by se měla chovat,“ řekl Hynek v rozhovoru. Připomněl, že do Saudské Arábie české podniky nevyvážejí typicky zbrojní výrobky – vystavěly tam například montážní závod na vojenské nákladní automobily Tatra nebo do této země exportují náhradní díly.

Hynek uvedl, že dominantními vývozci do Saudské Arábie jsou Spojené státy nebo Rusko. Také v rámci Evropské unie patří Česko podle Hynka mezi menší exportéry. „Například Francie vyváží asi stokrát více, Německo padesátkrát více, ale i třeba s námi srovnatelná Belgie exportuje do Saúdské Arábie třikrát více než my,“ konstatoval Jiří Hynek.

Například Německo podle něj vyváží do této země vojenské hlídkové čluny. „Jestli podlehneme německému tlaku, tak se můžeme dočkat toho, že saúdská armáda bude místo na českých tatrovkách jezdit na německých nebo amerických náklaďácích,“ varoval Hynek.

Celý rozhovor s Jiřím Hynkem si můžete přečíst ZDE.

autor: komerční tisková zpráva