Liberec: Nové moderní bistro v Dětském koutku v Lidových sadech

Zoo Liberec, do jejíž správy Dětský koutek spadá, se na provozu bistra v této sezoně domluvila se sdružením Tulipan z.s., které se dlouhodobě věnuje zaměstnávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Dětský koutek v Lidových sadech patří více než sedmdesát let mezi oblíbené a vyhledávané destinace nejenom libereckých rodin s dětmi. Přestože je otevřen pouze od jara do podzimu, jeho branami projde až čtyřicet tisíc návštěvníků ročně.

Nyní se dočkal významné novinky, slavnostního otevření zcela nového moderního bistra. Nový kiosek vyrostl v místech původního dřevěného stánku s občerstvením, který byl již ve špatném technickém stavu a nabízeným službám ani svým zázemím a kapacitou dlouhodobě nevyhovoval. Nové bistro nabízí širší nabídku nápojů, teplých a studených jídel i zdravějších pochoutek pro děti, a to vše v prostředí, které odpovídá moderním trendům v gastronomii i potřebám a poptávce současných návštěvníků.

Nabídka občerstvení ale není určena pouze pro návštěvníky Dětského koutku. Nabízených gastro služeb může využít i široká veřejnost a okolní výletníci či účastníci kulturních akcí a letního kina, které v areálu koutku konají po jeho uzavření pro děti. Na provozu bistra v této sezóně se Zoo Liberec domluvila s libereckým neziskovým sdružení Tulipan, které se dlouhodobě věnuje zaměstnávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a s řízením stravovacích zařízení má bohaté zkušenosti.

„Původní stánek byl už skutečně za zenitem. Nové bistro nám umožňuje nabídnout kvalitnější služby, rychlejší obsluhu a příjemnější prostředí pro všechny, kdo se u nás zastaví na kávu, limonádu nebo něco k zakousnutí. Věříme, že zákazníci budou s pestrou nabídkou a přátelským přístupem obsluhy spokojeni, “ uvedl při slavnostním přestřižení pásky ředitel Zoo Liberec.

Stavbu v hodnotě zhruba sedm milionů Kč Zoo Liberec financovala díky podpoře a úzké spolupráci města Liberec a Libereckého kraje, jež se společně podílí na dlouhodobém rozvoji a modernizaci zoologické zahrady a všech jejích složek. Autorem projektu je Ing. arch. Martin Barič ze společnosti ZERO Architecture a zhotovitelem stavební firma Stavby MH s.r.o.

„Když jsme přebírali zoologickou zahradu, včetně dětského koutku a Lidových sadů, slíbili jsme, že se pustíme do přípravy obnovy jednotlivých částí. Dětský koutek prošel od té doby opravami, a právě občerstvení bylo jedním z těch nejvíce přežitých míst. Bylo nutné jít cestou úplně nového bistra, oprava stávajícího stánku již nebyla možná. Domnívali jsme se, že budeme bistro otevírat již na konci května, ale s ohledem na kolaudaci se termín o měsíc prodloužil. Návštěvníkům se omlouváme a věřím, že servis a kvalita bude kompenzací za delší čekání,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Dětský koutek patří dlouhodobě k vyhledávaným atrakcím Zoo Liberec, protože poskytuje zázemí především malým dětem a jejich rodičům pro svou bezpečnost a klid. A občerstvení v jeho službách pochopitelně vždycky hrálo velkou roli. Město Liberec pomohlo zafinancovat stavbu bistra stejně jako pomáhá s dalšími investicemi v zoologické zahradě, která k Liberci patří už více než 100 let. Do obnovy zoo v deseti letech do roku 2032 pošleme celkem 250 miliónů korun, bistro v dětském koutku přitom byla naše první finanční pomoc. A je možná symbolické, že se netýkala zvířat, ale právě návštěvníků, bez nichž by žádná zoo nepřežil,“ dodává Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.