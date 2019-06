HZS ČR: Druhý díl hasičských pohádek už putuje k dětem

I v tomto druhém dílu najdete krásné pohádky s hasičskou tématikou. Tentokrát jsou ale autory pohádek děti, a to od těch nejmenších z prvního stupně základních škol, až po tvořivé středoškoláky. V knížce je celkem 19 pohádek. Například o smutné požární hadici, O statečném Bořivojovi nebo O draku Kazichlupovi. Dozvíte se, jak se stal vodník Listonoh hasičem, jak Honza uhasil Draka nebo jak včeličky přišly k novému úlu.

Rozdílem oproti první knížce pohádek je to, že se u této knížky nejen dobře pobavíte, ale mnohému se také přiučíte. „Sami asi dobře víte, že v běžném životě není všechno jako v pohádce a bohužel jsou i příběhy, které nemají šťastný konec. My hasiči se s takovými příběhy setkáváme častěji než ostatní a moc dobře víme, jakou tragédii může způsobit požár, vichřice nebo povodeň. O tom, jestli tyto situace dopadnou dobře, můžete rozhodnout i vy sami a to tím, že budete vědět, jak se správně zachovat. Jedině tak totiž dokážete zachránit nejen svůj život a zdraví, ale také pomoct ostatním.“ Napsal do úvodu pohádkové knížky generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

Za každou pohádkou je navíc zařazeno jedno téma, které děti seznámí s tím, jak se správně zachovat při mimořádné události. Spolu s dráčkem Záchranáčkem, který je tradičním hasičským průvodcem dětí, je tak v knížce napsáno, co udělat, pokud na vás začne hořet oblečení, kam se schovat před bouřkou, jak správně volat na tísňovou linku nebo jak poznat, že siréna svým tónem hlásí nebezpečí. Text je pak možné doplnit vlastním obrázkem.

Knížku veselými a vtipnými ilustracemi na míru obohatil již tradičně malíř a zároveň dobrovolný hasič pan Ladislav Cabicar. Panu Cabicarovi jsou hasičská témata velmi blízká také proto, že je dlouholetým autorem vzdělávacích materiálů pro děti v oblasti požární prevence a dalších bezpečnostních témat.

První knížky už byly rozdány bezprostředně po jejím křtu na Zbirožském hasičském tatrování. Kmotry knihy se stali předseda Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR a poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Růžička, starosta města Zbiroh pan Michal Muravecký a samozřejmě generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

Děti i dospělí mohou Hasičské pohádky získat jako odměnu za účast v nejrůznějších soutěžích a na akcích pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR.

autor: Tisková zpráva