HZS ČR: Na mistrovství Evropy v TFA Češi kralovali ve třech kategoriích

Zlatou medaili vybojoval Michal Brousil z HZS Jihočeského kraje v kategorii do 30 let. První místo do 35 let získal i Petr Moleš z HZS Jihomoravského kraje. V úspěšné sezóně pokračuje také Martin Plšek z HZS Olomouckého kraje, který vítězstvím v kategorii do 40 let navázal na nedávné závody v Indii.

V areálu nemocnice v německém Mönchengladbachu letos soutěžilo 10 českých závodníků, profesionálních hasičů, v 13. ročníku mistrovství Evropy v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive). Soutěž se konala ve dnech 8. a 9. června 2018. Závod se skládal ze čtyř úseků (hadice, figurína, tahání závaží a žebříky, schody), jako jsme zvyklí z Českého poháru v TFA. Všichni naši sportovci se umístili v TOP 20 bez rozdílu věku. Přestože reprezentace HZS ČR v disciplínách TFA kraluje celé Evropě, pohár absolutního mistra si z letošního ročníku odvezl Marcin Zdieblo z Polska.

Jako první se na trať dostal Tomáš Višnar z HZS Královehradeckého kraje, který prokázal týmového ducha a přihlásil se o startovní místo. Na trati se ale musel vypořádat s deštěm, což ho, bohužel, stálo i lepší umístění. V kategorii do 40 let obsadil 4. místo.

Sobota závodníkům přála o něco více, a to nejen v podmínkách, ale i ve výsledcích. Zlato vybojoval Michal Brousil, kterému chybělo jen 6 vteřin do absolutního vítězství. Stříbro ve stejné kategorii (do 30 let) získal Pavel Kouřík z HZS Plzeňského kraje.

V kategorii do 35 let vyhrál Petr Moleš, který se v celkovém pořadí umístil na 5. příčce. Na stupních vítězů ho ve stejné kategorii doplnil jeho kolega z kraje Vít Malenovský, který získal stříbro.

V kategorii do 40 let zvítězil o jedinou vteřinu Martin Plšek z HZS z Olomouckého kraje nad Romanem Viejem z Moravskoslezského kraje.

V kategorii do 45 let hned za polským závodníkem obsadil po bezchybném výkonu druhou příčku Michal Přecechtěl z HZS Olomouckého kraje. Bronzovou medaili si z této kategorie pověsil na krk Stanislav Kalvoda z HZS Jihomoravského kraje. Právě Michal Přecechtěl se ukázal jako muž velkých závodů. V celkovém pořadí se totiž dělil o třetí místo s Němcem Joachimem Posanzem.

Po závodě jednotlivců kluci porovnali síly ještě ve štafetě ve složení Přecechtěl (schody), Haderka (hadice), Moleš (figurína) a Brousil (tahání závaží a žebříky). Po odběhnutí všech štafet byla Česká republika na stříbrné pozici tj. 2 vteřiny za vítězným Polskem, bronzovou medaili si odvezli Estonci.

Souhrn výsledků v absolutním pořadí

(v závorce je uvedeno pořadí ve věkové kategorii):

Michal Brousil 2. (1. do 30 let)

Michal Přecechtěl 3. (2. do 45 let)

Petr Moleš 5. (1. do 35 let)

Pavel Kouřík 6. (2. do 30 let)

Martin Plšek 7. (1. do 40 let)

Roman Viej 8. (2. do 40 let)

Vít Malenovský 9. (2. do 35 let)

Jan Haderka 12. (5. do 30 let)

Tomáš Višnar 15. (4. do 40 let)

Stanislav Kalvoda 18. (3. do 45 let)

autor: Tisková zpráva