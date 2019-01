FN Ostrava: Fotbalisté i zaměstnanci FC Baník Ostrava finančně podpořili Kliniku dětského lékařství

„Když jsme s tímto nápadem přišli do kabiny, tak to vyvolalo velký ohlas a stejně tak mezi zaměstnanci, využili jsme k tomu daru náš transparentní účet, kam hráči i zaměstnanci posílali peníze podle vlastního uvážení a jsem rád, že se podařilo vybrat takovou zajímavou částku“. Popsal s příslibem další spolupráce výkonný ředitel FC Baník Mgr. Michal Bělák.

To, že by člověk měl by měl myslet na lidi, kteří situaci nemají jednoduchou , zdůraznil sportovní ředitel Marek Jankulovski, který na Klinice dětského lékařství nebyl poprvé. „Když jsem byl v zahraničí, tak takové projekty byly spojovány s kluby a věřím, že i u nás najdeme podobnou cestu a budeme tyto akce podporovat.“

Vedení Fakultní nemocnice i Kliniky dětského lékařství ocenili zejména to, že se na dar složili samotní zaměstnanci fotbalového klubu. „Velmi si toho vážím, už jsme měli i jednání v oblasti vědy a výzkumu, kdy by FN Ostrava mohla podpořit aktivity Baníku například při sledování mladých fotbalistů.“ Nastínil další spolupráci ředitel FNO doc. MUDr. Petr Vávra, PhD.

Klinika dětského lékařství použije peníze na rekonstrukci čekárny i Hematologická ambulance. „Začneme od podlahy, budeme pokračovat ve stejném duchu, jak máme vytvořený vestibul a budeme se snažit proměnit prostředí,“ popsala plány vrchní sestra Kliniky dětského lékařství Bc. Katina Svěchovská.

Pověřený přednosta Kliniky dětského lékařství MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D., poděkoval za jeden z největších darů, který klinika za poslední roky dostala.

„Když dítě přijde do nemocnice, je to vždycky stres nejenom pro rodiče, ale i pro dítě a jakékoliv zpestření v podobě hraček a příjemného prostředí pomůže při vyšetřování i samotné léčbě“, uzavřel přínos finančního daru přednosta kliniky.

Nově vybavené čekárny i Hematologické ambulance se pacienti Kliniky dětského lékařství dočkají už v následujících týdnech.

Psali jsme: FN Ostrava: Nový pavilon péče o matku a dítě je dokončený FN Ostrava má nové polohovací postele FN Ostrava: Situace v nemocnici Ostrava se stabilizuje. Nový ředitel odmítl další personální změny a usedl k jednacímu stolu FN Ostrava: JIP má novou klimatizaci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva