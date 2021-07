HK ČR a ČAP vítají podporu ministrů a apelují na poslance, aby schválili senátní verzi novely zákona o pobytu cizinců

reklama

Ministři s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým a výkonným ředitelem České asociace pojišťoven Janem Matouškem v dopise společně žádají poslance, aby schválili senátní verzi novely, kterou by sněmovna měla projednávat v úterý 13. července a která vypouští poslanecký záměr zavést monopol na poskytování soukromého zdravotního pojištění cizinců. Právě poslaneckou verzi novely Hospodářská komora označila za pokus o znárodnění části pojistného trhu a snahu o omezení hospodářské soutěže. Dopis je dnes distribuován do e-mailových schránek poslanců.

Zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU a států se specifickým režimem na základě příslušného povolení kryje náklady zdravotní péče poskytnuté na území ČR. Poskytuje jej pět komerčních pojišťoven, a to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem ovládané Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem Pojišťovna VZP. Za toto komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíc cizinců na území ČR ročně zaplatí zhruba 600 až 800 milionů korun. Podle návrhu poslanců Miloše Janulíka a Věry Adámkové, kteří ale zároveň působí ve správní radě VZP, by se pro následujících pět let měla stát výhradním poskytovatelem pojištění pro cizince právě dceřiná společnost VZP. Senátní verze mířící zpět k poslancům monopolizaci tohoto druhu pojištění už vypouští.

Hospodářská komora poslanecký přílepek označila za svérázný pokus o znárodnění části pojistného trhu, snahu o omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu na zdravotní pojištění cizinců. „Pokud by poslanci schválili původní verzi novely, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu PVZP by zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven, což kromě PVZP nesplňuje ani jedna z ostatních pojišťoven, které v současné chvíli pojištění nabízejí,“ upozornil tajemník Úřadu Hospodářské komory České republiky Tomáš Vrbík.

Hospodářská komora a Česká asociace pojišťoven přitom nebyly jediné organizace, které návrh poslanců kritizovaly. Česká národní banka jakožto regulátor v oblasti komerčního pojišťovnictví upozornila na rozpor se zásadou jednotného evropského povolení pro pojišťovny, čímž se původní návrh dostal do rozporu s evropskou legislativou. Návrh podle ČNB také zakládal nerovné postavení pojišťoven v oblasti hospodářské soutěže tím, že by došlo k povinnému navázání komerčních pojišťoven na zdravotní pojišťovny. Za problematické označila i výhradní postavení Pojišťovny VZP, poskytování zdravotního pojištění cizinců výhradně jedinou komerční pojišťovnou by představovalo zvýšené riziko selhání celého systému zdravotního pojištění cizinců v případě, kdy by pojišťovna čelila nepříznivé finanční situaci.

Česká asociace pojišťoven reagovala na výhrady některých poslanců, a proto také v rámci projednávání v Senátu navrhla řešení pro situace, kdy v České republice čerpají zdravotní péči cizinci, kteří neplní svou povinnost být soukromě pojištěni, kvůli čemuž za jejich péči pak vzniká v nemocnici dluh. Tento návrh Česká asociace pojišťoven konzultovala s Ministerstvem vnitra.

„Data z velkých fakultních nemocnic ohledně dluhů cizinců ukázala, že dluhy pojišťoven u nemocnic netvoří ani dvě procenta z celkových pohledávek. Je zřejmé, že se jedná o problém nepojištěných cizinců, ne cizinců, kteří jsou komerčně pojištěni. Senátní verze novely zákona o pobytu cizinců přináší odstranění nezdravého monopolu a řeší problém nepojištěných cizinců, například zavedením online registru,“ upřesnil výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Registr uzavřených pojistných smluv, do něhož budou mít přístup jak zaměstnanci Ministerstva vnitra (při řízení o žádostech o prodloužení pobytu), Policie ČR (při kontrole povinnosti cizinců být pojištěn), tak poskytovatelé zdravotní péče (pro ověření např. pojistných limitů u svých pacientů), povede Česká kancelář pojistitelů.

Psali jsme: HK ČR: Problémy se sháněním zaměstnanců hlásí 96 % českých firem HK ČR: Vyhrazená technická zařízení? Desítky let stará legislativa bude odpovídat praxi 21. století Hospodářská komora: Vláda jde v rozvolňování správným směrem. Na některé obory ale stále zapomíná Hospodářská komora vítá otevírání ekonomiky. Vláda při rozvolňování ale nedodržuje svá vlastní pravidla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.