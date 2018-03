FN Brno: Vrchní sestra neonatologického oddělení druhá v soutěži Sestra roku

Vrchní sestra Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno Mgr. Pavla Opálková se umístila na druhém místě v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání v prestižní celostátní soutěži Sestra roku, kterou uděluje každoročně vydavatelství Mladá fronta, a.s. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 1. března 2018 na slavnostním galavečeru v Divadle Hybernia v Praze.

Vrchní sestru do soutěže nominoval tým nelékařských zdravotních pracovníků Neonatologického oddělení FN Brno. „Její výjimečnost vidíme v síle osobnosti, neutuchající pracovitosti a v tom, že má schopnost nadchnout lidi pro správnou věc,“ napsal v nominačním dopise kolektiv sester.

O Mgr. Pavle Opálkové

Ošetřovatelská péče o extrémně a velmi nezralé děti se ve Fakultní nemocnici Brno dostala skutečně na světovou úroveň. A to i díky magistře Pavle Opálkové, která téměř celý svůj profesní život zasvětila právě neonatologii. Do roku 2009 pracovala jako dětská sestra specialistka na anesteziologicko-resuscitačním oddělení – JIP ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2009 zastává pozici vrchní sestry na Neonatologickém oddělení FN Brno. Za jejího působení se významně zkvalitnila úroveň ošetřovatelské péče o novorozence. Velký posun zaznamenala zejména péče o nezralé novorozence, kterým je tu poskytována systematická vývojová péče. Pod vedením vrchní sestry byl na oddělení zaveden systém rooming-in i pro nezralé děti, který maminkám umožňuje být součástí celodenního ošetřovatelského procesu. Své zkušenosti z praxe Pavla Opálková předává na odborných konferencích a fórech a při výuce studentů. Při výkonu své náročné práce se často setkává s nepochopením a překážkami, které souvisejí se zaváděním nových postupů do praxe. Při řešení těchto problémů se snad nejvíce uplatňují její vynikající manažerské schopnosti.

Také díky iniciativě a nadšení Mgr. Opálkové se 16. listopadu 2017 podařilo připomenout Světový den předčasně narozených dětí poprvé ve spolupráci s Magistrátem města Brna, a to nasvícením hradu Špilberk na purpurovou barvu – symbol předčasně narozených dětí. Tato akce výrazně přispěla ke zviditelnění Neonatologického oddělní FN Brno jako špičkového centra neonatologické péče i ke zvýšení povědomí problematiky péče o předčasně narozené děti obecně.

Ocenění Sestra roku

Ocenění Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala MgA. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále Ministerstvo Zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátorka hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Psali jsme: FNUSA: Brněnské mezinárodní centrum se rozrostlo o pět výzkumných týmů. Zaměří se na výzkum buněk a srdce FN Brno zakoupila díky daru operační optiku pro Dětskou nemocnici Klaudiánova nemocnice: Novorozeným dětem pomůže nová lampa Nemocnice České Budějovice otevřela ambulanci pro děti s očními chorobami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva