HK ČR: Senát by měl schválit Lex Plyn v předloženém znění

Návrh zákona, který má zásadně zjednodušit a urychlit povolování výstavby nových plynových elektráren, je vnímán jako klíčový pro zajištění energetické bezpečnosti a stability dodávek elektřiny v České republice.

„Novela přináší zásadní zrychlení povolovacích procesů u strategicky důležité energetické infrastruktury, bez níž se energetická transformace nestihne včas. Přijetí Lex Plyn je pro Hospodářskou komoru prioritou a je to i jedna z mých osobních priorit. Doufám proto, že se potřebné legislativní změny povede dotáhnout do konce před volbami do Poslanecké sněmovny,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Novela Lex Plyn je navržena tak, aby urychlila výstavbu moderních, řiditelných zdrojů energie, které nahradí stárnoucí uhelné elektrárny a zvýší spolehlivost i dostupnost dodávek elektřiny. To je podle Hospodářské komory klíčové pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu a životní úrovně země.

Podle prezidenta Zajíčka si je HK ČR vědoma potřeby dalších úprav klíčových zákonů, které by podpořili další rozvoj energetiky, ale jejich uplatňování v této fázi legislativního procesu, by vedlo k vrácení novely do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám by takové zdržení mohlo ohrozit projednání a schválení zákona v aktuálním volebním období.

„Česko už nemá čas ztrácet čas při transformaci energetiky. Čekání znamená riziko eskalace již tak dosti kritické situace s výstavbou nových energetických zdrojů,“ zdůraznil prezident Zajíček.

Hospodářská komora proto důrazně doporučuje Senátu schválit novelu Lex Plyn v předloženém znění. Další potřebné úpravy je podle prezidenta Zajíčka možné efektivně projednat a schválit v rámci budoucích novelizací energetického zákona, které budou v dohledné době jistě následovat.