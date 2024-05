Filharmonie Hradec Králové zve ke 47. koncertní sezóně

reklama

K návštěvě Filharmonie Hradec Králové, ať už prostřednictvím předplatného, nebo vstupenek na jednotlivé koncerty zve ředitel Vladimír Šrámek a zároveň přibližuje příběh letošního motta:

„Myšlenka je jednoduchá. Mluví o hudbě jako o přátelství na celý život. Jako o něčem, co nás provází od narození až do konce. Mnoho přátelství se vytváří prostřednictvím hudby. Hudba je bezpochyby přátelstvím na celý život. Jsme rádi, že v našich sedačkách a na našich koncertech vznikají pevná pouta, která dělají život o tolik krásnějším. Přejeme si, aby tato přátelství kvetla v našem publiku i zákulisí. Společným jmenovatelem a živnou půdou jim bude hudba, kterou Vám přinášíme. Děkujeme za Vaše přátelství a těšíme se, že ho budeme podporovat a živit.“

Těžištěm symfonického repertoáru sezóny je Bílá abonentní řada. V osmi koncertech přináší do sálu královéhradecké Filharmonie na Eliščině nábřeží velká díla klasické hudby psaná pro romantický i moderní orchestr, a to převážně od období romantismu do poloviny dvacátého století. Kromě hudebního zážitku předchází každému z koncertů Bílé řady (mimo prosincový) beseda s Lukášem Hurníkem, kde se posluchači mohou seznámit s podrobnostmi nebo zajímavostmi k následujícímu hudebnímu programu, ale také se setkat s dirigentem, sólistou, nebo jinými hudebními hosty.

Určitou změnou proti minulým sezónám je nabídka Žluté abonentní řady. Zatímco dosud se svým zaměřením překrývala s řadou Bílou a rozdíl spočíval spíše pouze v nižším počtu čtyř koncertů, v příští sezóně nabídne posun k hudebnímu repertoáru převážně osmnáctého a devatenáctého století pro klasický a zčásti také romantický orchestr. Ve Žluté abonentní řadě přibyl jeden koncert navíc a posluchače tedy v příští sezóně čeká celkem pět hudebních večerů.

V minulých sezónách se již zabydlela Stříbrná abonentní řada, která nese označení podle barvy varhanních píšťal. Ty zazní také v příští sezóně – pozvání přijala například fenomenální slovenská varhanice Zuzana Ferjenčíková působící mimo jiné jako profesorka varhanní hry na univerzitě v Rotterdamu. Stříbrná barva ale také symbolizuje „rodinné stříbro“ salónu republiky, jak se Hradci Králové přezdívá. V tomto ohledu se královéhradecká Filharmonie v rámci Stříbrné abonentní řady představí poněkud netradičně také jako salónní orchestr, a to při dvou koncertech, které se uskuteční ve stylovém prostředí přednáškového sálu Muzea východních Čech v Hradci Králové.

O tom, že si hudbu můžeme představit jako řeku spojující různé proudy vypovídá Modrá abonentní řada – ta představuje čtyři crossoverové koncerty, tedy takové, kdy jednotlivé hudební proudy, respektive žánry, překračují své hranice, aby vzájemně obohatily nejen sebe navzájem, ale především posluchače. Na pódiu tak v hudebním propojení s královéhradeckými filharmoniky vystoupí tělesa moderní populární hudby, konkrétně folku, folkloru, jazzrocku nebo jazzu. Za zmínku stojí koncert věnovaný výročí 800 let města Hradec Králové a zároveň vzpomínce na královéhradeckou rodačku Zuzanu Navarovou, který se koná 16. prosince. Kromě členů uměleckého souboru Klicperova divadla přivítají filharmonici na pódiu opět také kapelu Razam a Ivu Marešovou, čerstvou držitelku ceny Hradecká múza. Iva Marešová ocenění získala za společný koncert se skupinou Razam a Filharmonií Hradec Králové v prosinci minulého roku, který také živě vysílala celostátní televize Noe.

Stálicí mezi abonentními řadami ve Filharmonii Hradec Králové je řada Zelená s podtitulem Opereta-muzikál. Příznivci těchto žánrů si vychutnají svůj „šálek kávy“ v podobě hudební komedie, skutečného příběhu, amerického muzikálu a české operety v podání hostujících souborů českých divadel.

Pakliže byla v úvodu zmínka o nejmladším publiku, tak právě dětem a jejich rodičům je určena Oranžová abonentní řada. Po úspěšné spolupráci Filharmonie Hradec Králové s Klicperovým divadlem v nynější sezóně se i v té následující setkají malí posluchači se zvídavými dětmi Emou, Domčou a Matějem v podání herců Klicperova divadla a jejich tety Míši, kterou představuje energická dirigentka Michaela Rósza Růžičková. A mimo koncerty Oranžové abonentní řady jsou pro děti a jejich rodiče připraveny ještě dva mimořádné a to 1. listopadu koncert nazvaný Halloween aneb ať žijí duchové a potom 7. prosince projekce pohádky Princezna ze mlejna s hudebním doprovodem orchestru Filharmonie Hradec Králové.

Naopak zkušení posluchači a příznivci soudobé hudby již netrpělivě očekávají koncerty festivalu Hudební fórum Hradec Králové, který letos dospěl ke svému jubilejnímu dvacátému ročníku. Tento, v českém prostředí unikátní, festival od jeho začátků pořádá Filharmonie Hradec Králové a každoročně zde zaznívají teprve nedávno zkomponovaná orchestrální díla (většinou v několika minulých letech, nejdéle však od druhé poloviny dvacátého století) a to taková, která si již během krátké doby od svého uvedení stačila získat uznání, či dokonce ocenění na mezinárodní hudební scéně a mnoho z nich má na Hudebním fóru Hradec Králové svou českou premiéru.

Pomyslným předskokanem nové sezóny a také pozvánkou k návštěvě dalších hudebních událostí sezóny bude, stejně jako v minulých letech, Open-air koncert královéhradecké Filharmonie na náplavce. Letos se uskuteční ve středu 28. srpna a posluchačům na Smetanově i protějším Eliščině nábřeží nabídne výběr ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. Koncert je zároveň jednou z událostí, kterými se královéhradecká Filharmonie připojuje k letošního Roku české hudby. Zasazený v kulisách večerního Hradce při hladině Labe se již tento Open-air koncert stal pro návštěvníky synonymem příjemných okamžiků ve společnosti přátel a tónů symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové.

Prodej předplatného na 47. sezónu FHK bude probíhat v období od 20. května do 27. června, přičemž stávající předplatitelé mají svá místa rezervována do 6. června a po tomto termínu budou místa nabídnuta dalším zájemcům. Předplatné je možné zakoupit dvojím způsobem, a to buď osobně na pokladně ve Filharmonii Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777), která bude otevřena od pondělí do čtvrtka, vždy v čase 9–17 hodin, nebo také elektronicky jako eVstupenku na portálu www.hkpoint.cz. Abonentní vstupenka do Filharmonie Hradec Králové je přenosná, její držitel má garantováno stálé místo v sále a také znatelně výhodnější cenu (až o 30 %) ve srovnání s nákupem jednotlivých vstupenek. Brožura pro příští, čtyřicátou sedmou koncertní sezónu je pro zájemce ke stažení také v elektronické podobě na stránkách Filharmonie Hradec Králové (www.fhk.cz – koncerty – Programová brožura).

