Fakultní nemocnice Hradec Králové: Nemocnice získala ocenění ESO Angels Awards za péči o pacienty

„Je to ocenění práce všech kolegů, kteří se na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou podílejí, a to z oborů neurologie, neuroradiologie, neurochirurgie, urgentní medicíny, kardiologie a rehabilitace. Výsledek je pro nás závazkem do dalších let a ocenění se budeme snažit získat co nejdříve znovu,“ uvedl vedoucí lékař cena prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN.

Ocenění se uděluje za vybrané časové období na základě několika kritérií hodnotících kvalitu poskytované péče, například času od příjezdu pacienta po zahájení rekanalizační léčby či četností provádění rutinního screeningu poruch polykání. „Právě rychlost od příjezdu pacienta po poskytnutí specializované terapie je velmi důležitá pro úspěšnost léčby,“ uvedl profesor Herzig.

Komplexní cerebrovaskulární centrum ve FN HK funguje od roku 2010 a poskytuje vysoce specializovanou péči pacientům z Královéhradeckého i Pardubického kraje a úzce spolupracuje se čtyřmi iktovými centry v nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Pardubicích a Litomyšli. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je ročně hospitalizováno zhruba 800 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Cévní mozková příhoda je náhlá porucha krevního oběhu mozku a vede k poškození tkáně mozku. Důležité je co nejdříve rozpoznat příznaky, kterými mohou být pokles ústního koutku, ochrnutí končetin (zpravidla na jedné straně těla), potíže s mluvením, porucha rovnováhy či problémy s viděním. V případě těchto příznaků je nutné co nejrychleji přivolat rychlou záchrannou pomoc.

autor: Tisková zpráva