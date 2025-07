Vítek Prokop: Po našem odchodu z NATO model aktivní neutrality po vzoru Rakouska

Na otázku, kdo by nás chránil po případném vystoupení z NATO, Prokop odpověděl, že bychom se mohli inspirovat státem, který se obejde bez členství ve vojenském bloku. „Měli bychom usilovat o model aktivní neutrality, podobně jako ho má Rakousko,“ uvedl s tím, že právě nyní je vhodná doba o těchto alternativách vážně diskutovat. Podle něj si „nesmíme nechat zatáhnout naši zemi do nějakého velkého konfliktu“.

Na připomínku, že Česká republika byla první zemí, kterou Ruská federace označila za nepřítele, reagoval Prokop s důrazem na význam diplomatického jazyka. „Ruská federace označila Českou republiku za nepřátelskou zemi – nepřátelskou. Diplomacie je celá o tom, jak regulujeme slova, pane redaktore. O tomto reálně je,“ vysvětlil.

Zároveň zdůraznil, že ať už válka skončí jakkoli, Rusko z Evropy nezmizí a bude potřeba s ním umět žít. „Nemyslím si, že až ta válka skončí – a ona jednoho dne skončí – že Ruská federace se vypaří a kam zmizí? Ne, oni jsou prostě součástí evropského prostoru a my musíme umět najít způsob, jak s nimi koexistovat,“ řekl Prokop a dodal: „Uvědomujeme si to my, uvědomují si to i oni. Teď je jenom otázka, jakou tu společnou cestu budeme moct načrtnout.“