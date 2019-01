Greenpeace: Elektrárna Chvaletice odmítá omezit vypouštění nebezpečné rtuti

Elektrárna Chvaletice chce do životního prostředí vypouštět o 250 procent více nebezpečné rtuti, než kolik jí dovolují nové emisní limity platné od roku 2021. Zároveň se do zákonných limitů nevejde ani u oxidů dusíku, což chce vyřešit výjimkou na všechny čtyři bloky elektrárny.

V případě bloku B1 žádá provozovatel elektrárny o udělení výjimky pro provoz denitrifikačního jednotky, jejíž instalaci teprve připravuje. Mohl by přitom použít technologii, která by splnění limitů umožnila. Vyplývá to z žádosti o výjimku z nových emisních limitů /1/, kterou od minulého týdne posuzují úředníci v Pardubickém kraji. Ekologické organizace Greenpeace a Zastavme elektrárnu Chvaletice požadují, aby výjimky pro elektrárnu nebyly uděleny.

“Žádat o výjimku pro znečištění, které bude mít vaše elektrárna po rekonstrukci, která ještě ani nezačala, je chucpe. Výjimky nejsou v zákoně proto, aby znečišťovatelé ušetřili používáním nekvalitních technologií, které limity neplní. Pokud chystáte rekonstrukci elektrárny nebo teplárny, základní podmínkou je, že použijete technologii, která bude plnit emisní limity. To, co nyní zkouší elektrárna Chvaletice, je brutálním zneužitím institutu výjimky, který by byl velice nebezpečným precedentem nejen na národní, ale i na evropské úrovni,” uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Oficiálním důvodem k existenci výjimek byly neúměrné náklady pro podnikatele, kteří by kvůli novým limitům museli vyměňovat filtry, které instalovali teprve před pár lety. To ale není případ chvaletického bloku B1: zde denitrifikační jednotka nikdy instalována nebyla a její pořízení elektrárna teprve připravuje. Mohla by použít kvalitnější technologii, tzv. SCR, která by splnění limitů umožnila. Vlastník elektrárny Pavel Tykač se ale rozhodl ušetřit a chce sáhnout po mnohem méně účinné technologii SNCR, kterou už má ve zbývajících třech blocích. Protože SNCR na splnění limitů nestačí, žádá o výjimku - ovšem “preventivně” i na blok, na kterém by mohl emise v rámci chystané rekonstrukce limity bez problémů plnit. Elektrárna ve své žádosti argumentuje, že by investice do nových filtrů byla neúměrně vysoká. Firma, která elektrárnu provozuje, přitom patří multimiliardáři a jednomu z nejbohatších Čechů Pavlu Tykačovi. Ten si ze svých uhelných firem vyplácí miliardové dividendy prostřednictvím daňových rájů /2/.

“Elektrárna Chvaletice miliardáře Tykače šetřila na filtrech, znečištěné ovzduší dýcháme my. Odmítá investovat do kvalitnějších filtrů dokonce i u části technologie, kde ještě rekonstrukce ani nezačala. A to s plným vědomím toho, že limity nesplní. Je to cynické, nicméně pro miliardáře zřejmě platí jiná pravidla než pro ostatní. Znečištění z Chvaletic postihne stovky obcí i daleko za hranicemi kraje, v celé střední Evropě.” uvedl Robert Hrdina z pardubického spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Nebezpečnou a jedovatou rtuť dosud legislativa neřešila a žádné limity pro ni neplatily. I kvůli tomu je Česká republika 4. největším znečišťovatelem rtutí v Evropské unii /3/. Elektrárna Chvaletice přitom byla v roce 2017 podle státního Integrovaného registru znečištění největším jednotlivým znečišťovatelem ovzduší rtutí v ČR: do atmosféry jí vypustila 421,33 kilogramů /4/. Elektrárna však emise podle dokumentace zaslané krajskému úřadu nezamýšlí do budoucna snižovat ani o kilogram /5/.

“Představa, že bychom jako společnost složitě vymýšleli, jak nahradit rtuť v teploměrech, elektronice či zubních výplních, a pak nechali uhelné elektrárny, aby vypouštěly stovky kilogramů této nebezpečné látky ročně bez jakékoli kontroly, je absurdní,” uvedl Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR.

Poznámky:

/1/ Viz tzv. Stručné shrnutí žádosti o výjimku, zveřejněné na úřední desce Pardubického kraje (ZDE)

/2/ Spolu s bývalými spolumajiteli Janem Dienstlem a Tomášem Fohlerem si Pavel Tykač mezi lety 2006 a 2016 vyplatil podle otevřených zdrojů 19,3 miliardy korun. Účelově přitom stahoval peníze ze svých firem, které pak vykazovaly minimální či nulové zisky. (ZDE)

/3/ Viz ZDE

/4/ Viz veřejný informační systém IRZ ZDE

/5/ Viz tabulku č. 2 na str. 3 zveřejěného stručného shrnutí žádosti o výjimku (ZDE)

autor: Tisková zpráva